El nombre de Michelle Yeoh está en boca del mundo entero luego de que la actriz haya sido galardonada con el premio Oscar a la mejor actriz por su participación en Everything Everywhere All at Once, pero lo que ha llamado algo la atención fue la identidad de su acompañante a la ceremonia.

Para lo que no conocen mucho de automovilismo, su pareja ha sido alguien totalmente nuevo, pero él ya está afianzado en su rubro desde hace muchísimos años. Se trata de Jean Todt, quien fuera presidente de la Federación Internacional de Automovilismo.

Si quieres conocer un poco más, no dudes en continuar la lectura, pues te daremos un breve resumen de toda su trayectoria desde muy joven y cómo inició su relación con la famosa actriz de 60 años de edad,

Jean Todt tiene toda su vida ligada al automovilismo (Foto: AFP)

¿QUIÉN ES JEAN TODT?

Jean Todt nació un 25 de febrero de 1946 en Pierrefort, Cantal, un pueblo ubicado en Francia. Actualmente ya tiene 77 años cumplidos y cuenta con una gran experiencia en todo lo relacionado al automovilismo, aunque de joven estudió otra cosa.

Una vida ligada al automovilismo

Asistió a la escuela de Economía y Negocios Ecole des cadres en París, pero la vida tenía un nuevo camino para recorrer, pues se dedicó la mayoría de su vida al automovilismo, empezando desde 1966.

Desde entonces, consiguió varios reconocimientos como el Rally de Automóviles del Tour de Francia, el Campeonato Mundial de Rally y el Rally de Portugal, por mencionar alguno de ellos.

Con el paso de los años, Todt se alejó un poco de la adrenalina del volante para enfocarse en un rol de gestión. Es así que, desde 1982 hasta 1993 fue director de Peugoet Talbot Sport.

Eso no sería la único, ya que desde 1994 hasta 2007 fue director de la escudería Ferrari. Y de 2004 hasta 2019 fue director general de la prestigiosa marca italiana.

Sin embargo, su logro más importante fue haber sido presidente de la Federación de Automóviles, la cual se encarga de supervisar la competencia de Fórmula 1. Aquel cargo lo ocupó de 2009 hasta 2021.

Jean Todt lleva una vida ligada al automovilismo Acá aparece con Felipe Massa cuando trabajaba en la escudería Ferrari (Foto: AFP)

Su relación con Michelle Yeoh

Su historia de amor al lado de la actriz Michelle Yeoh inició en el año 2004 cuando ella estaba en Shanghai haciendo publicidad para la marca Ferrari. Allí se conocieron y empezarían una duradera relación.

En el año 2005 se comprometieron, pero hasta ahora no se han casado por diversos motivos. sin embargo, nuevamente han saltado los rumores de que muy pronto podrían hacerlo.

Pese a que no hay boda de por medio, ambos son una pareja consolidada, teniendo propiedades en diferentes partes del mundo, como Malasia, Hong Kong y en Francia.