El pasado domingo 4 de septiembre se estrenó el tercer episodio de “House of the Dragon”, a través de la plataforma de streaming HBO Max. De esta manera, la nueva entrega de la precuela de “Game of Thrones” trajo consigo diversas revelaciones sobre el universo de George R.R. Martin, como una muerte mucho más pronta de lo esperada o la notoria aparición de nuevos personajes.

En ese sentido, la presencia de Jason y Tyland, los ancestros de Cersei, Tyrion y Jaime Lannister, se destacó en el tercer capítulo la ficción. Por ello, algunos espectadores se preguntaron quiénes eran los artistas detrás de estos hermanos y, lo curioso, es que son interpretados por una misma persona.

A continuación, conoce quién es Jefferson Hall, el actor que hace de los gemelos Jason y Tyland Lannister en la serie de HBO Max “House of the Dragon”. Descubre, así, detalles de su biografía y carrera.

¿QUIÉN ES JEFFERSON HALL?

Jefferson Hall es un actor británico reconocido por su trabajo en diversas producciones del Reino Unido, como “Magos vs Alienígenas”. Además, ha participado en las famosas series de HBO basadas en “Canción de hielo y fuego” de George R. R. Martin: “Game of Thrones” y “House of the Dragon”.

Tras terminar la escuela secundaria, el artista asistió a la Central School of Speech and Drama de la Universidad de Londres, la misma escuela de actuación donde estudió Kit Harington, el recordado Jon Snow de “Juego de Tronos”.

En sus primeros trabajos como intérprete, empleaba el seudónimo Robert Hall. Sin embargo, con el tiempo, decidió utilizar su verdadero nombre en los proyectos en los que se involucraba.

Jefferson Hall apareció en “Game of Thrones” como Ser Hugh del Valle (Foto: HBO)

DATOS PERSONALES DE JEFFERSON HALL

Nombre: Jefferson Hall

Seudónimo: Robert Hall

Fecha de nacimiento: 6 de diciembre de 1977

Edad: 44 años

Lugar de nacimiento: Coventry, Inglaterra (Reino Unido)

Nacionalidad: Británica

Educado en: Central School of Speech and Drama

Ocupación: Actor

LA CARRERA DE JEFFERSON HALL

La carrera actoral de Jefferson Hall inició en el año 2005, cuando hizo su debut en la película “Green Street”. Desde entonces, ha tenido una activa participación en producciones de su país natal. Así, apareció en “Game of Thrones” como Ser Hugh del Valle, durante dos capítulos.

En el 2012, compartió roles con Gwendoline Christie (Brienne de Tarth en “Juego de Tronos”) en el proyecto “Magos vs Alienígenas”. Con 37 créditos registrados en IMDb, estas son algunas de las series de televisión y películas donde ha participado:

Series de televisión de Jefferson Hall

“Vikingos” como Torstein durante 20 episodios

“Taboo” como Thorne Geary durante 6 episodios

“Devs” como Pete en los seis episodios de la miniserie

“Game of Thrones” como Ser Hugh del Valle durante 2 episodios

“Emma” como Robert Martin durante 3 episodios

“Doctors” como Nick Thorn y Duncan Quigley

“Beowulf: el regreso” como Jogan durante 2 episodios

Películas de Jefferson Hall

“ The Disappeared ” (2008) como Edward Bryant

The Disappeared (2008) como Edward Bryant “Sherlock Holmes” (2009) como un joven guardia

“Newcomer” (2015) como Louis

“Star Wars: El despertar de la Fuerza” (2015) como Oficial de la Primera Orden

“La noche de Halloween” (2018) como Aaron Korey

¿QUIÉNES SON LOS PERSONAJES QUE INTERPRETA JEFFERSON HALL EN “HOUSE OF THE DRAGON”?

Jefferson Hall le da vida a dos importantes miembros de la Casa Lannister en “House of the Dragon”. El primero de ellos es Jason Lannister, el Señor de Casterly Rock y Warden of the West durante los sucesos de la serie. El segundo es Tyland Lannister, el capitán de barcos del rey Viserys I Targaryen.

Jefferson Hall interpreta a los gemelos Jason y Tyland Lannister en “House of the Dragon” (Foto: HBO)

Durante el tercer capítulo de la serie, Tyland intenta que el rey se involucre en la Guerra de los Peldaños de Piedras a favor de Daemon. Jason, por su parte se muestra interesado en la princesa Rhaenyra y le presenta a Viserys I un regalo para el príncipe Aegon: la lanza para la cacería.

Jason Lannister y la princesa Rhaenyra Targaryen durante el tercer capítulo de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

FOTOS DE JEFFERSON HALL

Jefferson Hall tiene 44 años de edad (Foto: IMDb)

Jefferson Hall como Pete en la serie "Devs" (Foto: FX Productions)