Los últimos días, unas fotografías de Billie Eilish se viralizaron en redes sociales. En estas la estrecha del pop fue captada muy feliz en los brazos de un joven, a quien besaba apasionadamente en público. Algo extraño en la artista, pues desde que saltó a la fama ha sabido mantener su vida privada lejos de los reflectores. ¿Quién es el nuevo novio de la intérprete de “Bad Guy”?

Se trata de Jesse Rutherford, vocalista de la banda The Neighborhood. Ambos fueron captados por un paparazzi derrochando miel sobre hojuelas saliendo de una romántica cita en el laberinto embrujado de Halloween Horror Nights una de las atracciones del parque de Universal Studios en Los Ángeles.

Días antes, Billie Eilish y Jesse Rutherford fueron vistos juntos cenando en un restaurante de California; sin embargo, parecía una cita más formal de amigos. Y aunque había rumores de una posible relación, fueron las últimas imágenes que confirmaron una relación de por medio. Pero, ¿quién es el músico que conquistó a la estrella? Aquí los detalles.

La foto de Jesse Rutherford y Billie Eilish que confirmarían su romance (Foto: The Neighborhood / Twitter)

¿QUIÉN ES JESSE RUTHERFORD?

FICHA PERSONAL DE JESSE RUTHERFORD

Nombre de nacimiento: Jesse James Rutherford

Fecha de nacimiento: 21 de agosto de 1991

Lugar de nacimiento: Newbury Park, California, Estados Unidos

Nacionalidad: Estadounidense

Lengua materna: Inglés

Ocupación: Cantante, rapero, actor

Géneros: Rock psicodélico, rap, indie rock, indie pop, dark pop

Instrumentos: Voz, guitarra, batería

Agrupación: The Neighbourhood

Jesse James Rutherford nació el 21 de agosto de 1991 en Estados Unidos. Es cantante, rapero y actor estadounidense, conocido por ser el vocalista y líder de la banda The Neighbourhood, fundada en 2011. El músico de 31 años sacudió la escena musical con su agrupación de música alternativa, pero presencia en la industria del entretenimiento se remonta aún más atrás.

Además de cantar y escribir, también toca la batería y la guitarra. Antes de centrarse en la música, Rutherford también incursionó en la actuación a principios de la década de 2000. Jesse participó en comerciales y concursos de talentos cuando era niño, llegando a personificar en algunos de ellos a Elvis Presley y N’Sync.

Además, tuvo un pequeño papel como el personaje de Q’Ell en el episodio Marauders de la serie “Star Trek: Enterprise”. En 2002, participó en la película “Siete días y una vida”, donde interpretó a Tommy, hijo de Pete (Edward Burns). Ese mismo año fue parte de la película “Ted Bundy”, mientras que en 2003 actuó como extra en la película “Dickie Roberts: Ex niño prodigio”.

Jesse Rutherford en concierto con The Neighbourhood (Foto: Getty Images)

JESSE RUTHERFORD Y LA MÚSICA

Jesse Rutherford descubrió su amor por la música en sexto grado, cuando llevaba clases, precisamente, de música. Aunque comenzó tocando la batería, no fue hasta que comenzó a cantar que las cosas fueron llevadas al siguiente nivel.

Actualmente es el vocalista principal de The Neighborhood. La banda está formada por los guitarristas Jeremy Freedman y Zach Abels, el bajista Mikey Margott y el baterista Brandon Alexander Fried.

The Neighborhood saltó a la fama con el lanzamiento de “Sweater Weather”, el exitoso sencillo de la banda que recientemente experimentó un resurgimiento masivo en popularidad gracias a TikTok, además de su primer EP, titulado “I’m Sorry”. Si bien se suponía que saldrían de gira a principios de septiembre de 2022, Variety confirmó que la banda está tomando una pausa.

THE FACTORY COMO JESSE RUTHERFORD

Además de liderar The Neighbourhood, Rutherford ha lanzado varias canciones bajo el alias ‘The Factoury’. Comenzó a subir sus canciones a su cuenta no publicitada de Soundcloud del mismo nombre en el 2016, incluyendo “Cell Phone Trap”, “UR Wut U Eat” y “When I’m Not Around”.