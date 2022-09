“Diario de un gigoló” es la serie de Netflix que está dando de qué hablar por su trama envolvente; y no es para menos, ya que a lo largo de diez episodios, el thriller atrapó a la audiencia que se pregunta si tendrá una segunda temporada. Su éxito no solo radica en la historia, también en el gran papel que desempeñó Jesús Castro, el actor que da vida a Emanuel.

Debido a que este gigoló, cuya vida comienza a desmoronarse cuando se involucra en los asuntos familiares de una clienta y rompe la regla fundamental de su trabajo, que es no enamorarse, te contamos quién es y lo que debes saber del histrión que lo interpreta.

Jesús Castro es el protagonista de esta serie de la plataforma de streaming (Foto: Netflix)

1. DATOS PERSONALES DE JESÚS CASTRO

Nombre completo: Jesús Castro Romero

Jesús Castro Romero Lugar de nacimiento: Vejer de la Frontera, Cádiz

Vejer de la Frontera, Cádiz Nacionalidad: Española

Española Cumpleaños: 19 de enero

19 de enero Año de nacimiento: 1993

1993 Edad: 29 años

29 años Instagram: @jesuscastroactor

2. SU GRAN SUEÑO FUE SER FUTBOLISTA

Jesús Castro pasó su infancia en el municipio que lo vio nacer y desde pequeño soñaba con ser futbolista, por lo que se preparó bastante. “Lo que pasa es que nadie va a ir a verte a Vejer y cuando no das el salto con 16 o 17 años ya sabes que no; y hasta ese entonces, no fumaba no bebía para el sábado, día del partido, estar bien físicamente”, señaló en una entrevista que publicó Telecinco.

Al actor es muy activo en sus redes sociales, donde tiene miles de seguidores (Foto: Jesús Castro / Instagram)

3. TRABAJA DESDE QUE ERA ADOLESCENTE

En la misma entrevista contó que una vez le pidió a su padre que le compre una moto, pero este le respondió que si quería algo, él mismo debía comprárselo; por tanto, le dijo que al día siguiente vaya temprano a su empresa de construcción para que le dé trabajo. Si bien, en un inicio no comprendió lo que pasaba porque su progenitor contaba con los recursos económicos para regalarle lo que le pidió, más adelante comprendió todo.

4. ESTUDIÓ UNA CARRERA

Jesús Castro estudió la carrera de Electrónica en el Instituto de Educación Superior La Janda.

Su mirada hipnotiza a sus fanáticos (Foto: Jesús Castro / Instagram)

5. TRABAJOS QUE REALIZÓ ANTES DE SER ACTOR

Además de haber trabajado de adolescente en la empresa de su padre, también se desempeñó como relacionista público de una discoteca.

6. ¿CÓMO SE CONVIERTE EN ACTOR?

Si bien, se ha dicho que Castro se convirtió en actor por pura casualidad porque había acompañado a un amigo a una audición para “El Niño”, lo cierto es que no fue así. “En principio, sí me iba a presentar al casting y fui con un amigo, pero una vez que ya estábamos para entrar, vi que la mayoría eran chicas y me dio un poco de reparo y dije: ‘Yo no entro aquí ni de coña’, e hice un amago de irme. Pero entonces Eva Leira y Yolanda Serrano, las directoras del casting, me dijeron: ‘Perdona, ¿tú dónde vas?’, y yo les dije: ‘No, es que se me ha quedado una tarea pendiente’. Ellas: ‘No, ni tareas ni nada, suelta la mochila y tira para dentro’. Así que solté la mochila y aquí estamos. Menos mal que me lo dijeron, si no, no habría entrado”, señaló en una entrevista a Vanity Fair en agosto de 2014.

Él ha señalado que le gusta disfrutar la vida y naturaleza (Foto: Jesús Castro / Instagram)

7. UNA CARRERA DE ACTOR EXITOSA

Tras su debut y gran interpretación en la película, Jesús Castro fue convocado para el largometraje “La isla mínima” (2014). Luego apareció en la segunda y última temporada de la serie “El Príncipe” (2015-2016), le siguieron “Mar del plástico” (2015), “Perdóname, Señor”, (2017), “La reina del sur 2″ (2019), entre otras producciones.

8. PARTICIPA EN UN REALITY

El actor fue convocado para “MasterChef Celebrity” en 2020, pero no tiene gratos recuerdos. “Mi experiencia fue nula. No me adapté al tipo de programa y a las teclas que tocaban para ellos tener contenido (…). No es que me trataran mal, ni mucho menos. Pero las teclas que tocaban para que tú dieras un poco de contenido no es mi estilo y no volverá a serlo. No estaba en mi zona de confort”, señaló en su cuenta de Instagram. Cabe señalar que él fue el tercer expulsado.

Él sigue una estricta rutina de ejercicios para mantenerse en forma (Foto: Jesús Castro / Instagram)

9. ¿JESÚS CASTRO TIENE PAREJA?

El español ha preferido mantener su vida en privado, por lo que se desconoce si actualmente su corazón late por alguien especial. Lo que sí podemos señalar es que su última pareja fue Alba Casillas, la prima de Iker Casillas, quien aseguró que terminaron por algunos problemas y debido a que ambos tienen carácter fuerte. Él evitó pronunciarse al respecto.

10. ¿QUÉ PIENSA DEL MATRIMONIO Y LOS HIJOS?

Jesús Castro fue muy directo respecto a casarse y formar una familia con alguien. “No creo en el matrimonio porque es un invento para que nos gastemos el dinero. No me voy a casar. No veo tener niños. Porque no me gustan los niños”, mencionó en una entrevista a Diez Minutos en mayo de 2017.

Aquí luciendo una camisa blanca (Foto: Jesús Castro / Instagram)

11. EL AMOR POR SU MASCOTA

El histrión español tiene a alguien muy especial en su vida: su mascota Zeus, con quien posa en sus redes sociales y le muestra todo su amor.