Dayanara Torres estuvo alejada de “El Gordo y la Flaca” de Univision por un lapso breve y lo aprovechó para pasar más tiempo con su familia. La expareja de Marc Antonhy ha estado en Nueva York, Estados Unidos, junto a su hermana Jinny Torres, con quien comparte un gran parecido. Ambas se han reencontrado durante el descanso que se ha dado la celebridad de dicho programa.

La figura de televisión subió algunos videos a su cuenta oficial de Instagram, donde tiene más de 1.6 millones de seguidores, junto a Jinny y su cuñado Jose Ignacio Álvarez, en la turística y emblemática La Gran Manzana.

“Nada mejor que pasar unos días con my sis (my sister) y familia”, escribió Dayanara en una de sus publicaciones. El cariño entre las hermanas no es un secreto en las redes sociales, pues la celebridad también ha compartido los éxitos de Jinny, como cuando fue nombrada CEO de Healthy Start Coalition of Miami-Dade en noviembre.

“Su historia personal, experiencia, empatía, talento, pasión, don de comunicación y ayuda incondicional a tantas madres y bebés que necesitan... la hacen la persona perfecta para este cargo....”, escribió la conductora de televisión. Por ello, muchos se han preguntado sobre Jinny Torres.

Jinny Torres posando para sus miles de seguidores en redes sociales (Foto: Jinny Torres / Instagram)

¿QUIÉN ES JINNY TORRES?

Jeannette Torres, hermana de la famosa Dayanara, más conocida como Jinny Torres, es una especialista en salud mental, consejera, y ha escrito los libros “Ser mamá. Cómo encontrar el balance... ¡sin perder la cabeza” y “Casada conmigo: Cómo triunfé después del divorcio”, el cual fue trabajado en conjunto con la expareja de Marc Anthony.

La consultora, además, tiene una cuenta oficial en Instagram con más de 26.8 mil seguidores. En su perfil, comparte fotografías y videos de su vida cotidiana junto a su esposo y sus hijos. También le da un espacio a su trabajo, como los eventos en los que participa y los artículos que escribe para un diario internacional.

Jinny, al igual que su hermana, comparte una belleza que es resaltada por los seguidores de ambas a través de las redes sociales. Por eso, cuando aparecen juntas, siempre le celebran su gran parecido, a tal punto de hasta llamarlas gemelas.