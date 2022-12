La segunda temporada de “Pesadilla en el paraíso” sí que se las trae con los participantes que estarán en el reality de Telencinco. José Antonio Avilés confirmó su presencia, por lo que la convivencia en la granja, literalmente, arderá; toda vez que este personaje se caracteriza por ser muy polémico.

Debido a que es alguien que no tiene pelos en la lengua a la hora de confrontar a alguien, te contamos quién es y todo lo que debes saber sobre él; así que presta mucha atención.

José Antonio Avilés se une a la segunda temporada del reality "Pesadilla en el paraíso" (Foto: Telecinco)

1. DATOS PERSONALES DE JOSÉ ANTONIO AVILÉS

Nombre completo: José Antonio Avilés

José Antonio Avilés Lugar de nacimiento: Córdoba, España

Córdoba, España Nacionalidad: Española

Española Cumpleaños: 7 de marzo

7 de marzo Año de nacimiento: 1996

1996 Edad: 26 años

26 años Instagram: @jose_antonio_aviles

Durante la celebración de su cumpleaños este 2022 (Foto: José Antonio Avilés / Instagram)

2. ¿POR QUÉ TIENE LA ETIQUETA DE MENTIROSO?

José Antonio Avilés es un personaje televisivo muy polémico que ha hecho lo que sea para mantenerse vigente, ganándose el calificativo de “mentiroso”, algo que se descubrió en 2020 durante su paso por “Supervivientes”.

“Es algo que me avergüenza totalmente. He aprendido a vivir con la etiqueta de mentiroso y farfullero, pero no me perdono haberle hecho tanto daño a gente de mi familia a quien quiero mucho. La gente todavía utiliza mi historia para mofarse”, señaló según publica Lecturas.

3. ¿CÓMO EMPEZARON SUS MENTIRAS?

Avilés reveló que cuando tenía 19 años estuvo con una persona de 45 años. “Al tiempo descubro que tiene ciertas adicciones y yo me meto ahí, quiero llevar una vida de un tío con una edad que gana dinero y quiero tener dinero para tener también esa vida. Y a partir de ahí comienzan las mentiras. He sido un mentiroso patológico”, dijo en entrevista en Deluxe.

Aunque tiene varios detractores, también tiene gente que lo apoya (Foto: José Antonio Avilés / Instagram)

4.CAYÓ EN LAS DROGAS

En la misma entrevista reveló que junto a aquella pareja comenzó a caer en el mundo de las drogas. “He consumido eso, es así. No te sé decir si mi consumo fue preocupante o no, pero me llevó a necesitar generar dinero para llevar el tren de vida que él llevaba”, precisó.

5. NO TERMINÓ LA CARRERA DE PERIODISMO

Aunque se hizo un nombre en la prensa rosa, se llegó a descubrir que no era periodista, algo que por su puesto él sí aseguraba. Tras no poder negar los hechos, reconoció que sus padres hicieron un gran esfuerzo por pagarle la carrera de Periodismo en la Universidad de Gales, que al final abandonó.

Se ha desenvuelto en varios programas televisivos (Foto: José Antonio Avilés / Instagram)

6. ENTONCES ¿NUNCA RETOMÓ SU CARRERA EN PERIODISMO?

Aunque se comprometió en continuar sus estudios universitarios y sacar su título como periodista, en la actualidad lo ha abandonado, pero se justificó. “Tras ‘Viva la Vida’ yo me quedo sin un trabajo fijo y no puedo pagarme los estudios. Lo he dejado, pero lo retomaré el año que viene”, le dijo a su colega Teleru Campos publica Lecturas.

7. SU PASO POR TV

La primera aparición de José Antonio Avilés fue en la cadena local PTV Córdoba, luego aparece de forma esporádica en “La mañana de la 1″, de RTVE. Después fue llamado para “Espejo público” para comentar sobre temas actuales, asimismo colabora con la revista Semana. Luego en “Viva la vida” y “Sálvame”.

Él será uno de los concursante de "Pesadilla en el paraíso 2" que dará una gran batalla para quedarse (Foto: José Antonio Avilés / Instagram)

8. UN TRABAJO MUY CUESTIONADO

Durante su trabajo como colaborador en diversos espacios televisivos, José Antonio Avilés se ganó la fama de ser un personaje muy polémico, toda vez que es conocido por las peleas que tiene, ya sea con sus compañeros o los protagonistas de la noticia. Asimismo, es cuestionado por las informaciones que da a conocer, pues varios piensan que eran inventados.

9. ESTADO DE SALUD DELICADO

Avilés reveló que le diagnosticaron micro ictus: “Tenía miedo de que fuese un tumor. Lo descartaron y dijeron que eran estas manchas muy pequeñas, que sufre mucha gente pero que no lo saben porque no se hacen esta prueba. Me han dicho que puedo hacer vida normal y que esto es algo que tiene mucha gente, pero que tengo que controlar el estrés”.