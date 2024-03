Karen Caro ha sido el centro de atención debido a una gran controversia que ha sucedido recientemente. Parecía que el divorcio entre Luis R. Conriquez y la madre de sus hijos iba a ser otro capítulo más en los dramas de celebridades, pero todo cambió cuando el cantante mexicano lanzó una bomba en Instagram el 27 de marzo de 2024. En un video, acusó a su exesposa de haberlo agredido físicamente, y no solo ella, sino que también reclamó la ayuda de otras mujeres. Por ello, aquí te contaré todo lo que se sabe sobre la celebridad de México.

En las imágenes, se ve al intérprete de corridos tumbados con la frente hinchada y una herida abierta. Asegura que mientras descansaba con su nueva novia en una casa que alquiló para disfrutar de las vacaciones de Semana Santa, apareció Caro y se desató un fuerte enfrentamiento.

“Me golpearon con una veladora, la verdad no sé de dónde recibí (...) Yo siento que está mal todo este rollo”, aseguró. Pero, ¿qué pasó realmente?

1. ¿QUIÉN ES KAREN CARO?

Karen Caro es una personalidad originaria del norte de México que ha ganado popularidad en las redes sociales, destacándose con casi 400 mil seguidores en Instagram.

Además de su presencia en línea, Caro es conocida por ser la expareja del cantante Luis R. Conriquez.

2. DATOS DE KAREN CARO

Nombre: Karen Caro.

Karen Caro. Lugar de nacimiento: México.

México. Nacionalidad: Mexicana.

Mexicana. Residencia: México.

México. Hijos: 2.

2. Expareja: Luis R. Conriquez.

Luis R. Conriquez. Instagram: @karengcl_

3. ¿CUÁNTOS HIJOS TIENE KAREN CARO?

Karen Caro tuvo dos hijos con Luis R. Conriquez, un niño y una niña menores de edad, cuyos nombres se mantienen en el anonimato.

Sin embargo, Caro los muestra con regularidad en sus redes sociales, donde comparte momentos especiales como celebraciones de cumpleaños y otras ocasiones significativas.

4. ¿QUÉ RESPONDIÓ KAREN CARO ANTE LA ACUSACIÓN DE AGRESIÓN?

Ante la acusación de agresión, Karen Caro confirmó que se pelearon a golpes, pero aseguró que ella también fue agredida y colgó una fotografía donde aparece con una férula en el brazo, dando a entender que había sufrido algún tipo de daño en la extremidad.

“No digas que tú fuiste el afectado cuando sabes que tu nos agrediste”, dijo en sus historias de Instagram.

Además, dejó entrever que su molestia surgió porque el cantante ya comenzó una relación cuando todavía no están legalmente separados, aseguró que fueron de vacaciones al mismo lugar y que él llevó a la amante a propósito al lugar donde sabía que ella estaba vacacionando con sus hijos.

“Y yo no me niego a nada, quieres estar con ella, adelante, pero divorciado (...) Aquí y en China es una burla traer a la amante a la tierra de sus hijos cuando ellos ninguna explicación les dio jamás”, agregó. “Si una persona no respeta a su familia, no se puede esperar menos. Gracias a Dios me libré de eso. Hay que educar bien a sus hijos para que no golpeen a mujeres”.

5. FOTOS DE KAREN CARO

