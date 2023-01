Va quedando todo listo para el estreno de la sexta temporada de “La isla de las tentaciones”, ya que a las cinco parejas que llegaron para poner a prueba su amor, también se sumaron los solteros y solteras que harán tambalear dichas relaciones. Una de ellas es Keyla Suárez, una mujer trans cuya presencia está dando de qué hablar.

Si bien, la joven ha recibido el cariño de los seguidores del reality de Telecinco, hay otro sector que no mira con buenos ojos su participación; al margen de todo, ella se muestra muy orgullosa y contenta por haber sido convocada al programa. Si aún no sabes quién es, no te preocupes que a continuación te detallamos más.

Keyla es la soltera que llega a conquistar "La isla de las tentaciones 6" (Foto: Telecinco)

1. DATOS PERSONALES DE KEYLA SUÁREZ

Nombre completo: Keyla Suárez Mederos

Keyla Suárez Mederos Lugar de nacimiento: Las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria Nacionalidad: Española

Española Edad: 22 años

22 años Instagram: @keylasuareez

@keylasuareez TikTok: @keylasuarezz

Ella hace gala de su elegancia en las fotografías en las que se toma (Foto: Keyla Suárez / Instagram)

2. ¿QUIÉN ES KEYLA SUÁREZ?

Keyla Suárez es uno de los participantes de la “Isla de las tentaciones 6″, quien ingresa en el grupo de las solteras. Ella es una mujer trans que participó en Miss España.

3. SU PASO POR LOS CERTÁMENES DE BELLEZA

Ha participado en un certamen de belleza. Keyla Suárez se presentó a Miss Universo España 2021, causando gran revuelo y expectativa, y aunque no logró coronarse, señaló que fue una gran experiencia. “Me lo pasé muy bien, me ha abierto muchas puertas”, dijo.

Un selfie para mostrar su bikini negro y su figura (Foto: Keyla Suárez / Instagram)

4. ¿CÓMO SE CALIFICA?

Keyla se considera una mujer muy guapa con una escultural figura. “Soy un Barbie en cuanto al físico”, dijo en su video de presentación del programa.

5. ¿QUÉ DEBEN ESPERAR DE ELLA EN “LA ISLA DE LAS TENTACIONES “?

“Soy una mujer de la eme a la erre y eso hay que dejarlo claro. ‘La isla de las tentaciones’ tiene que tener una mujer trans. Creo que va a evolucionar y va a demostrar muchísimo. En el amor entra todo tipo de mujeres y personas”, añadió.

En sus redes sociales tiene millones de seguidores. Aquí sobre una cama luciendo muy sensual (Foto: Keyla Suárez / Instagram)

6. ¿A QUÉ SE DEDICA KEYLA SUÁREZ?

Keyla Suárez es actriz, modelo y activista, por lo que busca que la comunidad LGTBIQ+ sea representada en diversos ámbitos.

7. ¿CÓMO ES SU TIPO DE HOMBRE?

Suárez fue directa y asegura que le encanta los hombres que le causen un gran impacto y atraigan físicamente, aunque también le fascina la forma de ser de una persona.