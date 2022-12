Todo va quedando listo para la segunda temporada de “Pesadilla en el paraíso”, que reunirá a nuevos rostros que lucharán por ganar la competencia extrema; y como no podía ser de otra manera, se viene reclutando a celebridades que dan mucho de qué hablar, tal como ocurre con Kiko Jiménez, quien confirmó su presencia.

Pero él no estará solo en el reality de Telecinco, ya que también su suegra Maite Galdeano lo acompañará, por lo que el programa se pondrá picante, así que la diversión está asegurada desde enero. Si quieres saber quién es y más sobre él, Mag te lo cuenta en los siguientes párrafos.

Kiko Jiménez se une a la segunda temporada del reality "Pesadilla en el paraíso" (Foto: Telecinco)

1. DATOS PERSONALES DE KIKO JIMÉNEZ

Nombre completo: Francisco Martínez Jiménez

Francisco Martínez Jiménez Lugar de nacimiento: Linares, Jaén, España

Linares, Jaén, España Nacionalidad: Española

Española Cumpleaños: 5 de junio

5 de junio Año de nacimiento: 1992

1992 Edad: 30 años

30 años Instagram: @kikookiko

También le encanta tomarse fotografías para deleitar a sus seguidores (Foto: Kiko Jiménez / Instagram)

2. SU PASO POR LA FAMA EN SUS INICIOS NO FUE BUENO

Kiko Jiménez se dio a conocer en 2013 cuando participó en “Mujeres y Hombres y Viceversa”, donde intentó encontrar el amor, por lo que se convirtió en tronista de Suhaila Jad, pero no le fue bien y optó por conquistar a Gala Caldirola y Belén Roca, aunque tampoco se ganó el corazón de las muchachas. Sin embargo, su carisma y gran actitud lo llevaron a tener su propio trono, pero fue expulsado al mes tras descubrirse que tenía una relación paralela fuera del programa. Esto hizo que su paso por el reality no fuera muy bueno, por lo que la gente comenzó a olvidarse de él, pero tenía un as bajo la manga.

3. INCURSIONA EN EL MUNDO DE LA PORNOGRAFÍA

Al sentir que su popularidad comenzaba a desvanecerse, Kiko comenzó a hacer bolos en discotecas, pero al no obtener los resultados que esperaba, no dudó en ganarse un nombre en mundo de la pornografía, además de realizar espectáculos eróticos. Apareció en la serie “Remigio”, del actor de cine para adultos Torbe.

Le gusta lucir su figura bien trabajada en base a una estricta rutina de ejercicios (Foto: Kiko Jiménez / Instagram)

4. UNA RELACIÓN QUE LO VUELVE AL OJO PÚBLICO

En 2015, Kiko Jiménez empieza un romance con Gloria Camila, la hija de José Ortega Cano y Rocío Jurado, acaparando la atención de la prensa de espectáculos, por lo que su nombre empieza a sonar nuevamente en los medios. Ambos participaron en 2017 en “Supervivientes”, donde mostraron que tenían muchas discrepancias. Pese a todo, él le pide la mano en el reality y se comprometen. Juntos tienen su propio videoblog “Como yo te amo” en MTMAD, pero al final terminaron.

5. TIENE EXPERIENCIA EN PROGRAMAS

Como mencionamos en los puntos anteriores, Kiko Jiménez tiene experiencia en programas de competencia. Tras acabar con Gloria Camila, regresa a “Mujeres y hombres y viceversa”, pero no como participante, ahora como asesor del amor, cargo que mantuvo de 2017 a 2020. También estuvo en “Gran Hermano VIP” (2019), “El tiempo del descuento” (2020) y “La última cena” (2020).

Ha participado en varios programas, por lo que llega dispuesto a todo a "Pesadilla en el paraíso 2" (Foto: Kiko Jiménez / Instagram)

6. QUISO SER FUTBOLISTA

Cuando era adolescente, Kiko Jiménez soñaba con ser futbolista, pero una lesión en la nariz con 16 años acabó con sus ilusiones, publica Fórmula TV.

7. ¿QUIÉN ES LA NOVIA DE KIKO JIMÉNEZ?

Kiko Jiménez tiene una relación con Sofía Suescun, hija de Maite Galdeano. Ambos lucen muy enamorados a los eventos a donde van, así como en sus redes sociales, ya que les gusta derrochara amor. Él tiene una buena relación con su suegra, con quien estará en “Pesadilla en el paraíso 2″.

Junto a su novia Sofía Suescun (Foto: Kiko Jiménez / Instagram)

8. COLABORADOR DE PROGRAMAS TELEVISIVOS

Desde 2020, Kiko Jiménez es colaborador de los programas televisivos “Sálvame” y “Deluxe”.

9. ¿CUÁNTO COBRA KIKO JIMÉNEZ POR SUBIR PUBLICIDAD A SUS REDES SOCIALES?

Por subir publicidad a sus redes sociales, Kiko Jiménez cobra entre 2.000 y 3.000 euros. Él señaló a Telecinco que llegó a este monto de manera progresiva y se lo debe a su relación con Sofía Suescun.

Aquí luciendo junto a su yerno Kiko Jiménez (Foto: Maite Galdeano / Instagram)

10. PROBLEMAS CON LA AGENCIA DONDE TRABAJA

Kiko Jiménez realizó una publicación que no habría caído bien a la agencia de Dulceida donde labora. “No me parece bien lo que ha hecho, no tiene nada que ver con nosotros”, señaló en noviembre de 2022 cuando fue entrevistada por Semana.