Dirigida y escrita por Bang Woo-ri, “Una chica del siglo XX” (“20th Century Girl” en inglés) es una película surcoreana que se estrenó el 21 de octubre de 2022 en Netflix. El drama romántico está protagonizado por Kim Yoo-jung, Byeon Woo-seok, Park Jung-woo y Roh Yoon-seo.

“Una chica del siglo XX” sigue a una adolescente que en 1999 empieza a seguir a un chico para ayudar a su mejor amiga, que está perdidamente enamorada de él, hasta que se ve envuelta en una historia de amor propia.

El rodaje de “Una chica del siglo XX” tuvo lugar en Cheongju, provincia de Chungcheong del Norte, de octubre a diciembre de 2021. Entre los actores que forman parte de esta producción está Kim Yoo-jung, quien interpreta a Na Bo-ra. ¿Quién es ella? Aquí te lo contamos.

“Una chica del siglo XX” se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Busan el 6 de octubre de 2022 (Foto: Netflix)

¿QUIÉN ES KIM YOO-JUNG?

Kim Yoo-jung es una actriz y modelos surcoreana. Es conocida por ser la protagonista adolescente en series como “Moon Embracing the Sun” (2012), “May Queen” (2012) “Angry Mom” (2015) y “Love in the Moonlight”.

Es miembro de la agencia Awesome Entertainment. Desde su debut en 2003, se convirtió en una de las más conocidas actrices infantiles en Corea. Fue considerada como la hermana pequeña de Corea del Sur y se ubicó en 8° lugar en la lista Forbes de poderosas celebridades en Corea del sur, siendo la más joven en ser incluida en el Top 10 a los 17 años

Kim Yoo-jung inició su carrera como actriz a los cuatro años. Para cuando cursaba el 5° grado Kim ya había participado en 13 series y 15 películas. En el año 2008, recibió su primer premio de actuación como “Mejor actriz infantil” por la serie Iljimae.

Kim Yoo-jung nació el 2 de septiembre de 1999 en Seúl, Corea del Sur (Foto: Kim Yoo-jung/ Instagram)

Alcanzó popularidad en el año 2012 al protagonizar el drama “Moon Embracing the Sun”. Ella siguió siendo bien evaluada en series como “May Queen” (2012)12 y en la película de 2013 “Commitment” con un personaje de reparto, e igualmente por “Golden Rainbow” (2013).

En el año 2014, interpretó a una adolescente abusiva en Thread of Lies que fue aclamada por la crítica.161718 También fue protagonista en el drama Secret Door.19 y presentadora en Inkigayo en noviembre de 2014 dejando el programa en abril de 2016.

No solo tiene una exitosa carrera como actriz, también fue presentadora del programa de música “Inkigayo” desde noviembre de 2014 hasta abril de 2016.

Entre las producciones en las que trabajó Kim Yoo-jung están “Angry Mom” (2015), “Love Cells” (2015), “Luz de luna pintada por las nubes” (2016), “Because I Love You” (2017), “Clean with Passion for Now” (2018), “Convenience Store Saet Byul” (2020) y " The Eighth Night” (2021).

Kim Yoo-jung inició su carrera como actriz a los cuatro años (Foto: Kim Yoo-jung/ Instagram)

DATOS PERSONALES DE KIM YOO-JUNG

Nombre de nacimiento: Kim Yoo-jung.

Lugar de nacimiento: Seúl, Corea del Sur.

Fecha de nacimiento: 2 de septiembre de 1999.

Edad: 23 años.

Nacionalidad: surcoreana.

Estudió en: Daehwa Elementary School

Ocupación: actriz y modelo

Años activa: desde 2004

Agencia: Awesome Entertainment

Kim Yoo-jung fue considerada como la hermana pequeña de Corea del Sur (Foto: Kim Yoo-jung/ Instagram)

FOTOS DE KIM YOO-JUNG EN INSTAGRAM

En 2017, Kim Yoo-jung se ubicó en 8° lugar en la lista Forbes de poderosas celebridades en Corea del sur (Foto: Kim Yoo-jung/ Instagram)

Kim Yoo-jung alcanzó popularidad en el año 2012 al protagonizar el drama “Moon Embracing the Sun” (Foto: Kim Yoo-jung/ Instagram)