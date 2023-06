En redes sociales como TikTok, hay ciertos videos que se hacen virales de la noche a la mañana, lanzando al estrellato a diversas personalidades, como Wendy Guevara que llegó a formar parte de “La casa de los famosos México”. Otro caso de éxito es el de la Burrita Burrona y aquí te contamos todo lo debes saber sobre ella.

¿Alguna vez has escuchado el audio “con mi vicio no, con mi vicio no”? Pues la voz utilizada en millones de videos en la plataforma china con frases como esa o “Muy a mi nivel”, en realidad pertenece a la burrita.

Este personaje ha generado risas a través del internet e incluso ha pasado a lo presencial, pues ahora también realiza shows en vivo en diversas ciudades de México.

¿QUIÉN ES LA BURRITA BURRONA?

La Burrita Burrona es una drag queen que combina los elementos de las reinas del travestismo (como las pelucas, los atuendos glamurosos y el maquillaje marcado) con un disfraz del animal que le da su nombre. Por ello, se denomina a sí misma como “la primera mascotidrag del planeta”.

Burrita Burrona junto a Turbulence Drag Queen, con quien comparte su programa de YouTube (Foto: Burrita Burrona / Instagram)

Empezó a volverse conocida por el canal de YouTube que comparte con otra colega, llamado Turbulence Drag Queen y Burrita Burrona. Hasta el momento, las influencers originarias de Monterrey cuentan con casi 150 mil seguidores.

Su personaje se ha vuelto muy querido en las redes sociales por sus divertidas ocurrencias y frases que se le ocurren al aire.

Síguela en su Instagram: @burritaburrona

MIRA AQUÍ UNO DE SUS PROGRAMAS

¿QUIÉN ESTÁ DETRÁS DEL DISFRAZ DE LA BURRITA BURRONA?

La Burrita Burrona mantiene la identidad de la persona detrás del disfraz oculta. No obstante, el rostro del hombre que da vida al personaje ha sido mostrado en diversas ocasiones en redes sociales, aunque sin revelar su nombre real.

El 23 de junio, Turbulence Drag Queen compartió un video en TikTok donde aparecía mostrando una nueva peluca mientras viajaba en los asientos traseros de un taxi, junto a la Burrita Burrona. Al parecer, había sido un largo día de trabajo, pues la burrita se había quitado la cabeza del disfraz y se veía cómo dormía.

Además, también se le ha visto sin el disfraz durante sus diversos viajes y ensayos.

¿CÓMO SURGIÓ LA IDEA DEL CANAL DE YOUTUBE?

La persona detrás de la Burrita Burrona confesó que el canal de YouTube que la llevó a tener tanto éxito fue a raíz del desempleo. En una entrevista con el programa “SNSERIO” de Multimedios, realizada el 9 de junio de 2023, contó que lleva poco más de un año haciendo drag luego de optar salir de un trabajo decepcionante.

“Nosotras hicimos este proyecto creo que después de la pandemia. Yo me había quedado sin trabajo porque una casa productora que ya quemaron en este programa. Me salí de ahí porque no me lo hablaban, aparte no le pagaban a los empleados. Y me quedé sin trabajo y soporta. Me quedé sin trabajo y fui a pedirle una oportunidad y dije, sabes qué, tengo talento, tengo las ganas y tengo hambre”, explicó.