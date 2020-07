Mauricio Ochmann tiene muchas razones para sonreír. Además, de consolidarse como un actor renombrado en diversos países por su trabajo en varias producciones, hay dos personas muy especiales que lo motivan e inspiran a ser cada día mejor. Nos referimos a sus dos hijas.

Sí, así como lo leíste. Si pensabas que el artista solo tenía una nena fruto de su relación con Aislinn Derbez, estabas equivocado. Te comentamos que mucho antes de casarse con la hija de Eugenio Derbez, él ya tenía una pequeña producto de su primer matrimonio con la arquitecta Maria José Valle, cuya relación terminó en 2008.

Lorenza es el nombre de su hija mayor, a quien le dice de cariño Loro , y que hace poco cumplió 16 años en junio pasado . “Feliz cumple mi amor @lorochmann. De pronto, las palabras no son suficiente para describir lo mucho que te amo y lo agradecido que estoy con la vida desde el día que naciste. ¡No puedo creer que ya pasaron 16 años! Estoy muy orgulloso de ti, del ser hermoso que eres, llena de luz y amor (…). ¡Gracias por existir!”, escribió en su cuenta de Instagram junto a una foto donde están juntos.

La foto que publicó Mauricio Ochmann junto a su hija. En la dedicatoria la felicita por sus 16 años y le agradece por enseñarle a ser padre (Foto: Mauricio Ochmann / Instagram)

LORO, LA HIJA MAYOR DE MAURICIO OCHMANN

Lorenza es una bella adolescente que le gusta tomarse fotos con su padre . De hecho, Mauricio Ochmann sube todas las imágenes que tiene con su hija a sus redes sociales y le dedica tiernas frases.

En las fotografías se puede apreciar el gran parecido que tienen . Gestos, mirada o cualquier otra acción que realicen es capturada por la cámara y compartida en Instagram, donde recibe gran cantidad de “me gusta”.

Mauricio Ochmann y su hija tienen los mismos gestos, algo que es destacado por sus seguidores (Foto: Mauricio Ochmann / Instagram)

Pese a que se divorció de su madre cuando era pequeña, Loro siempre se ha llevado bien con su progenitor . Incluso, cuando el actor inició su romance con Aislinn Derbez y posteriormente nació su hermana Kailani, ella estuvo presente en todo momento compartiendo con la familia.

Su hija adolescente aparece en varias fotografías junto a su papá, hermana y Aislinn con quien tuvo una muy buena relación, pues crearon un vínculo especial. “Me dediqué a ser su amiga a todo lo que da, al grado de que Mau se enojaba porque decía: ‘Parece que tengo dos hijas, en lugar de una esposa y una hija’” señaló la actriz en una charla virtual con Alessandra Rosaldo.

Mauricio Ochmann junto a Lorenza, Aislinn y la hija que tienen juntos (Foto: Mauricio Ochmann / Instagram)

¿DÓNDE ESTÁ SU HIJA MAYOR?

Debido al trabajo de Mauricio Ochmann, quien vive en Estados Unidos, y su hija en México, el tiempo que pasan juntos es muy corto, por lo que aprovechan al máximo cuando se encuentran.

La cuarentena hizo que el actor extrañe demasiado a Lorenza, por lo que contaba las horas para reencontrarse con ella. Un amor que también siente por Kailani.

“Toda mi felicidad en una foto. Perdidamente enamorado de mis hijas y de la paternidad. Es el mejor regalo que la vida me ha dado y lo atesoro con toda mi alma. Para mí, el ser padre me cambió la vida para siempre. Gracias a mis hijas por la maravillosa experiencia de ser papá y la manifestación del amor más grande y puro. El corazón me estalla en millones de pedacitos de felicidad”, escribió.

Mauricio Ochmann junto a los dos amores de su vida (Foto: Mauricio Ochmann / Instagram)

