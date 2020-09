“¿Quién es la máscara?" es un famoso programa mexicano producido por Televisa junto con Endemol Shine Group. El mismo comenzó a emitirse en la cuarta parte del año 2019 con la promesa de que regresaría para el 2020, aunque la pandemia del coronavirus retrasaron las grabaciones, pero ahora parece que el programa regresará muy pronto.

Con un total de 8 episodios, mas uno especial por motivo de la Teletón 2019, el programa de la televisión conducido por Omar Chaparro y Natalia Tellez se convirtió en uno de los favoritos de la población, con una Gran Final muy reñida que culminó con Vadhir Derbez como el Camaleón ganador por poco más de 1000 votos más que Patu Manterola, la Lechuza.

Esto no es una sorpresa, ya que el formato original se exportó de Corea del Sur donde adquirió un gran éxito con los años bajo el nombre de “King of Mask Singer”. De igual forma, en Estados Unidos se realizó su propia adaptación bajo el nombre “The Masked Singer”, siendo uno de los favoritos de su audiencia.

Ahora, la televisora de San Ángel podría haber revelado la fecha de estreno de la segunda temporada de “¿Quién es la máscara?”, donde el público nuevamente deberá adivinar quien es el famoso que se encuentra detrás de cada vistoso disfraz que aparezca en pantalla.

FECHA DE ESTRENO DE “¿QUIÉN ES LA MÁSCARA'” 2020

Tal como informa El Heraldo de México, la televisora de San Ángel reveló que la segunda temporada de “¿Quién es la máscara?” llegaría el domingo 11 de octubre a las 8:30 PM hora México, donde se presentarán a los nuevos personajes que los acompañarán durante toda la temporada.

Además, desde hace algunos meses se estaba rumoreando sobre los nuevos jueces que llegarían a esta nueva temporada, y por ahora todo parece indicar que Danna Paola se posicionaría en uno de estos asientos, siguiendo los deseos de Miguel Ángel Fox que invitó a la cantante a colaborar durante este programa.

Entre los jueces de la primera temporada, se encontraron Consuelo Duval, Carlos Rivera, Yuri y Adrián Uribe, pero de momento no se sabe si todos regresarán al programa en octubre. Con respecto a los participantes, aún son un completo misterio, ya que justamente el programa se trata en descubrir quiénes son.

"¿Quién es la máscara?" 2020: fecha de estreno de la nueva temporada (Foto: Las Estrellas)

En total, son 16 los concursantes que participaron en la competencia, donde se encontraron los actores y cantantes Vadhir Derbez, Patricia Manterola, Mario Bautista, Michelle Rodríguez, Natalia Sosa y otras personalidades que quedaron entre los primeros 11 eliminados.

Se espera que ninguno de estos personajes regresen en la nueva temporada, aunque es posible que alguno haga alguna aparición especial a modo de redención. Por su parte, el conductor Omar Chaparro seguirá como la cabeza principal del programa y se espera que Natalia Tellez también lo acompañe.

Actualmente, la primera temporada de “¿Quién es la máscara?" se encuentra en plena emisión por Univision, llegando a nuevas audiencias de Estados Unidos y Puerto Rico, teniendo con cada capítulo una enorme aceptación de los fans que esperan con ansias saber quién ganará y cuando llegará la próxima parte a su región.

"¿Quién es la máscara?" 2020: fecha de estreno de la nueva temporada (Foto: Las Estrellas)

