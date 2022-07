Actualmente, el ascenso al trono de una mujer es algo común. Sin embargo, en los primeros años de la dinastía Targaryen, muchas fueron relegadas debido a su género. Ese fue el caso de Rhaenys Targaryen, “La reina que nunca fue”, por lo que ahora apoya incondicionalmente el reclamo de Rhaenyra en “House of the Dragon”, la precuela de “Game of Thrones” que ha realizado HBO.

En la serie original, pudimos ver que nadie cuestionaba el reclamo de Daenerys por el trono de hierro a causa de su condición de mujer. Incluso pudimos observar que algunas de las grandes familias, como la Casa Mormont, tenían a la pequeña–pero feroz– Lyanna Mormont a la cabeza.

No obstante, 300 años antes, tiempo donde se ubica el spin-off, los consejos optaron por los descendientes varones. El próximo 21 de agosto, podremos ver en “House of the Dragon”, una nueva lucha por el poder, pero esta vez llena de dragones y fuego.

¿QUIÉN ES RHAENYS TARGARYEN DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

La princesa Rhaenys Targaryen es conocida como “La reina que nunca fue”. Es la única hija del príncipe Aemon Targaryen, el heredero al trono original, y Jocelyn Baratheon.

Se casó con Lord Corlys Velaryon, con quien tuvo dos hijos: Laenor y Laena. Rhaenys montaba a la dragona Meleys, conocida como “La reina roja”. Anteriormente, también había sido montada por Alyssa, la quinta hija de Jaehaerys I y esposa de Baelon Targaryen.

En la serie “House of the Dragon” es interpretada por Eve Best, quien ha participado en películas como “El discurso del rey” y la serie “Destino: La saga Winx”.

DATOS PERSONALES DE RHAENYS TARGARYEN

Nombre de nacimiento: Rhaenys Targaryen

Rhaenys Targaryen Alias: La reina que nunca fue, Lady Velaryon

La reina que nunca fue, Lady Velaryon Fecha de nacimiento: 74 d.C.

74 d.C. Fecha de fallecimiento: 129 d.C.

129 d.C. Filiación: Casa Targaryen y Casa Velaryon

Casa Targaryen y Casa Velaryon Raza: Valyria

Valyria Padre: Aemon Targaryen

Aemon Targaryen Madre: Jocelyn Baratheon

Jocelyn Baratheon Esposo: Corlys Velaryon

Corlys Velaryon Hijos: Laena Velaryon y Laenor Velaryon

Laena Velaryon y Laenor Velaryon Dragón: Meleys

Meleys Facción: los Negros

APARIENCIA Y PERSONALIDAD DE RHAENYS TARGARYEN

Rhaenys Targaryen era conocida por poseer una belleza increíble. En “Fuego y Sangre”, su color de cabello era negro, por su madre Baratheon. Sin embargo, cuando se hizo mayor, se llenó de canas y era una mezcla entre negro y plateado. Mientras tanto, en la serie, se la ha mantenido con el característico cabello plateado de los Targaryen.

Al momento de las batallas, utilizaba una armadura de acero y cobre, la cual reflejaba el sol. Era una persona muy inteligente y perspicaz. Además, era habilidosa, orgullosa, feroz y valiente.

Rhaenys Targaryen conversando con su sobrina Rhaenyra en la primera temporada de "House of the Dragon". Se puede observar de decidieron que su pelo sería plateado, al igual que el resto de los Targaryen (Foto: HBO)

LA JUVENTUD DE RHAENYS TARGARYEN

De niña, Rhaenys era indomable y aventurera. En sus primeros años, era consideraba la siguiente en la línea luego de su padre Aemon, el Príncipe de Rocadragón.

Con tan solo 13 años, se convirtió en jinete de dragón al reclamar a Meleys. Montando a “La reina roja”, viajaba junto a su abuelo. Poco después, le informó al rey Jaehaerys su intención de casarse con Lord Corlys Velaryon, obtuvo su bendición y contrajeron nupcias cuando ella tenía 16 y él 37 años. Debido a su carácter, Rhaenys llegó a la boda montada sobre su dragona y generó gran impacto en los invitados.

¿POR QUÉ RHAENYS TARGARYEN ES CONOCIDA COMO “LA REINA QUE NUNCA FUE”?

A los 18 años, Rhaenys quedó embarazada de su primer hijo y, poco después, su padre, el príncipe Aemon, falleció. Después de este acontecimiento, Jaehaerys tenía que tomar la decisión de quién sería el heredero.

Por un lado, estaba Rhaenys como única hija de Aemon. Mientras que la segunda opción era Baelon, el hermano menor del difunto príncipe. Pese a la cercanía con su nieta, Jaehaerys la pasó por alto y eligió a Baelon como el nuevo Príncipe de Rocadragón.

Por supuesto, Rhaenys y su esposo protestaron ante la decisión. Corlys incluso renunció a su puesto como Lord Almirante y dejó el Consejo Privado del rey. Ambos partieron del Desembarco del Rey y regresaron a Marcaderiva.

Ellos no fueron los únicos en desacuerdo con esta decisión, pues también su madre, su tío y su abuela (Jocelyn Baratheon, Boremund Baratheon y Alysanne Targaryen) dejaron saber su oposición.

Un año después, Rhaenys dio a luz a Laena y, posteriormente, a Laenor. Con el nacimiento de su hijo varón, la Casa Velaryon y Baratheon siguieron insistiendo que Laenor tenía mayor derecho al trono. Sin embargo, Jaehaerys se mantuvo firme en su decisión.

EL POSIBLE ASCENSO AL TRONO DE LA CASA VELARYON

Cuando Baelon Targaryen murió, Jaehaerys convocó a un Gran Consejo para determinar quién sería la sucesión. Dentro de los que tenían los más fuertes derechos estaba Rhaenys y sus hijos. Este reclamo fue apoyado por Boremund Baratheon, Lord Ellard Stark, la Casa Dustin y la Casa Manderly. Aunque, en realidad, el apoyo era por Laenor y no por Rhaenys, ya que era mujer.

Rhaenys y Corlys utilizaron su dinero e influencia para persuadir a otros señores de votar por su hijo, obteniendo también el apoyo de Lord Blackwood, Lord Bar Emmon y otros más.

Sin embargo, Jaehaerys y otros señores tomaron la decisión de nombrar al hijo mayor de Baelon, Viserys I.

Posteriormente, la descendencia de Rhaenys tuvo otras oportunidades de recuperar el trono que les correspondía. Cuando la primera esposa de Viserys, Aemma Arryn, murió, se le aconsejó al rey casarse con la hija de Rhaenys, Laena, quien tenía doce años en ese momento. De esta forma, toda la tensión por la sucesión estaría disipada.

No obstante, Viserys hizo caso omiso y eligió a Alicent Hightower, la hija de la Mano del Rey, como su segunda esposa. Debido a una nueva ofensa por parte de la Casa Targaryen, Rhaenys y su familia no asistieron a la boda.

Sin embargo, Viserys luego trató de enmendar su error al comprometer a su hija Rhaenyra con Laenor, pese a que este era homosexual. La boda se dio y tuvieron tres hijos, Jacaerys, Lucerys y Joffrey Velaryon, aunque se sospechaba que, dado su cabello oscuro, en realidad eran hijos de Harwin Strong.

Por otro lado, su hija Laena se casó con Daemon Targaryen, el hermano menor de Viserys, y tuvieron dos hijas gemelas. Lamentablemente, años después, murió dando a luz nuevamente. Poco después del fallecimiento de su hija, Laenor también murió al ser asesinado por Qarl Correy.