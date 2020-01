El partido entre Chivas de Guadalajara y Dorados casi termina en violencia. Una aficionada, conocida en las redes sociales como #LadyCerveza, arrojó un vaso con cerveza y estuvo a punto de desatar el descontrol en las tribunas del Estadio Akron en Guadalajara, México.

Durante el partido, correspondiente a los octavos de final de la Copa MX en donde los locales perdieron 2-1, ocurrió el lamentable hecho que quedó registrado por la usuaria Andrea Buenrostro, quien lo publicó en sus stories de Instagram, aunque posteriormente las eliminó.

La joven apodada como ‘Lady Cerveza’ en las redes sociales, arrojó un vaso con esta bebida a los aficionados de Dorados (Foto: Twitter)

En las imágenes se puede observar que Aranza Sánchez, aficionada del ‘Rebaño’, lanza un vaso de cerveza hacia las gradas situadas más adelante que la suya. Después, la joven se escondió entre la multitud, mientras se reía de su “travesura”.

Este hecho provocó la reacción de la tribuna que rápidamente se molestó y culpó a un grupo que no tenía nada que ver con la “broma”. Entonces empezó la violencia cuando intercambiaron insultos, mientras las bromistas soltaban carcajadas y subían el altercado a sus redes sociales.

¿QUIÉN ES LADY CERVEZA?

A través de su cuenta de Twitter, Andrea Buenrostro justificó su acto en el partido. “Jajaja, wey relájense un chingo, van al estadio no a misa, a mí ya me ha tocado que me avienten vasos y no me enojo, el que se agüita pierde”, escribió en la red social.

Sin embargo, después de que el video se hiciera viral por redes sociales y se convirtiera en tendencia en Twitter, las publicaciones fueron eliminadas.

Andrea Buenrostro justificó su acto en el partido en Twitter pero luego borró el mensaje (Foto: Twitter)

La acción de Aranza Sánchez recibió millones de comentarios a través de las redes sociales, varios de ellos rechazaron la irresponsabilidad de la joven que con su “broma” estuvo a punto de desatar la violencia.

“Eso chinga, esa gente solo mancha la historia, tradición y valores del Club Deportivo Guadalajara”, escribió un usuario. “Castigos ejemplares para erradicar de los estadios a estos imbéciles! ¡Mano dura chingao!”, señaló otro.

El proyectil le cayó a varias personas y estos se hicieron de palabras con otros aficionados (Foto: Twitter)

Algunos otros se pusieron del lado de las jóvenes, argumentando que es una actividad normal en los estadios. “En ese caso mejor veten a todos los aficionados que hacen eso no solo a la chica, creo que como aficionados todos han aventado algo y nadie sale diciendo “yo fui” si no fuera por el vídeo nadie sabría quién fue @Chivas así que yo pido mesura”, pidió una persona.

Ante los comentarios de los aficionados, las Chivas de Guadalajara informaron por la misma red social que estaban revisando el caso con las autoridades del inmueble. Por ello, usuarios festejaron por las medidas que tomó el club ante esta situación.

Una hora después, el Estadio Akron publicó un comunicado sobre lo sucedido y anunció las sanciones para la joven.

Comunicado del Estadio Akron sobre el incidente originado por 'Lady Cerveza’ (Foto: Twitter)

“Tras revisar los videos que circulan en redes sociales, hemos determinado veta de cualquier evento público que se realice en el interior de nuestras instalaciones a las dos personas que incumplieron el reglamento tras arrojar cerveza a otros asistentes e inicitar la violencia en el partido Chivas vs. Dorados del pasado martes 21 de enero”, señalaron.

En los comentarios, usuarios aplaudieron la decisión tomada por las autoridades del estadio. “Excelente noticia! Aparte de ser el mejor estadio de México también debe ponerse el ejemplo que es uno de los más seguros y que no se va a tolerar estas clases de bajezas!”, comentó uno.

