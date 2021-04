Luego de que Iker Casillas y Sara Carbonero anunciaron el fin de su matrimonio tras 11 años de relación, mucho se ha especulado sobre las verdaderas razones de la ruptura, toda vez que en el comunicado que ambos dieron, el pasado 12 de marzo en sus respectivas redes sociales, señalaron que la decisión fue por “mutuo acuerdo”.

Sin embargo, casi un mes después de la noticia, el programa de espectáculos “Socialité” reveló, el 10 de abril, que el motivo de la separación sería una tercera persona. “Una mujer conocidísima, rubia y que ha sido actriz, modelo, colaboradora y presentadora de programas de televisión”, fueron las primeras pistas que lanzaron para finalmente revelar que se trataba de Lara Dibildos.

Según un confidente que trabajó con la misma presentadora, el exfutbolista de 39 años habría mantenido un romance secreto con ella antes de casarse con la periodista, pero después de haber formado una familia, volvió a frecuentarla a escondidas, tanta era la confianza que había que él tenía las llaves del garaje de Dibildos e incluso una madrugada se confundió de departamento y tocó la puerta de otro vecino, convirtiéndose en la ‘comidilla’ de todo el vecindario.

“Todo lo hacían a escondidas para no filtrar nada. Venía por la noche cuando no podía verle nadie y metía el coche directamente en el garaje. Algunos días se ponía incluso gorra por si alguien le veía para que no lo pudieran reconocer. Ese era su modus operandi (…). Sé que hicieron algún viaje juntos, ellos intentaban ir a sitios donde no los reconocieran”, mencionó.

Iker Casillas estaría saliendo con Lara Dibildos. Fuente: @socialitet5 pic.twitter.com/FENzQCFluO — Espectaculos España (@EsEspectaculos) April 10, 2021

A raíz del supuesto idilio que tendría Casillas con Dibildos, te damos a conocer quién es esta mujer.

¿QUIÉN ES LARA DIBILDOS?

Lara Paula Dibildos Espinosa nació en Madrid, España, el 23 de septiembre de 1971; es decir, actualmente tiene 49 años. Es hija de la actriz y presentadora de televisión Laura Valenzuela y del productor de cine José Luis Dibildos.

La presentadora no se ha pronunciado tras ser relacionada con Iker Casillas. (Foto: Lara Dibildos / Instagram)

Carrera televisiva

La actividad profesional pública de Lara se ha centrado en el mundo de la televisión. Debutó de la mano de su madre en “Mañanas de Primera” (1996), luego fue colaboradora entre 1999 y 2001 del programa “Día a día”.

Durante el verano de 2003 fue presentadora del programa musical “Verano”, de Antena 3. Luego se aleja de esta faceta para continuar una carrera como actriz, pero regresa en octubre de 2011 como colaboradora del espacio matinal “Te damos la mañana”.

El 28 de diciembre de 2012, colabora en la “Gala Inocente, Inocente” del canal español La 1 en unos números musicales recordando programas que se habían grabado en los Estudios Buñuel. En 2019 salió como invitada en el programa “Gente Maravillosa” de Castilla-La Mancha Media.

La presentadora es muy activa en sus redes sociales, pero no dice nada sobre su supuesto amorío con Iker Casillas. (Foto: Sara Carbonero / Instagram)

Carrera como actriz

En su faceta de actriz, Lara Dibildos ha colaborado en obras de teatro como “La tía de Carlos” (2001), “Pato a la naranja” y “Vidas privadas”, ambas de 2003, “Usted tiene ojos de mujer fatal” (2008), “El médico a palos” (2009), “Brujas” (2010), “Testigo de cargo” (2012) y “Diez negritos” (2014).

La presentadora de 50 años es madre de dos hijos. (Foto: Lara Dibildos / Instagram)

Vida privada

Lara estuvo saliendo con el torero Rafi Camino y con el nadador Felipe López Ferreiro. En febrero de 1998 se casó con el exjugador de baloncesto Fran Murcia con el que tuvo al primero de sus hijos, al que llamó Francisco. El padre de su otro hijo, Álvaro, es el jinete sevillano Álvaro Muñoz Escassi.