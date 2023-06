Camila es una joven que cree haber encontrado a su alma gemela a través de una aplicación de citas; sin embargo, el hombre con el que tuvo un idílico romance no es realmente quien decía ser, pues usó la identidad de otra persona para estar con ella, algo que descubre cuando va a visitarlo de sorpresa. Esta es la trama de “Perfil falso”, la serie colombiana de Netflix que atrapó a la audiencia por la forma cómo la muchacha busca vengarse y termina atrapada en un mundo de mentiras; para hacerle pagar todo el daño que le causó, busca el apoyo de David, papel interpretado por Lincoln Palomeque.

En esta ficción, el actor es un taxista que ve cómo la protagonista se derrumba tras descubrir las mentiras del que creía era su príncipe azul, y aunque está sorprendido por lo que le sucedió a su clienta, él recibe una inesperada propuesta: “Necesito que me ayudes con algo y me sigas la corriente”, le dice Camila, a quien ve desesperada y termina aceptando ser su principal aliado. Debido al papel que interpreta, muchos desean saber quién es este histrión; no te preocupes, que a continuación te lo contamos.

Carolina Miranda y Lincoln Palomeque en una escena de "Perfil Falso". (Foto: Netflix)

1. DATOS PERSONALES DE LINCOLN PALOMEQUE

Nombre completo: Lincoln Eduardo Palomeque Sandoval

Lincoln Eduardo Palomeque Sandoval Lugar de nacimiento: Cúcuta, Colombia

Cúcuta, Colombia Nacionalidad: Colombiana

Colombiana Cumpleaños: 20 de marzo

20 de marzo Año de nacimiento: 1977

1977 Edad: 46 años

46 años Instagram: @lincpal

2. ¿QUIÉN ES LINCOLN PALOMEQUE?

Lincoln Palomeque es un actor colombiano que ha participado en varias producciones reconocidas como “Las muñecas de la mafia”, “La Reina del Sur”, “Señora Acero”, “Café con aroma de mujer” y ahora “Perfil falso”.

No cabe duda que al actor le gusta mantener una trabajada figura (Foto: Lincoln Palomeque / Instagram)

3. ESTUDIÓ ADMINISTRACIÓN

Antes de incursionar en el mundo de la actuación, Palomeque estudió Administración de empresas, pero terminó dejando la carrera.

4. RELACIONISTA DE DISCOTECAS

Lincoln trabajó como encargado de las relaciones públicas en varias discotecas.

Aquí tomándose un selfie al aire libre (Foto: Lincoln Palomeque / Instagram)

5. ESTUDIA ACTUACIÓN

Al sentirse atraído por los sets de grabación, Palomeque decide estudiar actuación en la Casa del Teatro Nacional.

6. DEBUT Y CARRERA ACTORAL

Debutó con “Padres e hijos” (1998-2000), luego apareció en más de 20 producciones entre cine y televisión destacando: “Isabel me la veló” (2002-2002), “Hasta que la plata nos separe” (2006-2007), “Las muñecas de la mafia” (2009), “La bella Ceci y el imprudente” (2009-2010), “La Reina del Sur” (2011-presente), “La Mariposa” (2012), “Santa diabla” (2013-2014), “Señora Acero” (2014-2016), “Café con aroma de mujer” (2021) y “Perfil falso” (2023).

El colombiano cuando fue a ver un partido de Argentina en el Mundial de Qatar 2022 (Foto: Lincoln Palomeque / Instagram)

7. ¿LINCOLN PALOMEQUE TIENE PAREJA?

No, actualmente Lincoln Palomeque no tiene pareja, aunque mantuvo una relación de más de una década con Carolina Cruz, con quien tiene dos hijos: salvador y Matías.

8. UNO DE SUS HIJOS NACIÓ CON UN PADECIMIENTO

Salvador, el segundo hijo de Lincoln Palomeque y Carolina Cruz, nació con tortícolis gestacional, así lo dio a conocer la presentadora de televisión Carolina Cruz, quien explicó que se trata de un problema frecuente en los recién nacidos por la postura que tuvo su bebé en el vientre.