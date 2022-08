Los 16 participantes de “Pesadilla en el paraíso” ya están listos para iniciar esta nueva aventura en el reality de Telecinco. A diferencia de otros programas, los competidores convivirán en un entorno rural lejos de las comodidades a las que están acostumbrados: sin luz ni agua y al lado de animales. Lucía Dominguín es otro de los personajes que se convertirá en granjera.

“Voy a pasármelo bien, eso lo primero. Voy a conocer a gente porque no conozco a nadie de los que van. Es interesante, no sé si soy la más mayor, tengo 65 años recién cumplidos (…). La suerte, por lo que me han dicho, es que no voy a estar encerrada. No es como otros realitys, pues estoy un poco en el ambiente donde me he criado y sigo viviendo”, señaló brevemente en “Viernes Deluxe”.

A continuación, te contamos quién es y todo lo que debes saber sobre la hermana de Miguel Bosé, quien ya le hizo un gran pedido antes de iniciar la competencia: que evite hablar cualquier tema relacionado a él y/o su familia. Veremos si cumple.

Lucía Dominguín fue la última integrante presentada para "Pesadilla en el paraíso" (Foto: Telecinco)

1. DATOS SOBRE LUCÍA DOMINGUÍN

Nombre completo: Lucía Dominguín Bosé

Lucía Dominguín Bosé Lugar de nacimiento: Madrid

Madrid Nacionalidad: Española

Española Cumpleaños: 19 de agosto

19 de agosto Año de nacimiento: 1957

1957 Edad: 65 años

65 años Instagram: @luciadominguinbose

Esta fotografía la describió: "estoy conectada al wifi" (Foto: Lucía Dominguín / Instagram)

2. SU FAMILIA

Lucía es hija del famoso torero Luis Miguel Dominguín y de la actriz y modelo Lucia Bosé, quien murió el 23 de marzo de 2020 por una afección respiratoria. Tiene dos hermanos: Miguel Bosé y Paola Dominguín. Tras el divorcio de sus padres, ella se fue a vivir con su madre.

Ella disfruta del medio ambiente y cada momento que la da la vida (Foto: Lucía Dominguín / Instagram)

3. CONOCIÓ A PABLO PICASSO

Califica su infancia como una de las etapas más felices de su vida, ya que en su casa se reunían artistas y toreros, incluso pudo conocer de cerca al famoso pintor Pablo Picasso. Recuerda que como a ella también le gustaba dibujar, en una ocasión, el también escultor le propuso intercambiar sus dibujos, pero ella lo rechazó asegurándole que él no pintaba bien.

La diversión y días de alegría son parte de su vida (Foto: Lucía Dominguín / Instagram)

4. SE CONVIERTE EN MODELO

Viaja a Londres para aprender inglés y se inicia en el mundo del modelaje, gracias a su estatura que estaba cerca al 1,90 m. A ella también le encantaba la escultura y pintura.

Ella ama la naturaleza (Foto: Lucía Dominguín / Instagram)

5. MATRIMONIOS E HIJOS

Se casa a los 17 años con el ingeniero italiano Alessandro Salvatore, con quien tiene dos hijos: Eleodora, más conocida como ‘Bimba’ Bosé, quien fallece en 2017, y Rodolfo ‘Olfo’. Tras su divorcio, Lucía se va a Estados Unidos.

En 1985, contrae matrimonio en Madrid con el actor Carlos Tristancho. Fruto de su unión nacen: Jara y Lucía, conocida como ‘Palito’. El hecho de que su esposo le ocultó que estaban en la ruina tras montar un hotel, los llevó a separarse, publica la revista Semana.

En sus redes sociales se muestra amante de los gatos (Foto: Lucía Dominguín / Instagram)

6. UNA ENFERMEDAD QUE AQUEJA A SU FAMILIA

En 2013, padece una afección que varios miembros de su familia también habían sufrido: pierde el gusto y olfato.

Con un sombrero adornado con flores (Foto: Lucía Dominguín / Instagram)

7. PARTICIPA EN MASTERCHEF CELEBRITY

En mayo de 2020, Lucía Dominguín participa en “Masterchef Celebrity”, programa donde mostró sus dotes para la cocina.

Cuando formó parte de MasterChef Celebrity (Foto: Lucía Dominguín / Instagram)

8. SUFRE UN ACCIDENTE

En abril de 2022, Lucía Dominguín sufre una caída mientras recogía espárragos. Producto de la caída, perdió la movilidad de parte del lado derecho del rostro.