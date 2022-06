Desde que Luz Aldán participó en una telenovela mexicana en 2016, fue convocada a otras producciones.

Aunque su papel en comedia ha sido resaltado, en sus inicios fue muy autocrítica con su trabajo.

¿Quién es quién en la temporada 2 de “Guerra de vecinos”?

Luz Aldán es la talentosa actriz mexicana que brilla con luz propia. Debido a su ingreso a la segunda temporada de “Guerra de vecinos” como Agustina Salcido, varios se preguntan quién es el nuevo rostro que aparece en la serie de Netflix.

Si también eres uno de los que desea saber más sobre la actriz que da vida a la hermana de Leonor, quien falleció para la entrega dos, y que ahora se convertirá en la nueva rival de Silvia; no te preocupes que a continuación te lo detallamos.

Cuando Agustina Salcido se enfrenta, una vez más, a su vecina Silvia en "Guerra de vecinos" (Foto: Netflix)

1. DATOS PERSONALES DE LUZ ALDÁN

Lugar de nacimiento: México

México Cumpleaños: 6 de junio

6 de junio Año de nacimiento: 1987

1987 Edad: 35 años

35 años Signo zodiacal: Géminis

Géminis Instagram: @luzaldan

Una imagen que publicó el 6 de junio de este 2022 agradeciendo a su familia por ser el mejor regalo el día de su cumpleaños (Foto: Luz Aldán / Instagram)

2. ERA MUY AUTOCRÍTICA CON SU TRABAJO

Durante una entrevista con La Verdad, la histrionisa señaló que cuando comenzó en el mundo de la actuación, era muy dura con sus participaciones, pero con el paso del tiempo se dio cuenta que no estaba haciendo tan mal las cosas.

“Es raro, soy muy criticona, me juzgo a mí misma porque uno dice: ‘Qué tal si hubiera hecho esto así y no de la forma que lo hice’, y soy más de detalles técnicos; pero con el paso de los años he aprendido a verme y ser benevolente conmigo misma. De los capítulos que he visto me he encantado, mis compañeros me han sorprendido”, dijo tras el lanzamiento de “Mi herencia querida” (2019).

3. DEBUT TELEVISIVO

Luz Aldán debutó en la pantalla chica con “Despertar contigo”, una telenovela mexicana de 2016, la cual estuvo protagonizada por Daniel Arenas y Ela Velden. En ella interpretó a Flora.

El poste de esta imagen que subió la actriz es: "Ríete de todo… Pero sobre todo de ti o hay que aprovechar cuando uno se baña", de octubre de 2021 (Foto: Luz Aldán / Instagram)

4. PRODUCCIONES EN LAS QUE PARTICIPÓ

Tras su primer trabajo en la pantalla chica, la joven fue llamada para integrar diversas producciones. Estas son:

En 2018: “Like, la leyenda” (telenovela juvenil mexicana) como Graciela ‘Chela’.

(telenovela juvenil mexicana) como Graciela ‘Chela’. En 2019, “La casa de las flores 2″ (serie de comedia dramática mexicana) como la recepcionista de La Parvada.

En 2019, “Mi querida herencia” (serie de televisión de comedia) como Jenny.

En 2020, “Vecinos” (comedia) como trabajadora Social.

En 2019-2020, “Backdoor” (serie cómica).

En 2022, “Harina” (serie de comedia) como Irma.

En 2022, “Supertitlán” (serie de televisión de comedia) como Diana.

En 2022, “Guerra de vecinos 2″ como Agustina Salcido.

En la imagen de "Harina", Luz Aldán está en la segunda ubicación empezando de la izquierda (Foto: Amazon Prim Video)

5. CUANDO LUZ ALDÁN ENTREVISTÓ A VICENTE FOX

En febrero de 2021, Luz Aldán tuvo en “Frente a frente”, de Backdoor, al expresidente de México Vicente Fox. Aunque se suponía que iba a ser una gran entrevista, fiel al estilo del programa, en ningún momento dejaron que el invitado respondiera; ya que tras una pregunta, ella interrumpía, hablaba y hacía otra.

“Fue una experiencia muy sui géneris –comentó Luz Aldán en entrevista con M2–, él se prestó desde el primer momento. Desde que se lo propusieron le encantó la idea, leyó el guion, le pareció bien e incluso ‘suave’. Yo creo que él pensó que iba a ser algo más a la yugular, pero la verdad es que no fue necesario. Cuando la comedia está bien escrita, no es necesario ser agresivo. (…) Él jamás se incomodó, agarró la cábula muy bien”, publicó El Milenio.

6. ¿QUÉ SINTIÓ CUANDO HIZO TEATRO EN STREAMING?

En medio de la pandemia, el 27 de marzo de 2021, la actriz y un grupo de actores presentaron, vía streaming, la obra de teatro “Chico conoce chica”, algo nuevo para ella, pues estaba acostumbrada a tener contacto con la gente.

“Yo descubrí que el teatro se adapta a la vida, no la vida al teatro. Y en estos momentos la vida nos está poniendo estos obstáculos y tenemos dos opciones: Dejamos que el teatro muera o nos vamos adaptando a estas tecnologías cueste lo que nos cueste para poder regresar al teatro como lo conocíamos antes”, manifestó en entrevista a Quién.