Sandra Ericka Edgar Garza conocida como Kika Edgar, es una famosa actriz y cantante mexicana que ha logrado importantes premios y reconocimientos durante su trayectoria artística. Actualmente, ella se muestra muy orgullosa de su hija María José o simplemente Majo. Y no es para menos, pues la joven ha demostrado un gran talento para la actuación.

Además de triunfar en la música, Kika Edgar decidió incursionar en el mundo de la actuación. Fue así como participó en su primera telenovela titulada “Cuentos de navidad” (1999). Al año siguiente, integró el elenco de “Primer amor: a 1000 por hora” y continuó cosechando éxitos con distintas producciones.

En el 2019, obtuvo el papel de Genoveva Alcalá en la famosa serie “La reina del sur”, protagonizada por Kate del Castillo. Tampoco se puede dejar de mencionar que en el 2020 fue parte de la telenovela “La doña”.

En el ámbito familiar, Kika Edgar vive junto a su hija María José (Majo), quien ha decidido seguir los pasos de madre e incursionar en el mundo de la actuación.

A ella se le podrá ver en la serie biográfica de Gloria Trevi donde interpretará a Alicia. Aquí te contamos más detalles respecto a la hija de Kika Edgar.

Kika Edgar en su papel de Genoveva en "La reina del sur" (Foto: Kika Edgar / Instagram)

¿QUIÉN ES MARÍA JOSÉ VILLARREAL EDGAR?

María José Villarreal Edgar es la hija de la actriz y cantante, Kika Edgar, y de Francisco José Villareal, según precisó Las Estrellas.

De acuerdo al portal Msn.com, Majo nació en abril de 2009, por lo que en la actualidad tendría 13 años de edad. Desde pequeña siempre vio como su madre brillaba en los escenarios y en las telenovelas.

Cuando aún era una niña, Majo participó en la obra de teatro “Anita, la huerfanita” junto a su madre. Ese fue el inicio de una carrera artística prometedora y fue creciendo en el mundo de la actuación.

Majo Edgar, la hija de Kika Edgar (Foto: Majo Edgar / Youtube reportero mexicano Eden Dorantes)

FICHA PERSONAL DE MAJO EDGAR

Nombre: María José Villarreal Edgar

Año de nacimiento: 2009

Edad: 13 años

Nacionalidad: mexicana

Madre: Kika Edgar

Padre: Francisco Villarreal

Profesión: actriz

OBRAS DE TEATRO DE MAJO EDGAR

“Anita, la huerfanita”

“Sola en la oscuridad”

MAJO EDGAR EN LA SERIE DE GLORIA TREVI

Majo Edgar ha decidido seguir los pasos de su madre en la actuación. Es por ello que ha tenido una oportunidad de participar en la serie biográfica de Gloria Trevi, producida por Carla Estrada para TelevisaUnivision.

En esa producción, Majo interpretará a Alicia. Al respecto, habló en una entrevista con el canal de YouTube del reportero mexicano Eden Dorantes.

“Yo hago a Alicia, de 14 a 21 años, y es una gran responsabilidad porque es el comienzo de todo, de la historia, de cómo evoluciona Gloria (Trevi), Mary Boquitas, todos. Es una gran responsabilidad llevar a cabo este tipo de personajes porque son historias fuertes y yo voy a intentar hacer el mejor trabajo que puedo con respeto”, expresó la joven.

Majo Edgar publicó una historia de Instagram (Foto: Majo Edgar / historias de Instagram)

EL APOYO INCONDICIONAL DE KIKA EDGAR A SU HIJA

La adolescente añadió que su madre le ha dado algunos consejos que aplicará durante las grabaciones de la serie.

“Me ha dado varias claves para poder hacer un personaje de este tamaño porque es la primera vez que voy a hacer algo en la televisión. Me ha dicho que me tengo que tomar en serio las cosas, que tengo que tener responsabilidad y tener respeto con las personas y con la historia”, anotó.

Precisamente, la propia Kika Edgar utilizó su red social de Instagram para desearle muchos éxitos a su primogénita.

“Felicidades Majo, crea y diviértete mucho”, publicó la reconocida actriz y cantante.

La hija de Kika Edgar (Foto: Kika Edgar / historia de Instagram)

¿QUÉ FOTOS HA PUBLICADO MAJO EDGAR EN INSTAGRAM?

Fotos en el Instagram de Majo Edgar (Foto: Majo Edgar / Instagram)

Fotos en el Instagram de Majo Edgar (Foto: Majo Edgar / Instagram)