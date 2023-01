Ya no falta nada para el estreno de la segunda temporada de “Pesadilla en el paraíso”, que aterriza en Telecinco el domingo 8 de enero de las 10:00 p.m. Una de las participantes que se aceptó convivir en situaciones extremas es Mar López, quien está emocionada por su presencia en el reality.

“Voy a intentar ayudar en todo lo posible, a parte habrá mucha risa”, señaló la joven en el video de presentación para conocer a los nuevos granjeros. Si aún no sabes quién es ella, no te preocupes que Mag te lo dará a conocer en los siguientes párrafos.

Mar López se une a la segunda temporada del reality "Pesadilla en el paraíso" (Foto: Telecinco)

1. DATOS PERSONALES DE MAR LÓPEZ

Nombre completo: Mar López Tellez

Mar López Tellez Lugar de nacimiento: Barcelona

Barcelona Nacionalidad: Española

Española Edad: 22 años

22 años Instagram: @marlopeztellez

@marlopeztellez TikTok: @mlopezz999

La joven ya tiene experiencia en dos realitys previos (Foto: Mar López / Instagram)

2. ¿CÓMO SE HIZO CONOCIDA MAR LÓPEZ?

Mar López es la participante de la segunda temporada de “Pesadilla en el paraíso” que se hizo conocida cuando participó con su entonces pareja Aleix en el reality de Netflix “Amor con fianza”, en 2021.

3. ¿DÓNDE TRABAJABA ANTES DE SER CONOCIDA?

La joven era administrativa en un hospital.

No cabe duda que el lente de la cámara la ama (Foto: Mar López / Instagram)

4. ¿A QUÉ SE DEDICA ACTUALMENTE?

A Mar López le gusta compartir su día a día en las redes sociales, por lo que se ha convertido en una influencer que tiene miles de seguidores.

5. TUVO UN ROMANCE SECRETO

Cuando la muchacha participó en el reality de Mtmad “Celebrity Game Over” reveló que tuvo un romance secreto de tres años con Daniel Oviedo, uno de los cantantes de los Gemeliers cuando ambos tenían 16 años. “Fue mi primer novio, me enamoré perdidamente (…). Toda mi infancia estuve con él, perdí todo con él”, contó.

Suele lucir un maquillaje muy natural (Foto: Mar López / Instagram)

6. TUVO UN AFFAIRE CON UN PARTICIPANTE DE “CELEBRITY GAME OVER”

Durante su paso por “Celebrity Game Over”, Mar López tuvo un affaire con Gianmarco Onestini, algo que quedó registrado en las cámaras.

7. APASIONADA DE LA MODA

Desde que era niña, a Mar López le encanta la moda, pues le gustaba analizar cómo se vestían las personas, algo que por su puesto llevó a su vida diaria, tal como lo muestra en sus redes.

Aquí tomándose un selfie frente al espejo (Foto: Mar López / Instagram)

8. ¿QUÉ PRENDA MARCA SU ESTILO?

“Cuando me visto en lo que más me suelo fijar es en el bolso que llevaré ese día, los zapatos creo que le dan el toque al look y si es invierno una buena chaqueta que marque la diferencia nunca falla”, señaló en entrevista con Divinity.

9. ¿QUÉ PIENSA DE SUS HATERS?

Si bien, tiene miles de seguidores, también tiene haters, a quienes les resta importancia. Asegura que si las críticas son para mejorar, las toma de la mejor manera.