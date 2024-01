El nombre de Luis Antonio López, mejor conocido como “El Mimoso”, está acaparando nuevamente las noticias en México y Estados Unidos y no solo por la develación de su estrella en el Paseo de la Fama de Las Vegas, sino también debido a las acusaciones que ha recibido de forma pública por su esposa, María Elena Delfín.

La mujer que lleva un matrimonio con el cantante, este lunes 15 de enero, se convirtió en tendencia luego de publicar en sus redes sociales un video, en el que asegura que es violentada de diferentes maneras por el artista y que ya estaba cansada de callar, así que tomó la decisión de subir ese material audiovisual a internet.

1. ¿QUIÉN ES MARÍA ELENA DELFÍN?

María Elena Delfín no es una persona que haya sido relacionada con el mundo del espectáculo en muchas ocasiones. Su nombre no es medianamente conocido en ese rubro y solo se le identifica por su relación con el cantante Luis Antonio López, con quien se casó en agosto del año 2020 y ahora lo acusa de ser su agresor.

2. ASEGURA QUE ES AGREDIDA POR SU ESPOSO

El lunes 15 de enero, María Elena Delfín subió un video a su cuenta de Instagram para denunciar públicamente al cantante “El Mimoso” por, presuntamente, haberla agredido física y psicológicamente durante los últimos meses. Es más, la mujer asegura que tiene miedo por su vida y lo responsabiliza si es que le sucede algo.

“Temo por mi vida. Ya no sé qué hacer, llevo meses siendo violentada físicamente, psicológicamente, emocionalmente por mi aún esposo Luis Antonio López Flores (‘El Mimoso’)”, comentó Delfín.

3. YA HABÍA REALIZADO DENUNCIAS A LAS AUTORIDADES

Algo que la llevó a optar por publicar un video contando su versión de los hechos es que, según indicó, ya había realizado las denuncias correspondientes a las autoridades de Monterrey, Nuevo León, hasta en dos oportunidades, pero estas no procedieron y quedaron en el olvido, pese a su insistencia.

“Recurro a este medio porque ya hice un llamado a las autoridades de Monterrey, Nuevo León. Existen, de hecho, dos carpetas de investigación, las cuales han hecho caso omiso. No sé si sea porque es figura pública”, dijo acerca de las denuncias que se realizaron el pasado 4 de agosto y 14 de diciembre de 2023.

4. ¿POR QUÉ NO LO HABÍA DICHO ANTERIORMENTE?

Además de revelar que ya había denunciado a las autoridades los presuntos hechos, María Elena Delfín aseguró que antes no había dado a conocer esto de forma pública porque tenía miedo y vergüenza, pero ahora está cansada de eso y decidió hacerlo con el objetivo de estar más tranquila respecto al miedo que siente.

“Por no darle importancia, por miedo a las consecuencias, por vergüenza me quedaba callada y dejé de compartirles. Pero aquí estoy dándole la cara a mi realidad”, añadió.

5. ¿QUÉ HA DICHO “EL MIMOSO” SOBRE LAS ACUSACIONES?

Cuando “explotó” la información con el video de María Elena Delfín, Luis Antonio López prefirió mantenerse con el perfil bajo para analizar la situación. Es así que, un día después, el martes 16 de enero, “El Mimoso” utilizó su cuenta de Facebook para hacer una transmisión en vivo en la que daría a conocer su versión de los hechos.

Según sus palabras, él nunca ha golpeado a su aún esposa y que jamás lo haría porque respeta a las mujeres. Además, indicó que no le fallaría a sus fanáticos después de haber lucha muchísimo para sacar adelante su carrera en la música y que el verdadero problema en su relación ha sido el dinero.

“Esta es una acusación muy grave, muy fuerte en mi contra. Esto se salió de las manos porque va más allá de lo que se me está acusando y jamás en la vida me atrevería a hacerle un daño de esa manera a una mujer. El problema es económico y la verdad ahí yo tuve que poner un alto... Sinceramente, no se me hace justo que yo tenga que estar soltando y soltando dinero”, fueron algunas de sus palabras.

6. FOTOS DE INSTAGRAM DE MARÍA ELENA DELFÍN

María Elena Delfín suele disfrutar del calor con su bikini y un buen día en la piscina (foto: María Elena Delfín / Instagram)

María Elena Delfín disfrutando de un día en medio del océano (Foto: María Elena Delfín / Instagram)

7. LE GUSTA EL YOGA

Si analizamos el perfil de Instagram de María Elena Delfín, algo que concluiremos casi de inmediato es que le encanta practicar el yoga, ya que tiene varias publicaciones de fotos y videos en los que se le ve a ella realizando esta actividad deportiva y de meditación. Además, insta a sus seguidores a que hagan lo mismo.