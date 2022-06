El artista mexicano José Manuel Figueroa ha tenido una destacada vida profesional en la actuación y la música. Sin embargo, el hijo mayor del fallecido cantante Joan Sebastian también ha hecho noticia por mostrarse en diversos episodios públicos de su vida personal.

Precisamente, hace poco más de un año, el artista inició una relación con la joven venezolana conocida como Marie Claire. Ella ha sido participante de concursos de belleza y actualmente se desempeña como presentadora de televisión.

A continuación, conoce todos los detalles que debes saber sobre Marie Claire Harp, la pareja del artista José Manuel Figueroa.

¿QUIÉN ES MARIE CLAIRE HARP?

Marie Claire Harp es una conductora venezolana que forma parte de programas como “Buenos días Bandamax”, al lado de Chito Villegas. En el año 2013, ella se desempeñó como concursante del certamen de belleza Miss Venezuela.

Desde entonces, se ha destacado como presentadora, actriz, empresaria e imagen de diversas marcas que promociona a través de sus redes sociales. También ha trabajado en shows como “Portada’s” y “Más noche”, de Israel Jaitovich.

Actualmente, la joven tiene 29 años, mantiene una relación con José Manuel Figueroa y ha declarado que ha estudiado dos carreras universitarias. Sin embargo, desde su incursión en el mundo del espectáculo, decidió seguir con su vida artística y alejarse de su lado académico.

La joven venezolana ha participado en concursos de belleza (Foto: Marie Claire Harp / Instagram)

DATOS PERSONALES DE MARIE CLAIRE HARP

Fecha de nacimiento: 20 de abril de 1993

20 de abril de 1993 País de nacimiento: Venezuela

Venezuela Edad: 29 años

29 años Signo Zodiacal: Tauro

Tauro Pareja: José Manuel Figueroa

MARIE CLAIRE HARP EN “LAS ESTRELLAS BAILAN EN HOY”

Debido a su destacada labor en las pantallas de televisión, la joven venezolana ha sido seleccionada para participar en diversos espacios de entretenimiento. Por ello, hace unas semanas, Marie Claire Harp se anunció como una de las figuras de “Las estrellas bailan en Hoy”.

No obstante, hace unos días, la venezolana se retiró del programa después de ser hospitalizada de emergencia tras un accidente en los ensayos del reality. De acuerdo con el programa, ella se marchó de las prácticas en una ambulancia. Además, tal como lo confirmó su pareja de danza Alex Durán, la caída de la joven fue muy delicada

“Cayó terrible, la sacaron de Televisa en ambulancia, ahorita está en el hospital y estamos esperando que nos digan qué va a pasar, estoy asustado, esperemos que no sea nada grave (...) Estábamos ensayando una cargada, me pegó ella con el tenis en el ojo y se fue de lado y cayó terrible”, explicó.

Estamos pendientes del diagnóstico de @harp_marie tras tu caída en ensayos con @alexduranoff

Los mantendremos informados pic.twitter.com/wTqeivRNFV — Programa Hoy (@programa_hoy) June 7, 2022





LA RELACIÓN ENTRE JOSÉ MANUEL FIGUEROA Y MARIE CLAIRE HARP

Con este accidente, la venezolana ha encontrado un gran apoyo en su pareja, José Manuel Figueroa, de 47 años. Desde hace un año, ambos mantienen una sólida relación que se muestra, frecuentemente, a través de sus plataformas oficiales.

Recientemente, ambos han festejado su primer aniversario y han recordado algunos de los difíciles momentos que han tenido que afrontar juntos. Así, en una entrevista para TVNotas, la joven contó cómo vivió esta fecha tan especial para ambos.

“Reservé en una empresa que se encarga de hacer experiencia y les pedí ayuda para hacer una cena romántica. Me decidí por una carpa en la que al fondo se proyecta una película. Se hace pizza a la leña y quedó todo muy bonito... Al final le di un poema que los organizadores escribieron en un pergamino; a él le encantó, porque además, hasta fuegos artificiales hubo”, explicó la venezolana.

Respecto al regalo de su amado, ella contó que espera una linda sorpresa por parte de su pareja: “Él es muy detallista, pero en este tipo de situaciones pierde el control. Yo no sé qué regalo será, pero ojalá se trate de una canción muy bonita, eso me gustaría (...) Él me brinda, aparte del amor incondicional, mucha seguridad, protección, confianza. Me hace creer en los sueños que ni yo misma creo que se puedan hacer realidad”, afirmó.

Finalmente, ella ha revelado la seguridad que tiene con su relación actual, de la que mucha gente no tuvo fe en un inicio.

“Ha sido un año en el que nos hemos demostrado que en los peores momentos estamos juntos, y creo que esa debe ser la base de toda relación, pues no solamente es estar en lo bonito, en los buenos momentos, sino darnos cuenta de que tenemos una relación extremadamente fuerte. A pesar de especulaciones, trabas, de intenciones negativas de mucha gente que nos ha querido hacer daño”, concluyó.

MARIE CLAIRE HARP EN INSTAGRAM