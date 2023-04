Para nadie es un secreto que “John Wick”, la cinta de acción protagonizada por Keanu Reeves, es una de las franquicias más populares en la historia del cine, batiendo récords de recaudación en sus cuatro entregas y siendo el origen de futuros spin-offs basados en el universo de asesinos.

Y es que el pasado 24 de marzo se estrenó “John Wick: Chapter 4″ (o “Baba Yaga”, en Latinoamérica), la cual retoma la lucha del letal asesino contra la Mesa Alta, un grupo de dirigentes que busca su muerte luego de que el protagonista rompiera las reglas del Hotel Continental, asesinando a uno de sus líderes en las instalaciones.

Para la nueva entrega, actores con Ian McShane, Laurence Fishburne o Lance Reddick, que falleció días antes del estreno, retomaron sus puestos en la franquicia, mientras que Sofía, el personaje de Halle Berry, es una de las más grandes ausencias.

Del mismo modo, la cinta presenta a Chidi, un asesino que se encarga de proteger al Marqués y que se robó la atención debido a su impresionante historia hasta llegar a Hollywood.

Póster oficial de "John Wick 4" (Foto: Lionsgate)

¿QUIÉN ES MARKO ZAROR?

Marko es un actor chileno que viene realizando sus primeros pasos en la industria del cine, a la que llegó gracias a sus conocimientos en artes marciales.

Sus primeros pasos en la actuación

Si bien nació en Santiago de Chile, abandonaría el país sureño a los 19 años para instalarse en la Ciudad de México, donde iniciaría su carrera como modelo, para luego unirse al Centro de Educación Artística de Televisa, de donde han salido reconocidas figuras de la televisión en el país.

“Estudié en el CEA de Televisa; recibí una beca para estudiar actuación. Una vez que la vida me mostró que por ahí iba mi camino y era posible, estuve tomando cursos de actuación, talleres y constantemente tratando de mejorar en esa área para poder hacer mis personajes cada vez mejor”, recordó Zaror en conversación con People en Español.

Fue así como se unió a su compatriota José Mosca, otro apasionado de las MMA, quien además de entrenarlo, le dio la oportunidad de participar de una cinta de bajo presupuesto.

“Me abrió los brazos, me recibió en su gimnasio. Él estaba haciendo películas de videohome. No eran dramas, eran películas que tenían acción. Eso me abrió los ojos y dije ‘wow, esto si es posible’. Ahí fue la primera película que hice, un videohome en México con Toño Infante”, recordó.

Marko Zaror interpreta a Chidi en “John Wick 4” (Foto: markozaror / Instagram)

La llegada a Estados Unidos

Fue gracias a esa experiencia que decidió partir a Los Ángeles tras descubrir que existe una gran cantidad de público apasionado por este tipo de cintas y en México “lo que se hacía era más que nada era drama, las telenovelas”, lo que le impedía demostrar su pasión.

Aunque inicialmente fue complicado, pronto le llegaría la oportunidad al chileno, la cual no desaprovechó, pues consiguió ser el doble de Dwayne Johnson en “The Rundown”.

“Después, me fui a Chile y empecé a hacer mis películas de artes marciales. Siempre inspirado en diferentes cineastas como Robert Rodríguez”, comentó.

La pasión por las artes marciales

En más de una ocasión, el actor destacó como las artes marciales le han servido como base para conseguir todos sus sueños.

“Soy un apasionado de la vida. Hice las artes marciales desde muy niño, motivado por mi madre que hizo artes marciales toda su vida. Recibí la inspiración de Bruce Lee y eso comenzó un camino muy bonito a lo largo de mi vida, de disciplina, constancia, superación, de aprender las mímicas del cuerpo y de nutrición también”, indicó.

De acuerdo con el artista marcial, su pasión por la lucha le hizo un camino al cine, algo que si bien no es común, ya se ha dado con otras importantes estrellas de Hollywood.

“(Las artes marciales) Me fueron conduciendo por un camino, y en vez de dedicarme a pelear o hacer competencia, o en escuela, se me abrió la oportunidad en el cine para expresarme como artista marcial”, aseguró.