Desde que se estrenó en La 1, la serie “4 estrellas” no para dar de qué hablar en la audiencia española, que busca respuestas ante la repentina muerte y posterior desaparición del cuerpo del patriarca de una familia muy respetada y adinerada, que días antes de su deceso estaba decidido a contar que hace años había tenido una hija fuera de su matrimonio. Si bien, esta noticia que fue revelada entre sus más cercanos puso de cabeza a todos, su hija Silvia Lasierra trata de comprender la situación, el papel de este personaje es interpretado por Marta Aledo.

En la trama, ella es una joven centrada y alejada de las concepciones de su madre, por lo que toma una actitud más conciliadora ante la repentina noticia de que Clara, la joven con la que creció y es su amiga, es su hermanastra; por lo que trata de ser empática y busca la unión entre todos. debido al rol que desempeña, te contamos quién es y todo lo que se sabe de la actriz que la interpreta.

En "4 estrellas", Silvia conversando con su hermana sobre la aparición de su hermanastra Clara (Foto: Good Mood / RTVE)

1. DATOS PERSONALES DE MARTA ALEDO

Nombre completo: Marta González de Aledo

Marta González de Aledo Lugar de nacimiento: Madrid, España

Madrid, España Nacionalidad: Española

Española Cumpleaños: 2 de mayo

2 de mayo Año de nacimiento: 1978

1978 Edad: 45 años

45 años Estatura: 1.66 m

1.66 m Instagram: @marta_aledo

@marta_aledo Twitter: @MartaAledo

2. ¿QUIÉN ES MARTA ALEDO?

Marta Aledo es una actriz y directora española que es conocida por su participación en la serie “Vis a vis”.

"Pausa para cigarro sin cigarro", escribió el 17 d enero de 2020 (Foto: Marta Aledo / Instagram)

3. ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

Aledo se licenció en Imagen y Sonido por la Universidad Complutense de Madrid. Asimismo, se formó en danza e interpretación.

4. DEBUT ACTORAL Y CARRERA EN LA TELEVISIÓN

En 1997, debuta en televisión con la serie juvenil “Al salir de clase”. A partir de allí, comienza a ser convocada a otros proyectos como “Médico de familia” (1998), “Los Serrano” (2004), “Siete vidas” (2005), “Águila roja” (2009-2013), “Vis a Vis” (201-2019), “Élite 2″, (2019), “”Las chicas del cable” (2020) y más.

5. SALTO AL CINE

Marta Aledo debuta en el cine en 1997 con la película “Airbag”. Posteriormente también integró el rodaje de varios filmes como: “Besos para todos” (2000), “Para que no me olvides” (2004), “Mujeres en el parque” (2006), “Mujeres en el parque” (2009), “Los amantes pasajeros” (2012) y otros; en cuanto a cortometrajes destacan: “La luz de la primera estrella” (2004), “Ludoterapia” (200), “Un día cualquiera” (2008), “No te miento si adivinas lo que pienso” (2010), etc.

Ella no duda en posar para sus redes sociales y deleitar a sus seguidores (Foto: @sofiatorroja / Instagram)

6. LABOR COMO DIRECTORA

Aledo se ha desempeñado como directora en el corto “Seattle”, con el que un premio en el año 2018; así tenemos: Mejor guion en los Premios Fugaz.

7. TAMBIÉN HIZO TEATRO

La actriz también estuvo sobre las tablas con las siguientes obras teatrales: “Las cuñadas” (2008), “El sueño de una noche de verano” (2007), “Sin Dios” (2004), “Don Juan Tenorio” (2004), “Alas” (2004), entre otras más.

8. ¿MARTA ALEDO TIENE PAREJA?

Marta Aledo es muy reservada en cuanto a su vida privada, por lo que se desconoce su actualmente tiene pareja.