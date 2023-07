¿Qué sería de las telenovelas si no existieran los villanos? Sin duda, las historias se volverían muy lineales y un tanto aburridas, ya que no generarían emoción y expectativa en la audiencia por ver cómo los personajes se enfrentan a las maldades de otros; por suerte, eso no pasa en las producciones, tal como ocurre en “Tierra de esperanza”, donde hay más de un antagonista que le hace la vida imposible no solamenteo a los protagonistas María Teresa y Santos, también al resto. Para encarnar esos papeles que luchan por salirse con la suya fueron convocados varios actores, pero en esta ocasión nos centraremos en Martha Julia, la actriz que hace de Adriana.

En la trama, ella es una mujer atractiva y calculadora que le gusta vivir de las apariencias, pero oculta un oscuro pasado. No sólo ello, a pesar de que su difunto esposo le dejó una herencia, el hecho de tener que compartirla con el hijo de su marido no le agrada. “Sé lo que merezco y no me voy a conformar con menos (…). No descansaré hasta que al mantenido de mi hijastro le quede claro que esta finca me pertenece”, así se presenta.

Debido a que en la novela deja claro que es alguien sin escrúpulos y despiadada, te contamos más sobre la actriz que le da vida. Antes te precisamos que “Tierra de esperanza” sigue a María Teresa, una joven empresaria que, tras la injusta detención de su padre, asume el control de la hacienda que le dejó su mamá, sin sospechar cuán difícil puede ser administrar estas tierras. Por si fuera poco, debe lidiar con Santos, un capataz de carácter fuerte, salvaje e indomable, que se convierte en su mejor aliado, su mayor crítico, además del amor de su vida. No por nada, la producción tiene como premisa: “el amor más fuerte puede nacer del conflicto más grande”.

1. DATOS PERSONALES DE MARTHA JULIA

Nombre completo: Martha Julia López Luna

Martha Julia López Luna Lugar de nacimiento: Culiacán, Sinaloa, México

Culiacán, Sinaloa, México Nacionalidad: Mexicana

Mexicana Cumpleaños: 24 de febrero

24 de febrero Año de nacimiento: 1973

1973 Edad: 50 años

50 años Estatura: 1.70 m

1.70 m Instagram: @marthajulia_

2. ¿QUIÉN ES MARTHA JULIA?

Martha Julia es una actriz mexicana muy conocida por sus actuaciones en “La madrastra”, “La mexicana y el güero”, “Por amar sin ley”, “Corona de lágrimas”, “Soy tu dueña”, entre muchas más.

En la presentación de prensa de "Tierra de esperanza" el 10 de junio de 2023 (Foto: Martha Julia / Instagram)

3. SE FORMÓ COMO ACTRIZ

Convencida de que quería ser actriz, Martha Julia postuló e ingresó al Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, donde se formó actoralmente.

4. DEBUT TELEVISIVO Y CARRERA ACTORAL

Martha Julia debutó como actriz de telenovelas en “El premio mayor” (1995-1996) interpretando a Consuelo, la amante de Huicho Domínguez, papel que repitió en “Salud, dinero y amor” (1997-1998). También actuó en “Amigas y rivales” (2001), “Las vías del amor” (2002), “La madrastra” (2005), “Destilando amor” (2007), “Alma de hierro” (2008), “Soy tu dueña” (2010), “Por ella soy Eva” (2012), “A que no me dejas” (2015-2016), “Por amar sin ley” (2018-2019), “La mexicana y el güero” (2020-2021), “Diseñando tu amor” (2021), “La madrastra” (2022) y muchos más.

5. TAMBIÉN HIZO TEATRO

Asimismo, actuó en las obras teatrales “El tenorio cómico” (2012) como María Inés y “Baño de mujeres” (2013).

La actriz tomándose un selfie donde muestra una gran sonrisa (Foto: Martha Julia / Instagram)

6. FORMÓ PARTE DE DOS REALITIES

La actriz también ha formado parte de dos realities: En 2004 estuvo en la cuarta edición de “Big Brother VIP”, donde se convirtió en la novena expulsada, y en 2011 participó en “Mi sueño es bailar”.

7. ¿MARTHA JULIA TIENE PAREJA?

Martha Julia es muy reservada respecto a su vida privada, por lo que se desconoce si actualmente tiene pareja.

8. ¿TIENE HIJOS?

Sí, Martha Julia tiene dos hijos: Richie, quien tiene más de 20 años, y su pequeña Isabella que nació en 2014, fruto de relación con el actor de Salvador Ibarra.

Los mejores momentos al lado de sus hijos en Francia (Foto: Martha Julia / Instagram)

9. TUVO UN ROMANCE CON GABRIEL SOTO

Martha Julia tuvo un romance con Gabriel Soto, ambos se conocieron en 2002 cuando formaron parte del elenco de “Las vías del amor”. Si bien, parecía que su relación iba de maravillas, de un momento a otro todo terminó. Lo primero que se dijo era que ella le había sido infiel, pero esto quedó descartado.

En una entrevista con un programa de espectáculos, ella reconoció que el galán fue el amor de su vida. “Yo creo que todos tenemos esa personita que siempre nos llevamos en el corazón y para mí él siempre lo fue”, dijo en 2020, después de 15 años del fin de su noviazgo con Soto.