Las ilusiones, los romances y decepciones son algunos de los ingredientes que están llevando a la novena temporada de “Al fondo hay sitio” tener gran aceptación en el público. Una de las últimas relaciones que nos presentaron fue el que surgió entre Cristóbal Montalbán y Catalina Pardo Mesones, la mejor amiga de Alessia. Si bien, la chica está muy enamorada del hijo del chef, él no está muy convencido, pero el surgimiento de este amor ya dejó con el corazón destrozado a July.

En la ficción, esta jovencita, interpretada por Matilde León, se caracteriza por tener un acento exageradamente pituco y por despreciar a la gente con menos recursos económicos que ella, tal como ocurre con Jimmy, de quien cree que por más buena persona que sea, jamás estará a la altura de Alessia; por el contrario, aplaude que su ahora ‘cuñis’ esté con “gente bien” como Remo.

Debido a que esta muchacha está dispuesta a todo por su amado, no duda en comprarle ropa y engreírlo, aunque a veces esas atenciones como llamarlo constantemente están cansándolo poco a poco. A continuación, te contamos quién es la actriz de ‘Cata’ y todo lo que debes saber sobre ella.

El día que Catalina y Cristóbal se dan un apasionado beso en "Al fondo hay sitio" (Foto: América TV)

1. DATOS PERSONALES SOBRE MATILDE LEÓN

Nombre completo: Matilde León

Matilde León Lugar de nacimiento: Lima

Lima Nacionalidad: Peruana

Peruana Cumpleaños: 15 septiembre

15 septiembre Año de nacimiento: 2000

2000 Edad: 22 años

22 años Instagram: @matileont

@matileont Twitter: @matileont

"Me gusta crear otros mundos y vivir de otras realidades", escribió en su cuenta de Instagram la muchacha (Foto: Matilde León / Instagram)

2. SU DEBUT ACTORAL FUE EN EL CINE

Con solo 14 años, fue seleccionada para la película de Francisco Lombardi “Dos besos”, dando vida a Malú en la pantalla grande.

3. CARRERA UNIVERSITARIA

Matilde León estudia actualmente Comunicaciones Audiovisuales en la Universidad de Lima.

4. SE PREPARA PARA SER ACTRIZ

En su mismo centro de estudios, forma parte del elenco teatral de la Universidad de Lima, recibiendo clases de Roberto Ángeles y Leonardo Torres Vilar.

La joven tiene miles de seguidores en sus redes sociales (Foto: Matilde León / Instagram)

5. ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO PARA ACTUACIÓN

Ha llevado workshops en The Lee Strasberg Film Institute de Los Angeles, Stella Adler Studio of Acting de New York, La Pieza Meisner de Buenos Aires, entre otros, publica el porta Cine Aparte.

6. PRODUCCIONES COMO ACTRIZ

Actuó en el largometraje “Dos besos” (2015), el cortometraje “El papel equivocado” (2019) y “Sumisa” (2020).

Cuando festejó la llegada de 2022 (Foto: Matilde León / Instagram)

7. GUIONISTA Y DIRECTORA

Además de actriz se ha desempeñado como guionista y directora en el cortometraje “Sumisa”.

8. SU AMIGO FIEL

En sus redes sociales, Matilde León tiene un amigo fiel de cuatro patas, se trata de su perrito de nombre Mochi, que la acompañó por 15 años, lamentablemente dejó de existir, pero en todo momento lo recuerda con cariño.