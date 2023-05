Matt Healy está en el centro de la conversación luego de que surgieran rumores acerca de su posible relación con Taylor Swift. Aunque los fanáticos de la cantante de pop puede que no conozcan al músico, en realidad se trata del vocalista de la popular banda de rock, The 1975. Aquí te contamos todo lo que debes saber sobre él.

Menos de un mes después de anunciar su ruptura con Joe Alwyn, la intérprete de “Anti-Hero” fue vista muy cariñosa con el rockero en una cita en Nueva York.

El pasado 11 de mayo, se difundieron una fotografías de Taylor Swift y Matt Healy de la mano. Asimismo, una fuente de Page Six aseguraba que los habían visto “abrazándose y besándose”.

Mientras tanto, el actor de “The Favourite”, y exnovio de la estrella, se siente “angustiado y despreciado” luego de ver lo rápido que ha seguido adelante la cantante. Aunque ella ya está soltera y no le debe a nadie, Alwyn ahora comprende mejor cuando Olivia Rodrigo cantó: “I guess you didn’t cheat, but you are still a traitor to me” (“Supongo que no me engañaste, pero sigues siendo un traidor para mí”). Sobre todo porque le habrían dicho que “solo eran amigos” cuando todavía salía con Swift.

¿Quién es el galán que le ganó la partida a Joe Alwyn? Conócelo a continuación.

¿QUIÉN ES MATT HEALY?

Matthew Timothy Healy, nombre completo del artista inglés, es conocido por ser el vocalista de la banda “The 1975″. El grupo británico hace canciones pop rock y ha tenido grandes éxitos musicales como “Girls”, “Robbers”, entre otras.

Matthew Healy junto al resto de miembros de "The 1975" junto a Adam Hann, Ross MacDonald y George Daniel (Foto: The 1975 / Instagram)

Matty no es ajeno al mundo del espectáculo, pues es hijo de dos actores ingleses, Tim Healy y Denise Welch. Asimismo, su hermano menor, Louis, también incursionó en las artes escénicas.

DATOS PERSONALES DE MATT HEALY

Nombre completo: Matthew Timothy Healy.

Matthew Timothy Healy. Fecha de nacimiento: 8 de abril de 1989.

8 de abril de 1989. Edad: 34 años.

34 años. Lugar de nacimiento: Hendon, Inglaterra.

Hendon, Inglaterra. Nacionalidad: Británica.

Británica. Padres: Tim Healy y Denise Welch.

Tim Healy y Denise Welch. Banda: 1975.

Los padres de Matthew Healy son conocidos actores ingleses (Foto: The 1975 / Instagram)

MATT HEALY FUE EXTRA EN SERIES DE TELEVISIÓN

Aunque Matt Healy nunca estuvo interesado en la actuación, apareció como extra en varias producciones televisivas de niño. En realidad, no buscaba crear una carrera, sino que eran series en las que trabajaban sus padres.

Algunos de los títulos en los que colaboró fue “Byker Grove”, “Coronation Street” y “Waterloo Road”.

EL PADRINO DE MATT HEALY QUE ES MIEMBRO DE AC/DC

Debido a la profesión de sus padres, Matthew Healy estuvo en contacto con muchas celebridades, incluyendo conocidos músicos que admiraba.

Además de interactuar con figuras como Ringo Starr de The Beatles, Peter Hook de Joy Division y Rick Wakeman de Yes, Matty tenía como padrino a, nada más y nada menos que, Brian Johnson, el integrante de AC/DC.

TENÍA SOLO 13 AÑOS CUANDO FORMÓ THE 1975

Matt Healy formó The 1975 junto a Adam Hann, Ross MacDonald y George Daniel en 2002, cuando tenía tan solo 13 años.

En los inicios de la banda, en realidad se desempeñaba como baterista, pero se volvió el vocalista cuando Elliot Williams dejó el grupo.

Después de terminar el colegio, Matty apostó por su carrera musical, por lo que se dedicó a The 1975 mientras trabajaba en un restaurante de comida china.