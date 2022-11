¿Anuel AA será o no el padre? En marzo de este año, gracias a una revelación del programa “El gordo y la flaca”, se conoció a Melissa Vallecilla, quien por ese entonces tenía seis meses de embarazo y aseguraba que el padre de su bebé era el cantante urbano. Por más que ya haya pasado un tiempo regular y que la niña ya haya nacido, este tema sigue siendo más que polémico debido a la ausencia de una resolución.

El artista urbano, quien tiene una relación con Yailin La Más Viral, no se ha pronunciado al respecto a lo largo de todo este tiempo, por más que haya trascendido que existe una prueba de ADN que confirma ser el padre de la niña llamada Gianella Gazmey. Sí, así como lo puedes leer, la bebé lleva el apellido real del cantante.

Mientras todo este embrollo siegue siendo comentado por la opinión pública y por diversos medios de comunicación especializados en farándula latina, Melissa Vallecilla y su hija siguen con su habitual vida, tratando de salir adelante y con la conciencia tranquila. Incluso, hace unos días, la muchacha compartió su primera sesión de fotos junto a su niña.

Si hasta ahora el nombre de esta joven te suena un poco extraño o no sabes quién realmente es, en esta oportunidad te traemos un compendio de la información más importante que se ha conocido gracias a una entrevista que realizó hace un tiempo con el portal de People en Español.

Melissa Vallecilla el día que dio a luz a su hija Gianella (Foto: Melissa Vallecilla / Instagram)

¿QUIÉN ES MELISSA VALLECILLA?

Melissa Vallecilla es una joven de 28 años de edad que nació en Houston, Texas, pero que tiene raíces colombianas gracias a sus padres, así que esa es la razón por la que está tan metida en la farándula latina, pese a ser alguien nacida en los Estados Unidos.

¿A qué se dedica Melissa Vallecilla?

Muchos pueden creer que ella es solamente modelo, pero no es así. Además de presentarse como alguien que llama la atención por su figura y belleza en redes sociales, es importante que resaltar que es una profesional, pues estudió cinco años la carrera de finanzas en la Universidad de Houston.

Además, ha ejercido sus estudios al haber formado parte de algunas empresas relacionadas al negocio del petróleo y a estudios contables, empleos que le demandan mucho tiempo y que estaría evaluando dejar debido a que priorizará su etapa como madre.

“Desde que empecé a ejercer mi carrera, trabajé en compañías de petróleo, en los departamentos de contabilidad. Esa carrera requiere mucho tiempo y pues ya soy mamá, así que pienso trabajar en otras cosas que también me gusten y no me quiten tanto tiempo”, comentó a People.

Sus redes sociales

Además de ser profesional, Melissa Vallecilla es una influencer que podría ser catalogada como un diamante en bruto, ya que aún no ha llegado a explotar todo el potenciar que tiene en sus cuentas de redes sociales, aunque es probable que, debido a la polémica que gira alrededor suyo, ello ocurra en los próximos meses.

De momento, en su cuenta de Instagram, a la que puedes acceder haciendo clic AQUÍ, tienen más de 360 mil seguidores, quienes están pendientes de alguna actualización acerca de su caso con Anuel AA.

Su etapa como madre

Según sus palabras, en estos momento está viviendo uno de los mejores momentos de su vida, en la que además es muy apoyada y engreída por sus demás miembros familiares. Eso sí, se animó a reconocer que no ha sido nada sencillo, especialmente en los primeros meses.

“Al principio fue muy difícil mientras me adaptaba, todo es cuestión de rutina. Me encanta ser mamá. Me siento muy feliz y bendecida porque la llegada de Gianella ha traído mucha alegría a mi familia”, comentó.

FOTOS DE INSTAGRAM DE MELISSA VALLECILLA

Melissa Vallecilla en su sesión de fotos durante su embarazo (Foto: Melissa Vallecilla / Instagram)

Melissa Vallecilla con un disfraz de ángel (Foto: Melissa Vallecilla / Instagram)

¿ANUEL AA SE HACE RESPONSABLE DE LA NIÑA?

Pese a que no ha dado manifestación al respecto, Anuel AA ya habría asumido la paternidad de Gianella, pues se ha hecho responsable en cierta parte, según lo expresado por Melissa Vallecilla. Y es que la joven aseguró que el cantante la apoya con la manutención.

“Sí, claro, él ayuda en referencia a lo de la manutención”, contestó cuando fue consultada sobre Anuel y su responsabilidad.