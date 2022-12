Ashton Kutcher es una de las más reconocidas celebs de Estados Unidos. El actor de 44 años tiene una larga trayectoria en la interpretación, con participación en proyectos como “That ‘70s Show”, “Jobs” y “El efecto mariposa” (“The Butterfly Effect”).

Si bien la vida personal del artista ha acaparado diversos titulares, al protagonizar un polémico romance con Demi Moore y luego formar una familia con Mila Kunis, no muchas personas saben que el famoso tiene un gemelo con una historia de vida sorprendente.

¿Quieres averiguar más al respecto? A continuación, conoce quién es Michael Kutcher. Descubre, así los principales datos de la biografía del hermano gemelo de Ashton Kutcher con parálisis cerebral.

¿QUIÉN ES MICHAEL KUTCHER?

Michael Kutcher es un orador motivacional y defensor de diversas iniciativas a favor de la donación de órganos y de la concientización sobre la parálisis cerebral.

De acuerdo con su web oficial, el hermano gemelo de Ashton Kutcher fue diagnosticado a los 3 años con parálisis cerebral, justo antes de ingresar al jardín de infantes. En ese momento, él estaba luchando contra importantes retrasos en el desarrollo causados por patologías neurológicas irreversibles.

Así, a lo largo de su infancia, debió superar diversas dificultades relacionadas al desarrollo de la vista, el habla y las habilidades motoras. Más tarde, a los 13 años, también tuvo que someterse a una cirugía de trasplante de corazón. Sin dudas, una operación que le salvó la vida.

Michael se graduó de la Escuela Secundaria Clear Creek Amana en 1996. Tiempo después, obtuvo la Licenciatura en Administración de Empresas y Finanzas de la Universidad Mount Mercy.

Gracias a su experiencia de vida, ha trabajado directamente con las organizaciones “The Cerebral Palsy Foundation” y “Donate Life” como portavoz y asesor. De esta manera, ha sido parte de eventos de recaudación de fondos locales y nacionales.

Actualmente, reside en Denver, Colorado y es el vicepresidente adjunto de la empresa Transamerica. Asimismo, se sabe que es el padre de un joven llamado Jackson Kutcher, de 18 años de edad, y tiene entre sus hobbies: pasar tiempo con su familia, viajar y jugar al golf.

Vale precisar que, según su ficha en IMDb, ha sido asistente de producción de las películas “Bulletface” y “Kung Fu Joe”, así como de la serie “The Cody Rivers Show”.

El orador menciona a su famoso hermano en uno de sus discursos (Foto: Michael Kutcher / Web oficial)

DATOS PERSONALES DE MICHAEL KUTCHER

Fecha de nacimiento: 7 de febrero de 1978

Lugar de nacimiento: Cedar Rapids, Iowa

Edad: 44 años

Signo zodiacal: Acuario

Página web: https://www.michaelkutcher.com/

Twitter: @mkutch

Instagram: @mkutch

LA ENTREVISTA DE LOS HERMANOS ASHTON Y MICHAEL KUTCHER

El pasado 5 de diciembre, Entertainment Tonight publicó un adelanto de la entrevista que concedieron los hermanos Ashton y Michael Kutcher para el programa “The Checkup With Dr. David Agus” de Paramount+.

Durante esta conversación, Ashton recordó los difíciles momentos que tuvo que afrontar cuando su hermano se encontraba mal de salud. Además, admitió sentir culpa por la condición del orador mientras él triunfaba en Hollywood.

“Hubo un momento en el que me mudé a Nueva York, estaba empezando a tener algo de arrastre con mi carrera. Mike vino a visitarme y se quedó, me miró y dijo: ‘Cada vez que sientes pena por mí haces menos’ (...) Él dijo: ‘Esta es la única vida que he conocido, así que deja de sentir pena por lo único que tengo’. Y eso creó un cambio completo de regreso a donde creo que estamos hoy, que es directamente igual”, puntualizó.

Por otro lado, Michael reconoció que su hermano lo ayudó a exponer sus problemas de salud, pese a que esto lo molestó en un inicio.

“Chris (el verdadero nombre de Ashton es Christopher) me hizo el favor más grande que jamás alguien me haya hecho, porque me permitió ser yo mismo (...) Me di cuenta de que necesitaba dejar atrás la vergüenza que sentía y ser un defensor de las personas [con discapacidades graves]. Finalmente, estaba listo para contar mi historia y sabía que, gracias a mi gemelo, tendría un gran alcance”, señaló.

FOTOS DE MICHAEL KUTCHER

Michael obtuvo una licenciatura de Administración de Empresas y Finanzas (Foto: Michael Kutcher / Web oficial)

La historia de vida de Michael es inspiradora (Foto: Michael Kutcher / Web oficial)