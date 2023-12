“Cindy la Regia”, película exitosa en México en el 2020, regresa con una nueva historia, pero con todo renovado. Se trata de una serie adaptada para Netflix con una historia inédita y con actores diferentes a la versión original, como la inclusión de Michelle Pellicer como la protagonista.

La joven actriz, de quien no se sabe mucho, tiene su rol más importante de toda su carrera en esta producción, con el objetivo de poner a vibrar a los espectadores en los siete episodios de la primera temporada que están disponibles en la plataforma de streaming desde el miércoles 20 de diciembre.

Si te enamoraste de esta nueva interpretación y de la historia que se nos cuenta, seguramente querrás saber un poco más de la protagonista, así que ahora te mostramos más información acerca de ella.

1. ¿QUIÉN ES MICHELLE PELLICER?

Michelle Pellicer es una actriz que actualmente tiene 30 años pues nació un 4 de agosto de 1993. La artista no ha tenido muchos papeles importantes en su carrera, así que el de “Cindy la Regia” es su más grande trabajo y lo hace de la mano de la empresa Netflix.

2. DATOS PERSONALES DE MICHELLE PELLICER

Nombre: Michelle Pellicer

3. SUS INICIOS EN LA ACTUACIÓN

En una entrevista con In Style, la actriz señaló que todo empezó cuando ella estaba en los Boys Scouts. Allí, la mamá de una niña que hacía comerciales, habló con su madre para preguntarle si quería que ella haga lo mismo. Es así que sus primeros trabajos fueron siendo una menor de edad y grabando reclames para diversas marcas.

4. SABÍA QUE QUERÍA SER ACTRIZ

Después de realizar su primer trabajo en la actuación, una pequeña Michelle se dio cuenta de que quería trabajar en eso para toda la vida, así que ha trabajado muy duro para alcanzar sus sueños, los cuales aún no terminar, pues sabe que aún le falta mucho camino por recorrer.

5. ALGUNOS TRABAJOS ANTES DE “CINDY LA REGIA”

Además de trabajar en comerciales de televisión, Michelle ha participado en varios cortometrajes como “Las sombras que escuchas”, “Deja ir”, “Pinky Promise”, entre otros, aunque nunca con tanto protagonismo como el que tiene ahora.

6. ES FELIZ CON LA ACTUACIÓN

“Ser actriz es mi sueño, es por lo que he luchado desde muy pequeña, pero no vivo con expectativas. Sé que este es un medio muy complicado, fue lo que escogí y la verdad no importa lo que llegue, voy a ser feliz, porque a mí lo que me importa es transmitir a la gente algún mensaje”, dijo en una entrevista para Milenio.

7. ¿CÓMO LLEGÓ AL CASTING DE “CINDY LA REGIA”?

Según lo que contó, fue gracias a Indra Villaseñor, con quien había trabajado en “Pinky Promise”, la que le pasó la voz sobre el casting y sabía que era una oportunidad que no podía desaprovechar, por lo que vio la película decenas de veces para estudiar el personaje. Después de varias pruebas, fue seleccionada para el protagónico.

“Cindy la Regia: La serie” es una precuela de la película homónima estrenada en 2020. Michelle Pellicer toma el papel protagónico (Foto: Netflix)

8. SU OBJETIVO EN LA SERIE

“Estoy muy orgullosa de grabar esta serie para todas las nuevas generaciones, para todos los niños y niñas que se sienten solos y no saben qué hacer. Quiero que vean a Cindy como un confort o una guía de qué es lo que está bien”, aseguró en entrevista con Milenio.

9. FOTOS DE INSTAGRAM DE MICHELLE PELLICER

