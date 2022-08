Laszlo Kovacs, conocido por interpretar a Tito en “Al Fondo Hay Sitio”, se casó el pasado sábado 23 de julio de 2022 en la Municipalidad de Miraflores. Aunque siempre ha sido muy cauto con su vida privada, el actor peruano ha mostrado su felicidad al dar el “sí quiero” a su pareja Mili Asalde.

Kovacs y Asalde contrajeron matrimonio civil en una íntima ceremonia. Luego, la pareja pasó a una recepción a la que asistieron familiares y amigos cercanos. Las imágenes de la celebración se dieron a conocer gracias a las redes sociales de los mismos esposos, pero también a través de Magdyel Ugaz, quien desde sus historias de Instagram compartió videoclips.

El intérprete de 43 años, quien ha trabajado en varias series peruanas de televisión como “Torbellino”, “Así es la vida” y “De vuelta al barrio”, ha tenido varias novias mediáticas. Sin embargo, esta vez decidió comprometerse con una mujer que se robó su corazón durante la pandemia. ¿Quién es Mili Asalde? Aquí te contamos todo sobre ella.

Mili Asalde es la actual esposa del actor peruano Laszlo Kovacs (Foto: Mili Asalde/ Instagram)

¿QUIÉN ES MILI ASALDE, LA ESPOSA DE LASZLO KOVACS?

Mili Asalde es la actual esposa del actor peruano Laszlo Kovacs. De acuerdo a la información de sus redes sociales, la joven sería de Chiclayo. Además, es aficionada al yoga y el mar.

En su cuenta de Instagram, Mili Asalde mostró haber trabajado en una empresa dedicada a la industria farmacéutica. La joven también es modelo free lance.

Laszlo Kovacs y Mili Asalde se casaron el pasado sábado 23 de julio de 2022 en la Municipalidad de Miraflores (Foto: Daniel Ysidro)

El entrañable Tito en “Al Fondo Hay Sitio” siempre ha mantenido en reserva su vida íntima, por lo que se sabe muy poco sobre su ahora esposa. Al parecer, ambos han decidido no ventilar su historia de amor, pero sí compartieron la celebración de su compromiso de matrimonio.

Sin embargo, el intérprete peruano habló sobre su actual esposa. En conversación con “Infobae”, Laszlo Kovacs contó que conoce a Mili Asalde hace muchos años atrás y que siempre tuvieron una bonita amistad. Todo cambió durante la pandemia cuando ambos profundizaron aún más su amistad, a tal punto que empezaron a mirarse con otros ojos.

¿CÓMO SE CONOCIERON MILI ASALDE Y LASZLO KOVACS?

Mili Asalde y Laszlo Kovacs se conocieron en el año 2009, cuando el actor peruano estaba en una de las giras de “Al Fondo Hay Sitio”. En aquel entonces, el intérprete llegó a Chiclayo y salió a una discoteca junto a Erick Elera.

Fue en un local nocturno donde Laszlo Kovacs se vio por primera vez con Mili, pero la joven no confiaba mucho en el popular ‘Tito’ y decidió no entablar una cercanía tan pronto.

“No me inspiraba mucha confianza. Yo le dije que ya me iba, que la pasé divino. Pero el muchacho (Laszlo) me agarró la mano. Me dijo que no me vaya. En ese momento yo dije ‘bueno, de repente cuando ya madure, más adelante’. Nos encontramos hace cuatro años, y todavía no estaba madurito”, comentó Milagros para el programa “En Boca de Todos”.