Milly Alcock es la nueva estrella del universo de George R. R. Martin tras el estreno del capítulo 1 de “House of the Dragon”, la precuela de “Game of Thrones”. La joven actriz es una de las figuras que más han brillado en el debut de la serie de HBO Max del domingo 21 de agosto. La artista ha dado vida a una joven Rhaenyra Targaryen, personaje que luego Emma D’Arcy interpretará en una etapa adulta.

De esta manera, Alcock se ha sumado a la lista de los actores que se convirtieron en estrellas o que confirmaron su trayectoria, como Emilia Clarke, Sophie Turner, Kit Harington, Jason Momoa, entre otros.

En el primer episodio de “House of the Dragon” hemos visto a la artista australiana como la hija del rey Viserys I Targaryen y Aemma Arryn, quien puede montar a la dragona Syrax a pesar de su temprana edad. Sin lugar a dudas, su personaje tendrá un gran desarrollo en esta nueva historia.

De inmediato, el público se ha preguntado sobre la biografía y trayectoria de Milly Alcock. Aquí te contamos todo lo que se sabe sobre su carrera y de qué manera comparte su día a día, con fotos y videos, en sus redes sociales.

La joven actriz australiana en "House of the Dragon" (Foto: HBO)

¿QUIÉN ES MILLY ALCOCK, LA ACTRIZ DE RHAENYRA TARGARYEN DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

¿Cuál es la edad de Milly Alcock?

La actriz australiana Milly Alcock tiene la edad de 22 años en 2022, el año en que dio vida a una joven Rhaenyra Targaryen en “House of the Dragon”, la precuela de “Juego de Tronos”. La joven es natural de Sídeny, donde creció junto a su familia. Estudió en la Newtown High School of the Performing de Sídney.

¿Cómo ha sido su carrera?

Su trayectoria en la actuación empezó cuando Alcock tenía tan solo 14 años en la serie “Wonderland”, con un papel secundario. Después, en 2017, formó parte de “Janet King” como Cindi Jackson. A partir de 2017 es que su carrera empieza a tener mayor notoriedad con “High Life”, “A Place to Call Home”, “Reckoning”, entre otras producciones televisivas, una película y un cortometraje.

Sin embargo, su gran momento llegó cuando formó parte de la galardonada serie “Upright”, donde compartió papeles con Tim Minchin, un reconocido actor y comediante. En dicha ficción dio vida a Meg, una joven rebelde que viaja por la autopista. Ese fue su primer paso para el estrellato y por el que debió dejar la escuela por varios meses ya que se rodó en comunidades aisladas de Australia. Luego, llegaría el gran salto de su vida: su papel de Rhaenyra Targaryen en “House of the Dragon” de HBO.

Alcock posando para sus seguidores en las redes sociales (Foto: Milly Alcock / Instagram)

¿Quién es su novio?

Milly Alcock solo suele hablar de su trabajo y lo mucho que disfruta estar con su familia en sus entrevistas a los medios. Por ello, se desconoce si tiene una pareja actual. Además, en sus redes sociales no hay una confirmación contundente de la celebridad sobre un posible compañero sentimental.

¿Qué comparte en sus redes sociales?

Alcock tiene una cuenta en Instagram con más 90 mil seguidores, una cifra que viene aumentando tras el estreno de la precuela de “Game of Thrones”. La actriz solo tiene 65 publicaciones desde 2015, donde comparte momentos de su vida cotidiana y, por supuesto, de sus papeles en la televisión.

La intérprete ha superado los 90 mil seguidores en Instagram (Foto: Milly Alcock / Instagram)

DATOS PERSONALES DE MILLY ALCOCK

Nombre completo: Milly Alcock

Nacimiento: 11 de abril de 2000

Edad: 22 años

Lugar de nacimiento: Sídney, Australia

Centro de estudios: Newtown High School of the Performing Arts de Sídney.

Instagram: @millyalcock

FOTOS DE MILLY ALCOCK EN INSTAGRAM

Alcock de gala, con un vestido negro, en un evento público (Foto: Milly Alcock / Instagram)

Alcock posando con un collar y frente a un fondo rojo (Foto: Milly Alcock / Instagram)

¿CÓMO VER “HOUSE OF THE DRAGON”?

La serie “House of the Dragon” se estrena en HBO Max el 21 de agosto de 2022. Desde esa fecha, la producción televisiva estará disponible a nivel internacional en dicha plataforma de streaming. Para ver el programa de manera online, puedes dar click en este enlace.

Precuela de Game Of Thrones | House of the Dragon