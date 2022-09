Mirka Vavrinec, la esposa de Roger Federer, también fue una gran tenista que, en su momento, estuvo dentro de las 100 mejores. Sin embargo, su vida dio otro giro y formó una familia con el deportista que acaba de anunciar su retiro a los 41 años. Conoce más de la mujer que se convirtió en una de las personas a las que más agradeció Federer en su misiva a la opinión pública.

Las lesiones y cirugías han sido momentos muy duros para Roger Federer durante los últimos años. Esto ha sido, sin lugar a dudas, uno de los factores más importantes para tomar la decisión de abandonar las canchas de manera profesional.

El suizo, como señaló en su mensaje, ha jugado 1500 encuentros durante 24 años, sumando 20 títulos de Grand Slam. Pero ya es momento del adiós. “El tenis me ha tratado más generosamente de lo que nunca hubiera soñado. Y ahora debo reconocer cuando es el momento de terminar mi carrera competitiva. La Laver Cup de la próxima semana en Londres será mi último evento ATP”, escribió Federer.

En su extensa misiva también hace alusión a su familia, que siempre lo apoyó en todo momento, y en especial a su esposa, Mirka Vavrinec, por ser un gran soporte y estímulo durante la extensa trayectoria del tenista. Aquí te contamos más de quien también fue una de las mejores jugadoras de tenis del mundo.

Roger Federer y Mirka junto a sus hijas (Foto: AFP/Reuters)

¿QUIÉN ES MIRKA VAVRINEC, LA ESPOSA DE ROGER FEDERER?

¿Cuál es su edad?

Miroslava “Mirka” Federer tiene la edad de 44 años y, antes de casarse con Roger Federer, era una de las mejores 100 tenistas en 2001. Vivió de niña en Suiza y, por recomendación de Martina Navratilova, entró en el mundo del tenis.

¿Cómo ha sido su trayectoria?

Ha ganado, de manera individual, en el ITF Tel Aviv (Israel), ITF Klosters (Suiza) y el ITF Clearwater (Estados Unidos). Ha competido en Wimbledon, el abierto de Francia, Australia y USA. Conoció a Roger Federer en los Juegos Olímpicos de Verano de 2000 y se enamoraron. Se casaron en 2009 y tienen cuatro hijos. Los mellizos menores podría tener una carrera en el tenis. Las gemelas se dedican a la música.

Roger Federer saludando a su esposa Mirka tras vencer a Rafael Nadal en la final del Australian Open (Foto: Getty Images)

¿Por qué se retiró del tenis?

Mirka Federer, como también se la conoce, se retiró del tenis de manera profesional en 2002 debido a una lesión en el pie, que se volvió muy constante y no la dejaba competir como se debía. De esta manera, se sumó al proyecto como tenista de Roger Federer, convirtiéndose en uno de sus pilares, como mencionó el suizo en su carta de despedida.

¿Tiene redes sociales?

No, Mirka no tiene una cuenta oficial en ninguna red social. Se la ha visto en fotografías compartidas por Roger Federer en Instagram. Sin embargo, la extenista no utiliza estos portales para comunicarse con el mundo, al menos no como figura pública.

DATOS PERSONALES DE MIRKA VAVRINEC