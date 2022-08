Continúa dándose a conocer los nombres de quiénes integrarán “Pesadilla en el paraíso”, el nuevo reality de Telecinco, donde veremos a 16 concursantes competir bajo condiciones extremas: sin ningún tipo de comodidades, sin agua ni luz y conviviendo con animales. Esta vez, se reveló que Mónica Hoyos es la nueva granjera.

Fue su expareja Carlos Lozano quien se encargó de dar la noticia en “Sálvame”. “Hay concursante nueva. Explosiva por dentro, explosiva por fuera. Sé de buena tinta que va a dar muchísimo juego. Ya ha estado en más realities y ella es muy amiga de Lydia Lozano. Ella es Mónica Hoyos”, dijo.

En su video de presentación, ella señala: “Vengo a por todas, así que voy a ganar. Aunque no sé dónde me he metido”. Debido a la expectativa que ha generado su ingreso, te damos a conocer quién es y todo lo que debes saber.

Mónica Hoyos es otro de los ingresos a "Pesadilla en el paraíso" (Foto: Telecinco)

1. DATOS PERSONALES DE MÓNICA HOYOS

Nombre completo: Mónica Hoyos Hurtado

Mónica Hoyos Hurtado Lugar de nacimiento: Bellavista, Callao

Bellavista, Callao Nacionalidad: Peruana

Peruana Cumpleaños: 15 de enero

15 de enero Año de nacimiento: 1977

1977 Edad: 45 años

45 años Años activa: Desde 1996

Desde 1996 Instagram: @monicahoyoss

2. SUS PRIMEROS AÑOS

Sus primeros años los vivió con su familia en Perú, pero tras el divorcio de sus padres cuando tenía seis años, se mudó con su madre a España. Su adolescencia la pasó en el Barrio de San Marcelino y Benicalap, en Valencia.

Desde que era muy joven, ha destacado por su belleza (Foto: Mónica Hoyos / Instagram)

3. PARTICIPA EN UN CERTAMEN DE BELLEZA

Cuando cumplió 15 años, ella fue elegida primera dama en el certamen de belleza Miss Valencia.

4. ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

Mónica Hoyos decidió que quería estudiar Periodismo, pero no concluyó la carrera porque sintió mayor interés por el mundo de la actuación.

5. DEBUT TELEVISIVO

Apareció por primera vez en televisión el año 1996 cuando estuvo en el programa “Karaoke” de Telecinco, en el que hizo de azafata.

6. SE INICIA EN LAS TELENOVELAS

Ingresa al mundo de la actuación con la telenovela peruana “Gabriela” (1998-1999), donde es protagonista. En España obtiene el papel de villana en “Géminis, venganza de amor” (2003-2004). Entre 2011 y 2012 integra “La bodeguita”.

7. PARTICIPA EN PELÍCULAS

En 2000, participa del cortometraje “Un vuelco en el corazón”, en 2013 tiene papeles en “La banda del guano” y “Por primera vez”, y en 2014 en “La amante del libertador”.

Ella es un personaje muy polémico y frontal que dará de qué hablar en "Pesadilla en el paraíso" (Foto: Mónica Hoyos / Instagram)

8. MUY ACTIVA EN PROGRAMAS TELEVISIVOS

Mónica Hoyos es muy activa en programas televisivos. Tras “Karaoke” y “El precio justo”, hizo de presentadora, participante, colaboradora e invitada.

Como presentadora:

En 2011, “Noches de verano” (España).

En 2002, “Desesperado Club Social” (España).

En 2007-2008, “Como te lo cuento” (España).

En 2011, “Sábado al día” (España).

Como colaboradora:

En 2009-2010, “Espejo público” (España).

En 2016, “GH VIP: El Debate” (España).

En 2016, “Mujeres y hombres y viceversa” (España).

En 2017, “Sálvame” (España).

En 2021, “Secret Story: La Casa de los Secretos” (España).

Como participante:

En 2011, “El gran show” (Perú).

En 2016, “Sálvame Snow Week” (España).

En 2017, “Cámbiame VIP” (España).

En 2018, “Ven a cenar conmigo: Summer Edition” (España).

En 2018, “Gran Hermano VIP 6″ (España).

En 2019, “Supervivientes” (España).

En 2022, “Pesadilla en el paraíso” (España).

En esta fotografía con un look distinto que enamora a sus seguidores (Foto: Mónica Hoyos / Instagram)

9. SU RELACIÓN CON CARLOS LOZANO

En 1999, Mónica Hoyos conoce a Carlos Lozano cuando era azafata de “El precio justo”. Tuvieron una relación de ocho años, que llegó a su fin en 2007.

10. ¿MÓNICA HOYOS TIENE HIJOS?

Fruto de su relación con el presentador madrileño, tuvieron una hija en 2004 a la que llamaron Luna.

11. ¿MÓNICA HOYOS TIENE PAREJA?

Hoyos fue relacionada con un hombre de apellido Sánchez, con la que habría tenido un romance de un año, pero al parecer este habría llegado a su fin, según Lydia Lozano.

12. LA VEZ QUE FUE RELACIONADO CON EL ACTOR DE ‘OJO DE HALCÓN’ DE “LOS VENGADORES”

Mónica Hoyos dio a conocer que hace algunos años conoció al actor Jeremy Renner, la estrella de Hollywood que da vida a ‘Ojo de Halcón’ en “Los vengadores”, en una fiesta posterior a los Premios Óscar que organizó Elton John.

“Es muy majo y está solterísimo”, señaló. Incluso contó que él la invitó a pasar unos días con él en Los Ángeles, pero lo rechazó porque iba a entrar a un reality de Telecinco, publicó Semana.es.