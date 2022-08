Después del estreno del segundo episodio de “House of the Dragon”, hemos podido conocer un poco más a otros personajes. Uno de los más enigmáticos de la serie de HBO Max es Mysaria, la acompañante de Daemon Targaryen.

Al igual que en “Game of Thrones”, no todas las figuras que juegan un rol importante son miembros de famosas casas o familias adineradas. Algunos de ellos, tienen orígenes más humildes como Petyr Baelish, quien se volvió Maestro de la Moneda, pese a ser de un pequeño pueblo.

Quizás un personaje más parecido a Mysaria es Shae, la amante de Tyrion Lannister que termina traicionándolo y testificando en su contra. Ambas son originarias del continente Essos y tienen la misma línea de trabajo.

En “House of the Dragon”, es interpretada por Sonoya Mizuno, conocida por su rol como Kyoko en la película “Ex Machina”, junto con otras participaciones secundarias en “Crazy Rich Asians” y “Annihilation”.

¿QUIÉN ES MYRASIA DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

Mysaria es una prostituta originaria de Lys, una de las Ciudades Libres de Essos. Hasta el momento, “House of the Dragon” la ha presentado como la amante de Daemon Targaryen, a quien le tiene mucho aprecio y al cual se mantiene fiel.

De acuerdo con una entrevista que dio la propia actriz a Women’s Wear Daily, “su personaje es bastante diferente a los libros”.

A continuación, hablaremos más sobre Mysaria, basándonos en los libros de George R.R. Martin, por lo que podrían ser spoilers para la serie .

DATOS PERSONALES DE MYSARIA

Alias: Lady Misery, El gusano Blanco

Lady Misery, El gusano Blanco Títulos: Maestra de Susurros

Maestra de Susurros Lugar de nacimiento: Lys

Lys Lugar de defunción: Desembarco del Rey

Desembarco del Rey Ocupación: Prostituta

Prostituta Amante: Daemon Targaryen

Daemon Targaryen Facción: Los Negros

APARIENCIA DE MYSARIA

En los libros, Mysaria es descrita como una mujer de piel blanca como la leche y el cabello rubio. Sin embargo, en “House of the Dragon” esto varía en la serie, pues la actriz tiene orígenes japoneses.

Su piel es ligeramente bronceada y su cuerpo es delgado. Para representar su característico color blanco, por el que la llaman “Gusano Blanco”, utiliza un vestido blanco, al igual que una capa del mismo tono.

Mysaria es conocida como "Gusano Blanco" en "Fire and Blood" (Foto: HBO)

¿COMO MYSARIA INICIÓ SU AMORÍO CON DAEMON TARGARYEN?

La ciudad de Lys, famosa por sus trabajadoras sexuales habilidosas, solía exportarlas a otros países y continentes. De esta forma, Mysaria terminó en Desembarco del Rey, donde se topó con Daemon Targaryen y se convirtió en su favorita.

Cuando Viserys nombró como heredera a su hija Rhaenyra, en lugar de a Daemon, él se marchó junto con Mysaria a Rocadragón, donde quiso regalarle un huevo de dragón debido a que iba a dar a luz a su bastardo.

Sin embargo, en el episodio 2 de “House of the Dragon”, esto era una excusa para tomar el huevo destinado para Baelon, el hijo de Viserys que murió. En realidad, la bailarina no estaba embarazada ni deseaba estarlo.

Aunque en los libros, sí conciben a un niño. Por mandato del rey, Daemon debe enviarla de vuelta a Lys y, durante el viaje, Mysaria pierde a su hijo. Todavía no sabemos si esto sí ocurrirá en la serie o será algunos de los aspectos modificados.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE MYSARIA EN “HOUSE OF THE DRAGON”?

Mysaria se mantuvo fiel a Daemon Targaryen por casi 25 años y, cuando la guerra civil conocida como la Danza de Dragones empezó, sirvió como parte de la facción de los Negros, aquellos que apoyaban a Rhaenyra, quien se convirtió en la tercera esposa del príncipe.

Daemon quería vengarse de su sobrino Aegon II por la muerte de su hijastro, Lucerys Velaryon, por lo que Mysaria lo ayuda. Ella elabora un plan para que dos asesinos, Sangre y Queso, se infiltren en la Fortaleza Roja y acaben con la vida de Jaehaerys, el hijo mayor de Aegon II.

Después de lograr esto y una vez que Rhaenyra recupera su corona, la reina la nombró Maestra de Susurros, aunque no llevaba el título oficialmente y no era parte de las reuniones del Consejo.

Además, la mantuvo al tanto de planes y ciertos actos de traición que miembros de su facción tenían en mente o estaban realizando.

¿MYSARIA CONTINÚA SIENDO AMANTE DE DAEMON TARGARYEN?

Aunque Rhaenyra y Daemon Targaryen estaban casados, la reina permitía que su esposo mantuviera a Mysaria como amante y se acostara con él regularmente. Sin embargo, se rumorea que la Lysense ocasionó varios disturbios.

Al parecer, le contó a Rhaenyra que Daemon había estado durmiendo también con otra jinete de dragón, llamada Nettles. La reina ordenó la muerte de la mujer y esta escapó antes de ser capturada.

¿CÓMO MURIÓ MYSARIA?

Mysaria le advirte a Rhaenyra que pronto vendrán a atarcarla, la reina la escucha y escapa de Desembarco del Rey en su dragón. Sin embargo, la Maestra de Susurros se queda en la Fortaleza Roja.

Luego de que el castillo sea tomado por Ser Perkin, ella es capturada. Mysaria tuvo que caminar desnuda por la ciudad mientras que era azotada, algo similar a lo que pasó Cersei en “Game of Thrones”. Sin embargo, ella no resistió tanto y terminó muriendo a la mitad del recorrido.