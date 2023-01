Naomi Asensi es otra de las participantes de la sexta temporada de “La isla de las tentaciones” que llegó para poner a prueba su relación, aunque está convencida de que a pesar de los difíciles obstáculos que se les presentarán, saldrán airosos del reality, aunque esto no quite que alguno de los dos pueda cometer un desliz.

Debido a que se conoce poco de los integrantes del programa de Telecinco, te contamos quién es y todo lo que se sabe sobre ella.

La belleza de la joven resalta en las fotografías que sube a sus redes sociales (Foto: Naomi Asensi / Instagram)

1. DATOS PERSONALES DE NAOMI ASENSI

Nombre completo: Naomi Asensi Romero

Naomi Asensi Romero Lugar de nacimiento: Valencia

Valencia Nacionalidad: Española

Española Cumpleaños: 9 de julio

9 de julio Año de nacimiento: 1995

1995 Edad: 27 años

27 años Instagram: @naomisuperasensi

@naomisuperasensi TikTok: @naomisuperasensi

2. ¿QUIÉN ES NAOMI ASENSI?

Naomi Asensi es participante de “La isla de las tentaciones 6″. Ella es muy activa en sus redes sociales, en especial TikTok, donde sube constantemente videos.

3. ¿A QUÉ SE DEDICA?

Se sabe que Asensi Romero es recepcionista.

Mostrando su tatuaje de mariposa (Foto: Naomi Asensi / Instagram)

4. SU SEÑA DE IDENTIDAD

La participante está orgullosa de tener una seña de identidad que la distingue del resto: sus gafas. En su cuenta de TikTok explicó que siempre debe utilizarlo por los problemas a la vista que padece.

“Yo hice el casting con las gafas, desde el programa me preguntaron si las llevaba siempre; y yo las llevo siempre desde que me levanto hasta que me acuesto porque no puedo llevar lentillas. Entre otras cosas, tengo ochocientos problemas de vista y de pequeña me operaron de estrabismo, y aparte de eso, al decir que tengo que usar las gafas sí o sí, me dijeron que esto iba a ser mi seña de identidad”, contó.

5. TIENE UNA MASCOTA

La joven tiene una mascota a la que adora. Su nombre es Stitch, un perrito al que engríe sacándolo de paseo y llevándolo de compras.

Su querida mascota tras salir de compras (Foto: Naomi Asensi / Instagram)

6. MUY ACTIVA EN REDES SOCIALES

A Naomi le encanta estar muy activa en redes sociales, donde tiene miles de seguidores. solamente en Instagram tiene más de 23 mil seguidores, mientras que en TikTok, más de 31 mil. En esta última sube videos como retos de baile y maquillaje, además publica los viajes que realiza por el mundo.

7. ¿QUIÉN ES EL NOVIO DE NAOMI ASENSI?

El novio de Naomi Asensi es Adrián Blanch, con quien lleva dos años de romance. “Una noche soñé que me liaba con él, dejamos a nuestras parejas y dimos el paso. Queremos tener hijos y formar una familia”, indicó.