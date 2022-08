“Corazones malheridos” (“Purple Hearts” en su idioma original) es el drama romántico que ha conquistado a los suscriptores de Netflix, quienes quedaron cautivados con la historia de amor de Luke y Cassie. Si bien, en un inicio el infante de la Marina y la aspirante a cantante se casan por conveniencia, una tragedia hace que se den cuenta que están verdaderamente enamorados.

Los papeles protagónicos están a cargo de Nicholas Galitzine y Sofía Carson, actores que gracias a sus magníficas interpretaciones nos hicieron creer en el amor. A continuación, te contamos quién es en la vida real el muchacho que se prepara para ser enviado al campo y que oculta un pasado problemático.

En "Corazones malheridos", una aspirante a cantante acepta casarse por conveniencia con un infante de la Marina, pero una tragedia transforma su relación falsa en una muy verdadera (Foto: Netflix)

1. DATOS PERSONALES DE NICHOLAS GALITZINE

Lugar de nacimiento: Londres, Inglaterra

Londres, Inglaterra Nacionalidad: Británica

Británica Cumpleaños: 29 de septiembre

29 de septiembre Año de nacimiento: 1994

1994 Edad: 27 años

27 años Instagram: @nicholasgalitzine

El actor con el cabello rubio como su nuevo look (Foto: Nicholas Galitzine / Instagram)

2. FAMILIA

Su padre es un empresario inglés y su madre es greco-americana. Tiene una hermana llamada Lexi Galitzine, quien es ilustradora y diseñadora de interiores.

3. PRIMEROS AÑOS

Durante su infancia, jugaba rugby y fútbol, además de participar en varias competencias de atletismo a nivel de condado. Nicholas Galitzine estudió en una escuela secundaria local en Londres, Inglaterra. Después estuvo en Dulwich College, donde se graduó.

El histrión tiene cerca de dos millones de seguidores en sus redes sociales (Foto: Nicholas Galitzine / Instagram)

4. SU PASIÓN NO ERA LA ACTUACIÓN

Nicholas Galitzine contó a la revista Wonderland que no tenía pensado incursionar en el mundo de la actuación, ya que sus intereses estaban centrados en el fútbol y rugby, pero una lesión en el hombro puso fin a sus sueños de convertirse en un gran deportista.

5. SE INTERESA EN LA ACTUACIÓN POR SEGUIR A UNA CHICA

En la misma entrevista, de 2019, relató que el haberse enamorado de una muchacha hizo que se inicie en los escenarios. “Había una chica que realmente me gustaba e iba a ir al Festival Fringe de Edimburgo, así que participé de él para poder seguirla. Al final, regresé con esta agencia de actuación”.

El actor conquistó los corazones de miles de seguidores (Foto: Nicholas Galitzine / Instagram)

6. INCURSIONA DE LLENO EN LA ACTUACIÓN

Nicholas Galitzine consiguió su primer papel en la película “The Beat Beneath My Feet” (2014). Su talento lo llevó a ser considerado en otras producciones, llegando a aparecer en un episodio de la serie televisiva “Legends” en 2015. Al año siguiente, protagonizó el drama “High Strung”. En 2017, en la obra de misterio neozelandesa “The Changeover”. Le siguieron títulos como: “The Watcher in the Woods” (2017), “Chambers” (2019), “Cinderella” (2021) y otros más.

7. ¿QUÉ CANTÓ EN SU AUDICIÓN PARA “LA CENICIENTA”?

En “La cenicienta”, el histrión dio vida al príncipe Robert. “Tuve que cantar una canción de Queen a capella. ‘Somebody to Love’ durante dos minutos, lo cual ya sabes que es bastante difícil de todos modos. En general, siento que solo debes cantar a capella durante un máximo de 30 segundos”, mencionó en una entrevista a WWD.

Cuando el histrión actuó en "La Cenicienta" con Camila Cabello (Foto: Nicholas Galitzine / Instagram)

8. ¿NICHOLAS GALITZINE TIENE PAREJA?

Galitzine es muy reservado con su vida privada, por lo que se desconoce si tenga pareja. Debido a que no tiene ninguna publicación con alguien especial, se podría decir que es soltero.