Después del estreno de los dos primeros episodios de “El señor de los anillos: Los anillos de poder”, hemos conocido una larga lista de personajes nuevos. Algunos provienen de los libros de J.R.R. Tolkien, mientras que otros, como Nori Brandyfoot, son creaciones de la serie de Prime Video.

También hay algunos nombres conocidos que ya han aparecido en las películas de Peter Jackson como Galadriel, Elrond e Isildur. Aunque ahora le dan vida actores más jóvenes.

En “El señor de los anillos: Los anillos de poder”, Nori Brandyfoot es interpretada por Markella Kavenagh, una actriz australiana cuyo primer papel en el cine fue el de Jane Cotter en “True History of Kelly Gang”.

También ha participado en otras series como “Romper Stomper”, “Picnic at Hanging Rock”, “The Gloaming”, entre otros títulos.

¿QUIÉN ES ELANOR “NORI” BRANDYFOOT DE “EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: LOS ANILLOS DE PODER”?

Elanor Brandyfoot, más conocida como Nori es uno de los personajes creados por la serie “El señor de los anillos: Los anillos de poder”, por lo que no tiene base en la obra de J.R.R. Tolkien.

Sin embargo, sabemos que es una Hobbit Pelosa que habita durante la Segunda Edad y es quien se encuentra con el misterioso hombre del meteorito, cuya identidad todavía es desconocida.

DATOS PERSONALES DE ELANOR “NORI” BRANDYFOOT

Raza: Hobbit Peloso

Hobbit Peloso Género: Femenino

Femenino Fecha de nacimiento: Segunda Edad

Segunda Edad Residencia: Nómada

Nómada Padre: Largo Brandyfoot

Largo Brandyfoot Madrastra: Marigold Brandyfoot

Marigold Brandyfoot Hermana: Dilly Brandyfoot

Nori Brandyfoot, Largo Brandyfoot, Marigold Brandyfoot y Poppy Proudfellow en "El señor de los anillos: Los anillos de poder" (Foto: Amazon Studios)

¿QUÉ SON LOS HOBBITS PELOSOS?

Los Pelosos son una de las subrazas de los Hobbits, junto con los Albos y Fuertes. Eran conocidos como Harfoots en inglés y, de acuerdo con la obra original, son el grupo más numeroso. Se caracterizaba por tener la piel más oscura y el cuerpo más pequeño y robusto.

No obstante, en la serie los están presentando como los ancestros nómadas de los Hobbits que luego se asentaron en la Comarca. Aunque este cambio podría provenir de que fueron el primero de los pueblos de aquella raza en desplazarse hacia el Oeste, cruzando el Paso Alto durante la Tercera Edad.

¿QUÉ ROL TENDRÁ ELANOR “NORI” BRANDYFOOT EN “EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: LOS ANILLOS DE PODER”?

Como ya hemos visto en los primeros episodios de “El señor de los anillos: Los anillos de poder”, Nori Brandyfoot es una hobbit aventurera, que nos hace acordar un poco a Merry Brandybuck y Pippin Took de las películas originales.

No suele seguir las reglas que le imponen su pueblo y su familia. Además, es bastante inteligente y astuta.

“Ella se guía de la idea de que el miedo al riesgo puede ser mayor que el riesgo mismo. Y ella está constantemente presionando eso, pero a veces pone a la gente en un poco de peligro, pero es con las mejores intenciones”, explicó Markella Kavenagh, la actriz que hace de Nori a “Collider”.

Sabemos que estará relacionada al personaje conocido como “El Extraño”, el misterioso hombre que llegó en un meteorito y que no puede comunicarse con la hobbit para decirle su identidad.

Junto a su amiga Poppy Proudfellow, ayudaron a este desconocido y, probablemente, estarán involucradas en la revelación de su nombre.

“Daniel Weyman, quien interpreta a The Stranger, que es simplemente maravilloso y brillante, recuerdo que nos sentamos juntos y estábamos descubriendo quién era The Stranger juntos. No solo como personajes, sino como actores”, contó a la revista “Variety”.