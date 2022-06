Tras el anuncio de su separación, Shakira y Gerard Piqué siguen siendo los protagonistas de diversas conversaciones a través de las redes sociales. La ruptura de la pareja que permaneció junta durante casi 12 años y que tuvo dos hijos, sin dudas, ha sido un tema que ha sorprendido a fans y público en general.

En ese sentido, gran parte de los seguidores de ambas celebridades se han mostrado interesados en saber quiénes formaron parte de la vida de estas estrellas, antes de que iniciaran una relación. Así, ha surgido el nombre de una ex del futbolista, quien, curiosamente, acaba de estrenar un documental.

En las siguientes líneas, entérate quién es Núria Tomás, la expareja del deportista Gerard Piqué antes de conocer a Shakira.

¿QUIÉN ES NÚRIA TOMÁS?

En la presentación de su próximo documental, Núria Tomás se define a sí misma como mujer, mamá, empresaria y actriz. Además, la española de 34 años, también revela que ella es “carnicera y charcutera”, afirmando que esa es su descripción “si tuviera que ponerle etiquetas a quien soy o a lo que hago”.

Tomás también se ha desempeñado como diseñadora de modas y productora teatral. Respecto a su faceta como intérprete, ha protagonizado obras de la compañía NUQART, empresa que fundó junto a su amiga Queralt Riera, una reconocida coach y dramaturga. Asimismo, en el año 2018, hizo su debut cinematográfico en la película “Bent”, cinta protagonizada por Sofía Vergara y Andy García.

DATOS PERSONALES DE NÚRIA TOMÁS

Fecha de nacimiento: 25 de junio de 1987

25 de junio de 1987 Edad: 34 años

34 años País de nacimiento: España

España Signo zodiacal: Cáncer

Cáncer Pareja: Agustín Puig

La empresaria española nació el 25 de junio de 1987 (Foto: Núria Tomás / Instagram)

LA FAMILIA DE NÚRIA TOMÁS

Hija del empresario jamonero Enrique Tomás, Núria se hizo reconocida por la prensa al hacerse pública su relación con el futbolista Gerad Piqué, mucho antes de que este conociera a Shakira. Con el tiempo, su romance terminó. En ese entonces, también surgieron rumores de infidelidad del deportista, al enamorarse de la famosa artista colombiana.

Tras su noviazgo con el famoso deportista, la joven tuvo un breve romance con el motociclista Jorge Lorenzo. No obstante, formó una familia al lado de Agustín Puig, con quien tiene un hijo y está embarazada de su segundo heredero.

SU RELACIÓN CON GERARD PIQUÉ

Núria Tomás inició una relación con Gerard Piqué cuando ella tenía 21 años. Ambos se hicieron primero amigos, para luego convertirse en pareja. Al recordar este romance, ella refiere que le cambió la vida.

“A los 21 años algo cambió mi vida. Parte de mi inocencia se quedó ahí y empecé a ser otra. Apareció un amigo y nos convertimos en pareja”, afirma en el tráiler de su próximo documental.

Pese a las habladurías en torno al fin de su noviazgo, en el año 2017 ella brindó unas declaraciones al diario La Vanguardia, en donde resaltó el aprecio que le tenía a su exnovio: “Es una buena persona y a las buenas personas hay que desearles lo mejor. Hace años la herida está cerrada y hace años que le deseo lo mejor”, manifestó.

La española inició una relación con Gerard Piqué cuando ella tenía 21 años. (Foto: Núria Tomás / Instagram)

EL DOCUMENTAL DE NÚRIA TOMÁS

En medio de la polémica separación de Shakira y Piqué, Núria Tomás anunció el estreno de su propia serie documental. Así, la empresaria ha publicado el tráiler oficial de esta biografía audiovisual, ya disponible a través de sus redes sociales.

“Historias hay miles y esta es la mía. Os abro las puertas de mi casa, mi familia, mi día a día y de todo lo que me ha llevado a sentirme como me siento hoy, en mi mejor momento”, dice en el avance de la producción.

A través de los seis episodios de la serie, el objetivo de la española es ayudar, a quien lo requiera, con su testimonio de vida.

“Son las ganas de compartir aprendizajes, experiencias buenas y no tan buenas, y una filosofía de vida que me ha costado mucho trabajo personal, lo que me ha llevado a grabar este documental (...) Si mi historia le sirve de inspiración o apoyo a alguien para lo que sea que quiera cambiar en su vida, habrá valido mucho la pena”, concluyó.

Actualmente, se puede acceder al documental en la página oficial del proyecto, al que puedes acceder dándole click AQUÍ.

NÚRIA TOMÁS EN INSTAGRAM