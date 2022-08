Dentro de poco, podremos conocer más de la historia de la Danza de los Dragones con el estreno del segundo episodio de “House of the Dragon”. Hasta el momento, el primer vistazo ha cumplido su papel de levantar el interés en el conflicto que está surgiendo dentro de la Casa Targaryen y otros personajes importantes como Otto Hightower.

El episodio titulado “El príncipe canalla”, se estrenará el 28 de agosto y, probablemente, podamos ver más de Daemon Targaryen y otros acontecimientos en la corte de la Fortaleza Roja.

En “House of the Dragon”, Otto Hightower es interpretado por Rhys Ifans, quien anteriormente dio vida al Dr. Curt Connor en “Spider-Man: sin camino a casa”. Este ocupa la posición de Mano del Rey, puesto que hemos visto llenar a diversas figuras como Ed Stark, Tyrion Lannister y Tywin Lannister.

¿QUIÉN ES OTTO HIGHTOWER?

Otto Hightower es el hermano menor de Hobert Hightower, el señor de Antigua y una de las casas más importantes de poniente. Además, es el padre de Alicent y Gwayne Hightower.

Durante el reinado de Viserys I, sirvió como Mano del Rey, ayudando a gobernar al monarca en diferentes aspectos. Mientras tanto, también buscaba beneficiar de cierta forma a su familia.

Tenía una enemistad bastante pública con Daemon Targaryen, el hermano menor del rey.

DATOS PERSONALES DE OTTO HIGHTOWER

Título: Mano del Rey

Mano del Rey Casa: Hightower

Hightower Fecha de nacimiento: 76 d.C.

76 d.C. Fecha de defunción: 130 d.C.

130 d.C. Hermano: Hobert Hightower

Hobert Hightower Esposa: identidad desconocida

identidad desconocida Hijos: Alicent Hightower y Gwayne Hightower

Alicent Hightower y Gwayne Hightower Facción: Verdes

APARIENCIA Y PERSONALIDAD DE OTTO HIGHTOWER

La apariencia física de Otto Hightower no se describe tanto en los libros, pero en “House of the Dragon” podemos ver que tiene el pelo de un color marrón similar al de su hija Alicent. Además, lleva una abundante barba.

Mientras tanto, su personalidad es lo que más se resalta en los libros, pues es considerado alguien muy inteligente y ávido por el conocimiento. Además, tenía una personalidad dominante y controladora.

Otto Hightower en el trailer de "House of the Dragon", utlizando el típico color verde de su facción (Foto: HBO)

¿CÓMO OTTO HIGHTOWER SE HIZO MANO DEL REY?

En realidad, Otto Hightower se volvió Mano del Rey mucho antes del ascenso al poder de Viserys I. Durante el reinado de Jaehaerys I, su hijo Baelon Targaryen ocupaba esa posición. Sin embargo, ante la súbita muerte de este y también de su esposa Alysanne Targaryen, el rey se vio tan afectado que esto repercutió también en su salud.

Mientras que el Viejo Rey, como se le conocía, yacía en su recámara, Otto Hightower fue nombrado Mano del Rey y gobernó durante sus últimos dos años de vida. A su vez, su hija de 15 años, Alicent Hightower, era la encargada de cuidar y acompañar a Jaehaerys I.

Tras la muerte del monarca, continuó con su función para su nieto, Viserys I Targaryen. Sin embargo, esta vez tenía un oponente: el hermano menor del nuevo rey, Daemon Targaryen, quien había sido maestro de la Moneda, algo así como un ministro de Economía.

Viserys Targaryen, Aemma Arryn, el rey Jaehaerys I, Corlys Velaryon y Rhaenys Targaryen en el Gran Consejo de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

¿POR QUÉ OTTO HIGHTOWER SE LLEVA MAL CON DAEMON TARGARYEN?

Tal como mencionó Viserys en la serie, durante una discusión que tuvieron, Otto Hightower lo había convencido de destituir al príncipe, por lo que pasó por diversos puestos hasta que lo designaron Lord Comandante de la Guardia de la Ciudad, conocidos como las “Capas doradas”.

En dicha posición, Daemon Targaryen implementó varias medidas para mejorar las condiciones de trabajo de los soldados y rigió con mano dura las calles de la ciudad. En el primer episodio de “House of the Dragon”, pudimos ver que realizó desmembramientos correspondientes a los delitos realizados.

Por ello, Otto Hightower consideraba que el príncipe, el asumido heredero de Viserys, tenía una personalidad similar a la de Maegor Targaryen, uno de los reyes más crueles hasta ese entonces en la dinastía de la familia.

Además, se rumorea que la enemistad surgió porque Daemon “desfloró” a Alicent Hightower, su hija.

¡SE VIENEN SPOILERS!

¿POR QUÉ OTTO HIGHTOWER FUE DESPEDIDO COMO MANO DEL REY?

En la serie “House of the dragon”, podemos ver lo astuto que es Otto Hightower al mandar a su hija a consolar al rey Viserys luego de la muerte de la reina Aemma Arryn. Pues más adelante, la Mano del Rey logra su propósito: que el monarca se case con Alicent Hightower.

La joven de 18 años se vuelve en la segunda esposa de Viserys y, finalmente, dio a luz a los hijos varones que tanto había deseado. Sin embargo, el rey ya había nombrado a Rhaenyra como su heredera y no cambió de opinión.

Unos años después, Otto fue destituido de sus funciones como Mano del Rey por insistir constantemente que sus nietos sean nombrados los sucesores al Trono de Hierro en lugar de la princesa. Viserys, aunque era un hombre amable y paciente, se hartó y lo reemplazó por Lord Lyonel Strong, el señor de Harrenhal.

Al no tener su posición como Mano del Rey, regresó a Antigua, la ciudad de su familia, dejando a su hija en la Fortaleza Roja.

¿CUÁNDO REGRESA OTTO HIGHTOWER?

De acuerdo a los libros de George R.R. Martin, Otto Hightower retoma sus funciones como Mano del Rey luego de la muerte de Lyonel Strong. Este fue otro error que cometió Viserys pues, a su muerte, el personaje de Rhys Ifans se unió a su hija y su nieto para usurpar el trono de Rhaenyra, quien había sido designada como heredera por el rey.

La traición de la facción Verde implicó el inicio de la guerra civil conocida como la Danza de los Dragones.

¿CÓMO MURIÓ OTTO HIGHTOWER?

Durante la Danza de los Dragones, Otto Hightower siguió siendo la Mano del Rey de Aegon II, hasta que se mostró demasiado diplomático ante los ojos de su nieto. Por ello, fue reemplazado por Ser Criston Cole.

Cuando Rhaenyra logró retomar Desembarco del Rey, Otto fue el primero en ser decapitado por traidor, frente a su hija Alicent, quien fue puesta como prisionera.