Patricia Steisy se suma a los participantes de “Pesadilla en el paraíso”, el nuevo reality de Telecinco que promete retos y supervivencia extrema. Tras conocerse su identidad, la joven se mostró muy emocionada y utilizó su cuenta de Instagram para dar a conocer lo que piensa.

“Me encanta y estoy deseando ir, ya me conocéis no he cambiado mucho, bueno sí, soy más libre y más salvaje, y cada día que pasa tengo más ‘poca vergüenza’ que nunca. África me ha preparado la mente para cualquier cosa y para darlo todo y siento en mí una energía desbordante: ¡Peligro! Aquí siento que he hecho mi pretemporada jajajajaj”, escribió.

Tras ello, pidió buenas vibras a sus seguidores, a quienes prometió mucha diversión, además de mostrarse tal y como es. Debido a la expectativa que ha generado, te contamos quién es y lo que debes saber sobre ella.

Patricia Steisy fue presentada como integrante de "Pesadilla en el paraíso" (Foto: Telecinco)

1. DATOS PERSONALES DE PATRICIA STEISY

Nombre completo: Patricia Pérez

Patricia Pérez Más conocida como: Patricia Steisy o simplemente Steisy

Patricia Steisy o simplemente Steisy Lugar de nacimiento: Granada

Granada Nacionalidad: Española

Española Cumpleaños: 22 de septiembre

22 de septiembre Año de nacimiento: 1991

1991 Edad: 30 años

30 años Instagram: @steisy_patricia

2. DEJA SUS ESTUDIOS PARA TRABAJAR SIENDO ADOLESCENTE

Cuando tenía 14 años, Patricia Steisy decidió que quería independizarse, fue así que deja la casa que compartía con su familia y busca su trabajo para ganarse la vida. A raíz que su vida estaba más centrada en sus nuevas labores, abandona el colegio.

3. LOS TRABAJOS QUE TUVO ANTES DE SER FAMOSA

Steisy ha trabajado como peluquera, estríper y gogó de discoteca, donde bailaba y animaba al público.

La joven tiene experiencia en programas televisivos (Foto: Patricia Steisy / Instagram)

4. ¿CÓMO SALTA A LA FAMA PATRICIA STEISY?

El año 2014 fue convocada para “Mujeres y hombres y viceversa”, un programa televisivo que busca emparejar a un tronista, quien debe elegir entre sus pretendientes. Patricia Steisy desempeñó los dos roles: pretendienta y tronista; al final, terminó de la mano de Dosel Barbarrio, pero su relación terminó a los dos meses.

5. ¿POR QUÉ SE LE CONOCE COMO STEISY O PATRICIA STEISY?

Durante el mismo reality, la joven contó por qué la conocen por su apelativo y no por su nombre real. “Me llaman Steisy por mi perrita. Como soy muy estupenda, le puse Steisinina, pero la perrita era muy pequeña y no me hacía caso con ese nombre tan largo. Decidí acortar el nombre y le puse Steisy. A la gente le hacía mucha gracia el nombre y me empezaron a llamar así. Cuando ya me quedé con ese mote, mi madre regaló a la perra”, relató.

6. EXPERIENCIA EN REALITYS

Patricia Steisy ya tiene experiencia en realitys, donde ha dado de qué hablar:

“Supervivientes: Honduras 2016″: se convirtió en la décimo primera expulsada tras permanecer 75 días en competencia.

se convirtió en la décimo primera expulsada tras permanecer 75 días en competencia. “Solos/Solas”: un reality emitido en Mitele Plus en el que convivió las 24 horas del día con Manuel González, de “La Isla de las Tentaciones 3″.

un reality emitido en Mitele Plus en el que convivió las 24 horas del día con Manuel González, de “La Isla de las Tentaciones 3″. “Supervivientes”: en este programa participó de los debates.

en este programa participó de los debates. “Secret Story: La casa de los secretos”: formó parte de los debates del reality.

Luciendo un maquillaje que resalta más su belleza (Foto: Patricia Steisy / Instagram)

7. FUE VÍCTIMA DE MALTRATO POR PARTE DE UNA DE SUS PAREJAS

La vida sentimental de Patricia Steisy no ha sido color de rosa, ya que hace algunos años una de sus parejas la agredía física y psicológicamente. “Mi novio me pegaba palizas. Me pegaba patadas en mis partes, me rompía la ropa y me encerraba con llave”, manifestó en entrevista a Lecturas. Ella logró superar esta etapa gracias al apoyo de su madre.

8. UNA OPERACIÓN QUE CASI LE CUESTA LA VIDA

La joven recordó que hace unos años, tuvo que pasar por el quirófano de emergencia, luego de que su “prótesis se había pegado al músculo y a la costilla; entonces, tuvieron que rasparme entera y tuvieron que coserme todas las axilas por dentro. Me tuvieron que raspar el músculo y empecé a echar mucha sangre”, indicó al mismo medio.

9. UNA ENFERMEDAD QUE CONTRIBUYÓ A QUE SUBA DE PESO

En 2020, Patricia Steisy decidió hablar de la enfermedad que la había hecho subir de peso. “He engordado porque me estoy medicando. Este tema es muy delicado, tengo depresión explosiva intermitente y se parece un poco a la bipolaridad (…). Es como una bomba a punto de estallar. Tienes todo el tiempo el pensamiento acelerado y acabas agotada. Igual me tiro durmiendo tres días que me voy de fiesta dos días seguidos, vas al límite. Me producía temblores, no sabía qué me pasaba, estaba como si me metiese en un pozo del que no sabía salir”, publicó El Español.

10. ¿PATRICIA STEISY TIENE PAREJA?

El corazón de Patricia Steisy tiene dueño. El nombre de la persona con quien comparte hace algún tiempo su vida es Pablo Pisa, con quien tiene un canal en MtMad, donde cuentan sus vivencias, además de compartir cosas íntimas como haberse declarado abiertamente bisexuales.