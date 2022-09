A lo largo de los años se ha podido conocer que la cantante Shakira ha tenido dos hijos con el futbolista Gerard Piqué. Sin embargo, un supuesto hijo que habría tenido la colombiana con el actor Santiago Alarcón y que lleva por nombre Pedro, ha aparecido para contar su verdad. Esto, evidentemente, ha tomado por sorpresa a todo el mundo.

Shakira es una reconocida artista internacional que desde los años 90 ha ido conquistando a su público con sus impresionantes canciones. Durante los últimos meses la cantante ha estado en el lente de los paparazzis tras su ruptura con Gerard Piqué.

Precisamente, Shakira mantuvo una relación sentimental con el futbolista español durante 12 años y producto de ese romance nacieron sus dos hijos.

Pero hace poco una noticia ha sorprendido a todo el mundo, pues un joven que se hace llamar Pedro ha aparecido indicando que es el hijo de la barranquillera con el actor Santiago Alarcón.

Esta situación ha caído como un balde de agua fría al actor y ha dejado muy confundido al público y, sobre todo, a los millones de fans de la cantante colombiaina.

Shakira y Gerard Piqué mantuvieron una relación sentimental de 12 años (Foto: Shakira / Instagram)

¿QUIÉN ES EL JOVEN LLAMADO PEDRO?

Pedro es un joven colombiano que dice ser hijo de Shakira y de Santiago Alarcón. Durante su participación en un programa de televisión ha señalado que cuando era pequeño fue adoptado.

Así lo afirmó en el programa “Lo sé todo” y su versión dejó con la boca abierta a muchos.

“¿Cómo me enteré de que era adoptado? Hay dos razones, la primera es un recuerdo, de niño de 4 años, que él fue con cuatro amigos a buscarme, nos encerró y entonces yo me cogí de un poste y él me jaló, así duro, y me miró a los ojos, y esa mirada no se me olvida”, manifestó.

Asimismo, indicó que cuando era un adolescente sus padres adoptivos hablaron del tema y por casualidad escuchó toda la verdad. “Exactamente que él (Santiago) era mi papá”, añadió.

Según el actor Santiago Alarcón, el joven Pedro es Oscar Galeano (Foto: Canal1/YouTube)

Pero el propio actor Santiago Alarcón, según Univisión, logró identificar a Pedro y dijo que su nombre verdadero es Óscar Galeano y, añadió, que tiene tiene 30 años.

El actor también informó que en una comunicación con la madre del joven, ella le indicó que Pedro nació el 28 de octubre de 1992.

El joven que asegura ser el hijo de Santiago Alarcón atraviesa por un proceso legal luego que el artista lo denunciara por extorsión.

¿QUÉ DIJO SANTIAGO ALARCÓN?

El actor colombiano Santiago Alarcón, quien ha quedado sorprendido por las declaraciones de Pedro, realizó un live en su cuenta de Instagram, al lado de su esposa, y negó ser el padre del joven que lo involucra a él y a Shakira.

Como parte de sus argumentos, aseguró que cuando Óscar Galeano habría nacido, él tenía 12 años.

En otro momento, Alarcón dijo que se contactó con la madre y el hermano de Pedro. En esa comunicación -según recoge la versión Univision- la señora le dijo al actor que Galeano sufre de un “problemita” que no ha podido ser diagnosticado hasta la fecha.

“Ya (tras) ese video ya dije ‘ya esto me parece peligroso porque él no está bien, él necesita tratamiento’”, expresó Santiago Alarcón.

¿EL JOVEN HA SOLICITADO DINERO?

Otro detalle que se ha mencionado en este caso es una importante suma de dinero que, supuestamente, el joven habría solicitado al actor. El portal Univision sostuvo que Santiago Alarcón ha pedido que se atienda al joven en su salud mental quien, además, habría solicitado una suma de 189 mil dólares.

“PEDRO” NIEGA EXTORSIONAR AL ACTOR

En el programa que le dio la oportunidad de dar sus descargos, el joven Pedro negó que su manifestación se trate de un hecho de extorsión al actor.

“Lo que pasa es que él está confundiendo una tutela de hace cuatro años, que le pedí una prueba de paternidad. Yo me confié de una persona que decía que era mi mamá, le creí, sin saber, y la puse ahí por error. Y debido a esa tutela, que negaron y se quedó ahí, yo respeté. En esa misma decía que yo le pedía 800 millones por daños y perjuicios, daños a la moral, abandono, todo eso, pero no hay ninguna, como él dice, extorsión”, expresó.

El joven agregó que viene tratando de contactar al actor con la finalidad que se realice la prueba de ADN.