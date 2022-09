Rafael Nieves es un rostro conocido en series mexicanas y realitys. Si bien, hace poco participó en “La casa de los famosos 2″ convirtiéndose en el octavo expulsado tras 56 días de permanencia, ahora fue convocada para la séptima temporada de “Exatlón Estados Unidos”, algo que lo ha emocionado por completo.

“Ya me conocen de La casa de los famosos, pero ahora van a conocer una nueva versión mía, lo que es un Rafael Nieves atlético, deportivo, una nueva versión que les va a encantar. Vamos con todo, vamos por ese premio”, señaló a través de las redes sociales.

Aunque para varios es un personaje del que se conoce varias facetas, a continuación, te contamos quién es y todo lo que debes saber sobre el participante del programa de Telemundo, que se estrenará el lunes 26 de septiembre a las 7 p.m., hora del Este.

No duda en mostrar sus músculos bien trabajados (Foto: Rafael Nieves / Instagram)

1. DATOS PERSONALES SOBRE RAFAEL NIEVES

Nombre completo: Rafael David Nieves Salas

Rafael David Nieves Salas Lugar de nacimiento: Hermosillo, Sonora

Hermosillo, Sonora Nacionalidad: Mexicana

Mexicana Cumpleaños: 4 de octubre

4 de octubre Año de nacimiento: 1988

1988 Edad: 33 años

33 años Estatura: 1,81 m

1,81 m Instagram: @rafaelnievess

Al mexicano le gusta practicar diversos deportes (Foto: Rafael Nieves / Instagram)

2. ESTUDIA ACTUACIÓN

Al estar convencido de que lo suyo era el mundo de la interpretación, Rafael Nieves estudió en el Centro de Formación Artística y Actoral (CEFAT), del cual egresó en 2014. Asimismo, participó en cinco talleres que le ayudaron a especializarse para convertirse en actor.

3. CARRERA COMO ACTOR EN TELEVISIÓN

En 2011, inicia su carrera el largometraje mexicano “Casi Treinta”. En 2016, actúa en la serie “La piloto” en el papel del agente Diaz. Después estuvo en “Enemigo íntimo” (2017) como el agente Muñoz, al año siguiente en “Like: La Leyenda”.

En 2019, integra el elenco de “Rosario Tijeras”, “Me gustan mayores” y “Suena Familiar”, donde obtiene el papel protagónico.

Actuando en "Enemigo íntimo" (Foto: Rafael Nieves / Instagram)

4. PRESENCIA EN TEATRO

Ha incursionado en el teatro con “Maduras, solteras y desesperadas”, “Castigados”, “Princesas en pugna” y “Una Eva y tres galanes”.

5. TAMBIÉN ACTÚA EN CINE

Rafael Nieves actuó en el largometraje “Casi Treinta” y “Cindy La Regia”.

6. SU PASO POR REALITYS

En 2021, integró “Guerreros” como parte de Los leones.

En 2022, fue llamada a “La casa de los famosos 2″.

Cuando integró el reality en 2021 (Foto: Rafael Nieves / Instagram)

7. ¿RAFAEL NIEVES TIENE PAREJA?

El corazón de Rafael tiene dueña. Se trata de Julia Gama, a quien conoció cuando ambos participaron en la segunda temporada de “La casa de los famosos”. La Miss Brasil 2020 le ha mostrado su apoyo en este nuevo proyecto.

“(…) Una vez yo te dije que si lo nuestro no es para siempre, no me sirve; y tú me sorprendiste diciendo que para ti tampoco, y desde ahí me ganaste por completo. Desde ahí construimos nuestro ‘para siempre’ todos los días. Ahora te toca Exatlón Estados Unidos. Estaremos un buen rato lejos y yo estaré aquí como tu porrista número 1. Y así quiero pasar mi vida a tu lado: apoyándote incondicionalmente. Te admiro y te amo sin fin”, es escribió en su red social.

El actor mexicano junto a su pareja Julia Gama (Foto: Rafael Nieves / Instagram)

8. AMANTE DE LOS EJERCICIOS

El mexicano tiene una estricta rutina de ejercicios para mantener su figura, la cual comparte en su cuenta de Instagram. Asimismo, le gusta las artes marciales y lo deportes extremos. Todo lo que tenga que ver con esfuerzo, es para él.