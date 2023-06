Gracias al buen número de audiencia, “La promesa” ha logrado perfilarse como la serie del momento de la 1 de Televisión Española. Además de ganar seguidores cada semana con su impredecible trama, la ficción viene incorporando su talentoso reparto con nuevos personajes que pondrán de cabeza al valle de Los Pedroches. ¿Conocías a Ramón Ibarra, el actor que da vida a Fernando en la creación de Josep Cister Rubio?

El palacio de “La promesa” abre sus puertas para recibir a Ramón Ibarra, uno de los actores más destacados de todo España y quien dará vida al personaje de Fernando, el padre de Martina. Eso sí, además de su parentesco con el papel interpretado por Amparo Piñero, este nuevo personaje buscaría recuperar la confianza de su hija durante los próximos episodios de la novela del momento.

El actor Ramón Ibarra es el padre de Martina en "La promesa" (Foto: Ramón Ibarra / Instagram)

Con unos pergaminos más que suficientes para aparecer en la ficción española, el gran acierto de la producción y de Cister Rubio sería haber escogido a Ibarra como padre de Martina y hermano del marqués debido al enorme parecido entre ambos. No obstante, que un actor de la talla de Ramón pase inadvertido resultará imposible dadas las constantes participaciones que ha tenido a lo largo de su trayectoria. ¿Logras recordar alguna?

1. ¿QUIÉN ES RAMÓN IBARRA?

Ramón Ibarra es un reconocido actor que nació en Getxo, Vizcaya, en 1958. En sus inicios cursaba Ciencias de la Información en la Universidad del País Vasco, pero luego de acabar su carrera decidió dedicarse al mundo de la interpretación actoral. Con apenas 22 años logró debutar en la obra vasca Makina Beltza, donde llegó a integrar parte de la compañía Kolektibo Karraka.

Tras ello, no dejó de trabajar en producciones, series y novelas. Hoy, a sus 65 años, Ibarra cuenta con más de 20 años de carrera y un enorme listado de exitosas producciones que lo catalogan como uno de los talentos más notables de todo España.

2. DATOS PERSONALES DE RAMÓN IBARRA

Fecha de nacimiento: 31 de agosto de 1958

Edad: 65 años

Lugar de nacimiento: Getxo, Vizcara

Estatura: 1.70 m

Idiomas: español, inglés y catalán

Ocupación: actor

Instagram: @ibarra1049

Ibarra participó en la novela "Servir y proteger" (Foto: RTVE)

3. ¿DÓNDE ESTUDIÓ RAMÓN IBARRA?

Ramón Ibarra terminó sus estudios de comunicador en la Universidad del País Vasco y se recibió de publicista. Tras su estudios universitarios, el actor pasó a formar parte del núcleo central del taller de Cómicos de la Legua, una de las academias más importantes de todo el territorio ibérico.

El actor de 65 años también se recibió de publicista (Foto: Antena 3)

Gracias a ambas profesiones, Ibarra logró incorporarse en la Fundación del Grupo de Teatro Karraka, una de las empresas vascas más famosa de todo España a fines de los años ochenta y también ejercer la publicidad como guionista, director, redactor publicitario y profesor de Teoría de las Artes Escénicas en la Escuela de Arte Dramático de Basauri.

4. RAMÓN IBARRA, ¿TIENE PAREJA?

Aunque su faceta actoral es sumamente reconocida, el propio Ramón no ha revelado muchos pasajes de su vida privada, pues no se le conocen parajes o hijos. No obstante, a sabiendas de su gran gusto por la actuación y las cámaras, sería sumamente normal ver alguna foto del histrión junto a alguna dama en sus redes sociales de Instagram.

Ramón Ibarra como Raimundo Ulloa en “El secreto de Puente Viejo” (Foto: Antena 3)

5. LA CARRERA EN LA ACTUACIÓN DE JORGE LOSA

Según el portal Gosua, estas son las series y telenovelas en las que ha participado el actor:

“Veneno” (2020) como Jacinto

“El secreto de Puente Viejo” (2011 - 2020) como Raimundo Ulloa

“Legado en los huesos” (2019) como Médico Hidalgo

“Euskolegas” (2009-2016) como Juan Mari

“Punta Escarlata” (2011) como Sebas

“Amar en tiempos revueltos” (2009)

“La que se avecina” (2007) como Ramiro

“Hospital Central” (2006) como Simón

“La Sopa Boba” (2004) como Sr. López

“Detrás de Sirimiri” (1988)

“Vivir Cada Día, Vivir en la Palanca” (1987)

“Kaixo 86″ (1986)

6. LAS OBRAS DE TEATRO DE RAMÓN IBARRA

“El ángel exterminador” , dirigido por Blanca Portillo

, dirigido por Blanca Portillo “Una Casa de Muñecas” ,dirigido por Pako Revueltas

,dirigido por Pako Revueltas “Los Justos”

“La Crisis de la Esperanza”

“Un Cuento Para Adultos”

“19.30″,dirigido por Adolfo Fernández y Ramón Ibarra

7. RAMÓN IBARRA Y SU PARTICIPACIÓN EN CINES

“El guardián invisible” como médico Elizondo

“Julieta” (2016)

“Los Tontos y los Estúpidos” (2013) como médico de urgencias

“La cruz” (2012, cortometraje)

“Un Mundo Casi Perfecto” (2011) como secuestrado

“El Final de la Noche” (2003)

“El Coche de Pedales” (2003)

“Pecata Minuta” (1998) como Joselito

“Suerte” (1997) como Agente 2

“Menos que cero” (1996) como médico

“Los Años Oscuros” (1993)

“Terranova” (1991)

“Gran Sol” (1990)

“A los cuatro vientos” (1987) como Cabo Intxortas

¿CUÁL ES EL PAPEL DE RAMÓN IBARRA EN “LA PROMESA”?

El papel de Ramón Ibarra en la telenovela “La promesa” es el del padre de Martina, un personaje que busca la redención con su hija. A través de los siguientes capítulos podremos ver como la caliderz del histrión y la experiencia en escena logra calar dentro de la extensa fanaticada que tiene la serie. Por ende, no hay motivo alguna para perderte el melodrama que se transmite en la señal de La 1.