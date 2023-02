Después de triunfar en la segunda temporada del reality de Netflix “Insiders”, Raquel Arias está lista para enfrentar uno de los mayores retos de su vida al formar parte de “Supervivientes 2023″, que llega el jueves 2 de marzo por Telecinco.

“La rubia ha vuelto para dar guerra, así que preparados y estar atentos que esta aventura la quiero vivir con todos vosotros”, precisó en su video de presentación. Debido a la expectativa que ha generado, te contamos quién es y todo lo que debes saber sobre ella en los siguientes párrafos.

Raquel Arias forma parte de "Supervivientes 2023" (Foto: Telecinco)

1. DATOS PERSONALES DE RAQUEL ARIAS

Nombre completo: Raquel Arias Jiménez

Raquel Arias Jiménez Lugar de nacimiento: Cáceres, España

Cáceres, España Nacionalidad: Española

Española Cumpleaños: 3 de junio

3 de junio Año de nacimiento: 1992

1992 Edad: 30 años

30 años Instagram: @raquelariasj

2. ¿QUIÉN ES RAQUEL ARIAS?

Raquel Arias es una celebridad española que se hizo conocida tras ganar “Insiders 2″, el primer reality español de Netflix. Se presenta como modelo, actriz y apasionada de la comunicación, y ahora forma parte de la edición 2023 de “Supervivientes”.

"Me pido darme segundas, terceras y cuartas oportunidades, ser atrevida y nunca rendirme", escribió en enero de 2023 (Foto: Raquel Arias / Instagram)

3. ESTUDIÓ TURISMO

La joven estudió Turismo en la Universidad Complutense de Madrid entre 2013 y 2016, de donde se graduó.

4. LE ATRAJO MÁS LA COMUNICACIÓN

Aunque le encantaba el sector turístico, su rumbo cambió al sentirse atraída por el mundo de las comunicaciones y decidió perseguir sus sueños. Estudió dos másteres: uno de Locución en 2019 y otro en Comunicación y Oratorio en 2022; así como un curso de oratoria y modelaje (2018), un taller de comunicación (2019), un curso avanzado de interpretación frente a la cámara (2019 y 2021), un curso de interpretación (2021 y 2022) y un curso de presentación en televisión (2022).

Tomándose un selfie con un look muy natural (Foto: Raquel Arias / Instagram)

5. TRABAJO TELEVISIVO

Ha trabajado como reportera y presentadora. Por ejemplo, ha sido copresentadora de “Fin de semana”, también estuvo en “La gaveta de mil cosas”.

6. ES ACTRIZ

En su faceta como actriz actuó en la miniserie “La familia” y en los videoclips “Vuelve Conmigo”, “Se hace saber”, entre otros.

7. ES MODELO

Desde que tiene 16 años es modelo por lo que ha desfilado en eventos importantes como la Fashion Week. También es el rostro de varias marcas, por lo que ha sido portada de revistas y catálogos.

8. RAQUEL ARIAS FUE MISS

En dos ocasiones, Raquel Arias fue segunda finalista en el certamen Miss Universe Spain representando a Madrid. En 2013 representó a España en el Miss Tourism International, desarrollado en Kuala Lumpur, Malasia.

Ella tiene miles de seguidores a los que mantiene al tanto de sus pasos (Foto: Raquel Arias / Instagram)

9. ¿CÓMO SE CALIFICA?

Arias se considera una mujer muy natural, es decir se muestra tal cual es, respetuosa y las veces que ha cometido errores sabe que debe aprender de ellos.

10. UNA MASCOTA A LA QUE ADORA

En sus redes sociales, muestra a su pequeña mascota a la que adora. “No lo vais a entender, pero es que es mi todo. Cuando salgo de casa ya le estoy echando de menos, cuando estoy por ahí estoy pensando que estará haciendo. Al último que le doy las buenas noches y el primero que me despierta. Cuando voy de viaje me lo quiero llevar siempre conmigo y es que me lo llevaría siempre conmigo. Mi peludito gruñón; y lo de gruñón va enserio”, escribió.