Gloria Trevi es una cantante mexicana que brilló y conquistó a todo el mundo durante la década de los 90. Actualmente, se vienen realizando las grabaciones de lo que será su serie biográfica titulada “Ellas soy yo” donde se conocerán muchos detalles sobre su vida. Precisamente, una de las actrices que participará en esta producción es Regina Villaverde.

Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz, es el nombre real de la intérprete de “Pelo suelto” que, pese a ganar mucha fama y popularidad a finales de los 80 e inicios de los 90, también se vio involucrada en un polémico caso que la llevó a prisión.

Todo ello se verá reflejado en la serie “Ellas soy yo”, ficción producida por Carla Estrada, y cuyos trabajos de grabación ya iniciaron durante los primeros días de noviembre.

Entre los actores que aparecerán en “Ellas soy yo” se encuentran Jorge Poza, Ingrid Martz, Majo Edgar, entre otros.

Aunque uno de los nombres que más resalta es el de Regina Villaverde, la joven que dará vida a la famosa Gloria Trevi. Conoce aquí un poco más sobre ella.

Gloria Trevi es una cantante mexicana (Foto: Gloria Trevi/Instagram)

¿QUIÉN ES REGINA VILLAVERDE?

Regina Villaverde es una actriz mexicana que se caracteriza por tener un gran parecido físico con Gloria Trevi durante su juventud.

Si bien ha demostrado un gran talento para la actuación, Regina debutará como actriz profesional en “Ellas soy yo”.

Esto la ha llenado de emoción y su felicidad crece al recibir clases de canto y baile. En la referida serie, la adolescente interpretará a Gloria Trevi cuando tenía entre 14 a 21 años de edad.

Te presentamos a la joven #ReginaVillaverde, la actriz que interpretará a una pequeña @GloriaTrevi en la bioserie que ya prepara @carlaestrada 👏🏼



Poco a poco surgen más detalles de esta producción que nos ilusionan para verla 👀🔥#TVyNovelas 🎥 @NayibCanaan pic.twitter.com/sO3JTbNwfh — TVyNovelas México (@TVyNovelasMex) November 7, 2022

FICHA PERSONAL DE REGINA VILLAVERDE

Nombre: Regina Villaverde

Nacionalidad: mexicana

Profesión: actriz

Debut en la actuación: 2022

¿QUÉ DIJO REGINA VILLAVERDE DE SU PAPEL EN “ELLAS SOY YO”?

La nueva serie “Ellas soy yo” viene generando gran expectativa por todo lo que se podrá ver. En ese sentido, la actriz Regina Villaverde reveló cómo se siente al interpretar a la cantante Gloria Trevi.

“Me siento muy feliz porque esta es mi primera experiencia. Voy a darlo todo, voy a demostrarles que esto es un gran proyecto y espero que les guste. (Gloria) tuvo una vida difícil, creo que eso es lo que más me gustó. Me siento muy identificada con ella”, expresó ante los medios de comunicación.

¿QUÉ LE DIJO GLORIA TREVI?

Durante sus declaraciones a la prensa, Regina Villaverde, reveló que ha conversado con la propia Gloria Trevi.

“Ya platiqué con ella, no tuve mucho tiempo de poder platicar. Está muy feliz conmigo y yo con ella. No pude hablar mucho con ella, lo que sí es que me dijo que era una niña muy soñadora, muy leal, como yo soy, entonces eso me sirvió mucho”, precisó según recordó Milenio.

FOTOS DE REGINA VILLAVERDE EN REDES SOCIALES

Imágenes de esta mañana, con Regina Villaverde y la actriz Ingrid Martz en la misa de inicio de grabaciones de #EllasSoyYo ❤️ pic.twitter.com/8QjKFBBjoB — Trevilanders Oficial (@TrevilandersGT_) November 7, 2022

🎬 | La joven Regina Villaverde es quien dará vida a la etapa juvenil de @gloriatrevi en su bioserie, la cual comenzó rodaje este lunes. pic.twitter.com/nvgACvEvMv — Trevimanía (@TrevimaniaGT) November 7, 2022

MÁS INFORMACIÓN SOBRE “ELLAS SOY YO”

LOS ACTORES DE “ELLAS SOY YO”

Hace unos días se confirmó el inicio de grabaciones en la Ciudad de México de “Ellas soy yo”, la bioserie basada en la vida de Gloria Trevi.

La producción es desarrollada por Carla Estrada y contará la “versión oficial” del controversial caso, además de recoger varios importantes momentos en la carrera de la celeb de México. Conoce AQUÍ a los actores.

La cantante mexicana retomó su carrera luego de ser liberada en 2004 (Foto: Gloria Trevi / Instagram)

¿QUÉ DIJO JORGE POZA DE LA SERIE “ELLAS SOY YO”?

Sergio Andrade, el manager de Gloria Trevi, será identificado como César Augusto e interpretado por Jorge Poza, recordado por su paso en “Alma de hierro” y “Oscuro deseo”.

“El personaje, más que construirlo, era simplemente darle forma, porque ya tiene una psicología. Es simplemente darle forma y rasgos, darle cara y simplemente interpretar. Lo de él viene de adentro, es algo muy complejo... es un psicópata y narcisista”, aseguró Poza. MÁS DETALLES AQUÍ