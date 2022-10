Rodney Burford es un actor destacado de la serie “Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer”, protagonizada por Evan Peters, una de las últimas producciones más exitosas de Netflix. El intérprete da vida a Tony Hughes, una persona sorda y muda que fue asesinada por el “Caníbal de Milwaukee” en 1991.

Burford apareció en el sexto capítulo del programa, para contar la historia del joven Tony, quien desapareció en mayo del mencionado año y después fue incluido dentro de las 17 víctimas del asesino serial.

Hughes fue abordado por Dahmer en un bar de Milwaukee y, cuando llegó a la casa del criminal, fue drogado y asesinado por el caníbal. El homicida lo desmembró y conservó su cráneo, de acuerdo a reportes de los medios de ese entonces, como AP.

Rodney Burford destacó en el elenco de la producción televisiva. Por eso muchos se han preguntado quién es el actor. Lo poco que se sabe es que su trayectoria inició hace poco y que, antes de ser actor, fue un atleta y jugador de fútbol americano cuando estudiaba.

Rodney Burford como Tony Hughes en "Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer" (Foto: Netflix)

¿QUIÉN ES RODNEY BURFORD?

¿Cuál es su edad?

No se sabe exactamente la edad de Rodney Burford. Se estima que el actor estadounidense tendría 26 años en 2022. El intérprete nació en Brooklyn, New York.

¿Cómo ha sido su trayectoria?

El actor empezó su carrera en la televisión durante 2020, con la serie de televisión “Deaf U”. Luego, tuvo la oportunidad de interpretar a Tony Hughes en “Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer” de Netflix.

¿Quién es su pareja?

Se desconoce si Rodney Burford tiene una pareja en 2022. El actor no ha sido captado con otra persona en una situación romántica. Tampoco ha contado sobre su vida sentimental.

Tony Hughes y Jeffrey Dahmer en el sexto episodio de "Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer" (Foto: Netflix)

¿Tiene redes sociales?

No, Rodney Burford no tiene redes sociales, a pesar de ser más popular por su trabajo en la serie sobre el “Caníbal de Milwaukee”. En 2022, el actor estadounidense no tiene cuentas oficiales y verificadas.

DATOS PERSONALES DE RODNEY BURFORD

Nombre completo: Rodney Burford Jr.

Rodney Burford Jr. Edad: 26 años

26 años Lugar de nacimiento: Brooklyn, New York

Brooklyn, New York Casa de estudios: Maryland School for the Deaf

Maryland School for the Deaf Instagram: No tiene

¿CÓMO VER “MONSTRUO: LA HISTORIA DE JEFFREY DAHMER”?

La serie “Monstruo: la historia de Jeffrey Dahmer” se encuentra disponible en el catálogo de la plataforma de streaming Netflix. Si quieres ver el programa de manera online, puedes dar click en este enlace.

FICHA TÉCNICA DE “MONSTRUO: LA HISTORIA DE JEFFREY DAHMER”