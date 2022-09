Anuel AA se ha convertido en un personaje polémico, cuyo nombre viene acaparando la atención de todos y no precisamente por su trabajo en la industria musical. Esta vez porque ahora fue vinculado a Roxanna Somoza, una joven que asegura esperar un hijo suyo.

“En realidad, con todas estas videollamadas yo quedé embarazada. Sé que esto es fuerte y no lo debería estar diciendo, pero yo me embaracé. Vamos a ser padres con Anuel, estoy súper feliz (…). La niña no se la va a dar Yailin, sino yo”, manifestó en una transmisión en vivo.

Sus palabras fueron tomadas como una forma de llamar la atención, luego de que señalara que su relación fue por videollamadas. Cierto o no, la verdad es que la joven acaparó las miradas de todos; por ello, te contamos quién es y lo que debes saber sobre ella.

Aquí luciendo una gorra rosada con un maquillaje suave (Foto: Roxanna Somoza / Instagram)

1. DATOS PERSONALES DE ROXANNA SOMOZA

Lugar de nacimiento: Honduras

Honduras Nacionalidad: Hondureña

Hondureña Cumpleaños: 29 de junio

29 de junio Instagram: @roxannasomozaofficial

@roxannasomozaofficial TikTok: @Roxanna Somoza

Una foto de este 2022 agradeciendo por cumplir un año más de vida (Foto: Roxanna Somoza / Instagram)

2. ¿A QUÉ SE DEDICA?

Roxanna Somoza es una influencer que tiene más de cinco millones de seguidores en TikTok y miles en Instagram.

Ella recibe muchos halagos en las redes sociales por las imágenes y videos que sube (Foto: Roxanna Somoza / Instagram)

3. ¿QUÉ PUBLICA EN SUS REDES SOCIALES?

Ella sube en sus redes sociales contenido de su día a día, de las prendas que modela y los viajes que realiza.

La joven está orgullosa de todo lo que tiene (Foto: Roxanna Somoza / Instagram)

4. ¿TIENE HIJOS?

Somoza tiene un pequeño, de nombre Chris, que nació con habilidades diferentes. “Síndrome de amor”, escribió en una de las fotografías que subió a sus redes sociales junto a su hijo.

Ella al lado de su pequeño hijo (Foto: Roxanna Somoza / Instagram)

5. DENUNCIÓ POR VIOLENCIA AL PADRE DE SU HIJO

En 2019, ella denunció por violencia doméstica a Cristian Alberto, padre de su hijo, a quien grabó maltratándola física y psicológicamente, publicó El Tiempo de Honduras.

Un selfie frente al espejo luciendo una prenda interior roja (Foto: Roxanna Somoza / Instagram)

6. ACUSA A NIÑERA DE MALTRATAR A SU PEQUEÑO

En agosto de 2022, la influencer denunció por maltrato a la niñera de Chris. Su acusación se basó tras ver las imágenes de una cámara que había instalado en la habitación de su hijo. Lo que se aprecia es que ella sube la cama, da golpes a las sábanas y dice algo; después, se acuesta al lado del menor, publicó El Heraldo de Honduras.

Le encanta subir las fotografías que se toma de los lugares que visita (Foto: Roxanna Somoza / Instagram)

7. AMA SU CUERPO Y CELULITIS

Roxanna Somoza se muestra orgullosa de la figura que tiene, así como de su celulitis y estrías, por lo que pide a todas las mujeres aceptarse y amarse tal y como son.

Su mensaje potente hacia las mujeres (Foto: Roxanna Somoza / Instagram)

8. EN SUS VIDEOS MUESTRA SU CASA

Cuando la influencer sube contenido a sus redes sociales muestra cómo es su hogar: sala, cocina, habitación, entre otros espacios.