Sebastián Adame es una de las figuras más polémicas y populares de México, que se ha vuelto conocido gracias a su participación en telenovelas y como presentador de televisión.

Sin embargo, aunque es un referente televisivo, también ha sido protagonista de polémicos momentos, como la discusión que mantuvo con sus tres hijos, lo que lo llevó a indicar que estos “no tienen su sangre”.

No obstante, de regreso a México tras su viaje a República Dominicana, la celeb mexicana se mostró dispuesto a recuperar la relación con sus hijos, a quienes llegó a desheredarlos y negarlos en enero del 2022.

LA CONDICIÓN DE SEBASTIÁN, EL HIJO DE ALFREDO ADAME

Sin embargo, la reconciliación no será fácil para el exconductor de “Hoy” y “Viva la mañana”, pues a pesar de sus intenciones, sus hijos no tomaron a bien sus declaraciones.

“Venga la alegría” conversó con Sebastián, el hijo menor de Alfredo, quien no descartó ponerse en contacto con su padre, pero puso condiciones para que esto ocurra, adelantando que, de ocurrir, deberá ser en privado.

“Yo no quiero que vaya y diga ‘ya me resolví con mis hijos y ya todos estamos felices y contentos y nos abrazamos’. No, yo solo quiero hacer esto en privado”, indicó.

De acuerdo con el joven, no consideraría como algo real que el excandidato a diputado apareciese en televisión pidiendo disculpas, y se negaría rotundamente a participar de un segmento en algún programa.

“No está padre que tu papá salga diciendo cosas horribles de mí y de mis hermanos y de mi mamá, como lo ha hecho en estos últimos años”, adelantó.

¿ALFREDO ADAME NO ACEPTA A SEBASTIÁN POR SER HOMOSEXUAL?

Hace unos meses, la exesposa de Alfredo Adame, Mary Paz Banquells, comentó en “El minuto que cambió mi destino” que el actor no aceptaría a su hijo Sebastián debido a su homosexualidad.

“Él (Alfredo Adame) rechazó a mi hijo por su homosexualidad y pues definitivamente... Yo a mi hijo lo amo por el ser humano que es, no amo su preferencia sexual, amo al ser humano y mi hijo para mí es importante y yo doy la vida entera por mi hijo”, indicó la hermana de la actriz y política Rocío Banquells.

A pesar de esto, que no ha sido negado ni confirmado por el actor o su hijo, Sebastián indicó que el amor por su padre continúa siendo el mismo y no guarda rencor hacia este.

“Yo siempre lo he querido, yo jamás he dicho que fue mal padre, porque yo entiendo que fue un buen proveedor”, declaró el joven, quien además se mostró agradecido con el actor. “Hasta al día que nos mudamos con mi mamá, él siempre nos dio todo”, sentenció.